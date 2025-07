Paulina Sepúlveda, sobre el retorno de Venus Williams al circuito WTA: “Tiene un nivel de tenis muy potente, mayor que el de otras jugadoras”

Tras 18 meses desde su último triunfo, la mayor de las hermanas Williams, exnúmero 1 del mundo y ganadora de siete Grand Slams, volvió en gloria y majestad al circuito y venció a la número 35 del mundo, Peyton Stearns, en la primera ronda del Washington Open. "Fue número 1 del mundo y ganó Grand Slams. Ya tenía un nivel tenístico probablemente superior al de la mayoría de sus rivales", asegura Paulina Sepúlveda, extenista y capitana del equipo chileno de la Billie Jean King Cup.

El 14 de agosto de 2023, Venus Williams venció a la rusa Veronika Kudermetova por 6-4 y 7-5 en la primera ronda del Masters 1000 de Cincinnati. Esa parecía ser la última victoria en el circuito WTA de la mayor de las hermanas Williams, exnúmero 1 del mundo y ganadora de siete Grand Slams. Pero este martes, tras 18 meses fuera de las canchas, la estadounidense sorprendió al mundo del tenis y volvió al triunfo.

Williams, de 45 años, recibió un wild card para disputar el Washington Open, y superó a la número 35 del mundo, Peyton Stearns, por 6-3 y 6-4. Así, se convirtió en la jugadora de mayor edad en ganar un partido de singles desde que Martina Navratilova, de 47 años, ganara un partido en Wimbledon en 2004.

“No estoy aquí por nadie más que por mí misma, y además no tengo nada que demostrar, cero. Estoy aquí porque quiero estar aquí. Si no ganas el primer partido, eso no significa que no debas volver a intentarlo. Estoy muy feliz de haber obtenido el resultado que quería, pero si no lo hubiera conseguido, simplemente habría seguido con el siguiente torneo”, aseguró la exnúmero 1 del mundo en la conferencia de prensa post partido. Este jueves, Williams enfrentará a la polaca Magdalena Frech (24°) por un cupo en los cuartos de final en Washington.

El nivel de Williams sigue siendo superlativo

En conversación con The Clinic, una de las mejores tenistas chilenas de todos los tiempos, Paulina Sepúlveda -quien compitió en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992- comenta que no le sorprendió la victoria de Venus Williams en Washington.

“Creo que el tenis ha evolucionado mucho en la parte física en mujeres, pero no es tan gravitante como en los hombres. Pienso que es (Venus) es una jugadora que alcanzó un nivel superlativo: fue número 1 del mundo y ganó Grand Slams. Ya tenía un nivel tenístico probablemente superior al de la mayoría de sus rivales”, agrega la capitana del equipo chileno en la Billie Jean King Cup.

“Y ahora, si bien físicamente lo más probable es que no esté al mismo nivel que las adversarias más jóvenes, creo que tiene un nivel de tenis muy potente, probablemente mayor que el de otras jugadoras“, sostiene Sepúlveda.

La destacada entrenadora y extenista asegura que, desde su punto de vista, la parte física en las damas es un factor relevante, pero no gravita tanto como en los varones. “Las mujeres no jugamos a cinco sets y uno ve jugadoras que están entre las 80 o 50 mejores del mundo, que a veces son más corpulentas, que no están tan bien físicamente. Sin embargo, igual están metidas. En hombres creo que eso no se da, y esa sería una de las grandes diferencias”, cierra.