A 84 años del natalicio de Raúl Ruiz, 35 voces definen qué es “lo ruiziano”, una palabra que ya podría ingresar al diccionario en su honor

A 75 años del nacimiento de Raúl Ruiz, 35 figuras de la cultura chilena —desde cineastas hasta poetas— intentan definir qué significa “lo ruiziano” en un homenaje que mezcla humor, anécdotas, poesía y análisis sobre el legado del cineasta y su visión de la chilenidad.

Compartir

Este 25 de julio se cumplen 84 años del natalicio de Raúl Ruiz, nacido en 1941 en Puerto Montt. El cineasta ha sido muchas veces encasillado como un surrealista inentendible, apegado a su filmografía en lenguas extranjeras. Pero hay una tarea más profunda: rescatar sus pensamientos sobre la chilenidad. Porque, aunque lleva casi 14 años muerto, aún entrega luces sobre lo que somos como país y sociedad.

Para esto, la cuenta de Instagram @diariosderaulruiz, en conjunto con el ilustrador Garvo, decidieron armar un homenaje. La invitación era clara: definir lo ruiziano. Pero muchos de los convocados entendieron las reglas a su antojo, tal como Ruiz lo hubiera querido. Algunas respuestas se apegan al diccionario, otras despliegan recuerdos o imágenes, y otras analizan profundamente el trabajo del cineasta.

En total, 35 personalidades de la cultura —desde poetas hasta cineastas— asumieron la misión de intentar resumir, brevemente, qué significa lo ruiziano. De ahí el nombre del homenaje: “Lo RUIZIANO: definiendo qué (chucha) es un Raúl Ruiz”.

Las definiciones

Entre los invitados están el cineasta Gonzalo Maza, dice que “en teoría narrativa, “ruiziano” es todo lo que puede contarse desde el principio hasta el final, pero también de atrás para adelante, sin que se noten las costuras. Se llaman “ruizianas” a las películas que se sueñan después de un almuerzo dominical regado con pipeño, o a un aperitivo de mediodía con dos o más copitas de oporto. También se le dice “ruiziano” a un chiste que da para llorar si se piensa un poco, o de algo muy serio que tampoco es para tanto porque si no sería para tontos”.

Manuel Silva Acevedo, poeta y Premio Nacional de Literatura prefiere definir al cineasta a através de una anécdota. “Año 1978 aproximadamente: Llegando a París desde Berlín, donde había compartido con Antonio Skarmeta y otros chilenos exiliados, me reúno con Raúl Ruiz y Waldo Rojas, ambos también exiliados. Raùl nos cita como aperitivo en el denominado Bar Caspio, en la Place Vendome, lugar -según Ruiz- que sirve de pantalla a agentes soviéticos que operan en París. Luego nos lleva a cenar a Le Train Bleu, famoso restaurante de exquisita cuisine. De bajativo nos lleva a un bar sito en los bajos fondos de la ciudad. Al retirarse debido a un compromiso en su casa con un connotado intelectual franchute, nos advierte que al salir tengamos cuidado porque estábamos en un bar judío, pero en un barrio de mayoría àrabe. No obstante sobrevivimos a esta aventura ruiziana parisina”.

El escritor Rafael Gumucio también participó del homenaje y escribió: “La idea de que los chilenos hablamos un lenguaje “eventual” es una de las que más me gustan de Ruiz. La idea de que dos chilenos hablan sin hablar, repitiendo varios “huevones” y “huevadas” para ponerse de acuerdo después de que hablaron de “política” o “religión”. La misma idea de que los chilenos se comunican usando el lenguaje siempre de modo torcido, vaciando las palabras de significado esperable para llenarlos de otros significados inesperados que tienen más de gesto que de verbo, me resulta fascinante. Nada me parece más magistral que esa escena de cofralandes en que Ruiz lanza ruidos, y onomatopeyas chilenas mientras la cámara filma la cordillera y el mar. También es maravillosa la idea de que la cordillera hace de eco obligándonos a repetir frases que ya se dijeron antes, de tal manera que los chilenos solo hiciéramos la mímica de hablar para que las palabras mil veces dichas se repitan”.

La actriz Patrivia Rivadeneira, dice que lo “Ruiziano” es “desentrañar la chilenidad y su fantasmagoría. Los fantasmas que se esconden en las radios, los muertos que cavan tumbas recitando poesías, los fantasmas que comen pernil y juegan cacho. Bailarinas transparentes que se esconden en los bosques del sur y hombres serios a punto de llorar”.

La escritora Alejandra Costamagna, define lo Ruiziano en tres puntos: “El oficio de la deriva.

El arte de decir una cosa por otra. La práctica de una visión alucinada”.

Dentro de los 35 también aparece Gepe, pero que decidió enviar un dibujo para definir a lo ruiziano. Por su parte, Adriana Valdés, de la Academia Chilena de la Lengua, fue consultada sobre cómo se ingresan palabras a la RAE. Respondió que están dadas las condiciones para plantear la definición de “ruiziano”: la palabra está bien formada y puede usarse. De ahí a que entre al Diccionario de la lengua española, depende de los chilenos, así como ya existen lo borgeano o lo kafkiano, en honor a Raúl Ruiz.

El resto de las definiciones se puede revisar aquí.