La carta de los mejores tenistas ATP y WTA a las organizaciones de Grand Slams para reformar el sistema de premios y mejorar las condiciones de los jugadores

The Athletic reveló que los 10 mejores jugadores del planeta de los circuitos femenino y masculino, enviaron una misiva el 30 de julio a los autoridades de Grand Slams -Australian Open, Roland Garros, Wimbledon y el US Open-, en donde reiteran la petición, que ya habían hecho a fines de marzo de este año, para mejorar los premios y condiciones en los Majors.

Compartir

Continúa la guerra de los jugadores de tenis con las organizaciones de los cuatro Grand Slams. En marzo de este año, las principales figuras de los circuitos ATP y WTA enviaron una carta conjunta a las administraciones de los Majors, donde pedían una mejora en los premios económicos.

En esa ocasión, firmaron todos los Top 10 del circuito masculino -incluidos Carlos Alcaraz, Jannik Sinner y Novak Djokovic-, mientras que Elena Rybakina fue la única mujer dentro de las diez mejores tenistas del orbe que no firmó la carta. Figuras como Iga Swiatek, Aryna Sabalenka y Coco Gauff también se suscribieron a la petición.

La nueva carta de los mejores jugadores ATP y WTA a los Grand Slams

Sin embargo, The Athletic reveló que los reclamos persisten y los 20 mejores jugadores del planeta enviaron otra misiva el 30 de julio a las autoridades de Grand Slams -Australian Open, Roland Garros, Wimbledon y el US Open-, y reiteran la petición para mejorar los premios y condiciones.

La carta más reciente también incluye a Jack Draper, Lorenzo Musetti, Ben Shelton, Frances Tiafoe y Amanda Anisimova, quienes eran parte del Top 10 para la fecha. Novak Djokovic fue el único jugador que firmó la carta original que no fue parte de esta nueva petición.

Los tenistas demandan tres reformas clave. Primero, que los Majors comiencen a contribuir al bienestar de los jugadores y a un fondo de beneficios para mejorar las pensiones, la atención médica y las prestaciones por maternidad. Cabe señalar que la ATP y la WTA ya realizan contribuciones anuales.

En segundo lugar -y quizás la demanda más relevante para los jugadores-, es aumento de los premios en metálico como proporción de los ingresos, desde la estimación actual del 16 % hasta el 22 % para 2030, en línea con los eventos conjuntos de la ATP y la WTA. Este incremento en el prize money y se acercaría al sistema de la NFL, la MLB y la NBA, donde los jugadores reciben cerca del 50 % de los ingresos, como mencionaron Djokovic en su minuto y otros jugadores.

Por último, la carta de los principales jugadores ATP y WTA exige que exista una mayor consulta y representación de los jugadores: creación de un Consejo de Jugadores de Grand Slam que influya en decisiones como la ampliación de los torneos a 15 días, como ya sucede en el Australian Open y el US Open.