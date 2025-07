Los Cóndores reciben a Brasil y buscan cerrar la primera llave de cara a Australia 2027: se esperan más de 4 mil personas en el CARR, la casa del rugby chileno

La selección chilena recibe este sábado a las 14:00 a los Tupís, en el partido de vuelta por las semifinales de las Clasificatorias Sudamericanas al Mundial de Australia 2027. Los Cóndores buscan cerrar la llave ante un marco de público nunca antes visto en el Centro de Alto Rendimiento. "Quizás 4 mil personas no es tanto, pero en esta cancha se siente muchísimo. Nosotros vamos a dar lo mejor dentro de la cancha para que afuera la atmósfera sea una locura", señala Matías Garafulic, back de los Cóndores.

El sábado pasado, la selección chilena de rugby superó por 35-21 a Brasil, en Sao Paulo, en el partido de ida por las semifinales de las Clasificatorias Sudamericanas al Mundial de Australia 2027. A pesar de la ventaja de dos tries convertidos, los Cóndores tienen la importante misión de cerrar la llave en Chile. Y lo harán en su propia casa, en el Centro de Alto Rendimiento (CARR).

Es más, la cancha del CARR, que está en perfectas condiciones, cuenta con nuevas graderías -en los frentes norte y sur- y se espera un marco de público nunca antes visto: todas las entradas se vendieron y se esperan más de cuatro mil personas mañana en el Parque Mauhida.

Así, el conjunto chileno buscará repetir la victoria frente a los Tupís y quedarse con un cupo en la final de la qualy, que entrega un cupo a la cita planetaria de la disciplina. En la previa al partido -en el denominado Stadium Run- los Cóndores tuvieron su último entrenamiento de cara al partido de vuelta.

Los Cóndores anticipan el partido frente a Brasil

Federico Todeschini, coach asistente de los Cóndores, aseguró que es un sueño para el equipo poder disputar una llave mundialista en el CARR. “Estamos acá hace muchos años, cuando esta cancha era solo de tierra y no teníamos ni agua para regarla. Los chicos la construyeron a base de resultados, a juego y a contagiar a la gente, que este proyecto está yendo por un buen camino. A tratar de disfrutarlo mañana, con el nerviosismo de un partido de estos pero la verdad es que va a ser un marco muy lindo para el rugby de chile“, dice el exjugador de los Pumas.

A su vez, Bruno Sáez, segunda línea de la selección chilena, comentó que el partido va a ser fuerte para los forwards. “Ellos son jugadores grandes, físicos, van a venir a entregarlo todo dentro de la cancha. Van a querer morir dentro de la cancha y hacer la hazaña. Nosotros tenemos que aguantarlos y someterlos en defensa, en el maul y en el scrum. Por ahí va a pasar el partido“, sostiene.

“Como es una cancha sintética, que no están acostumbrados y más grande de lo normal, siento que el partido por juego de backs, por fuera, puede ser muy efectivo para nosotros. Nuestros backs andan rápidos y bien conectados, por ahí podemos meter hartos tries. Jugar acá (en el Carr) es increíble. Es donde crecimos, nosotros construimos todo esto. Ver las graderías nuevas y cómo se va a llenar de gente va a ser muy emocionante el día de mañana, agrega Sáez.

Por otra parte, el apertura formado en COBS, Tomás Salas, recalcó que el equipo tuvo una buena semana, y lograron afinar detalles importantes de cara al partido de vuelta frente a los Tupís. “Tuvimos mucha claridad. Logramos resolver algunas cosas que no pudimos hacer bien la semana pasada pero creemos que estamos bien preparados para enfrentar las distintas situaciones que nos vayan pasando dentro de la cancha. Tuvimos una semana muy sólida, eso nos da la confianza para poder salir sólidos mañana”.

“Tenemos las capacidades y las herramientas para poder jugar con los 15 que estén dentro de la cancha. Los 15 son una amenaza y tienen cualidades específicas para cumplir su rol dentro de la cancha. Confiamos en que cada uno va a cumplir su rol y se van a abrir los espacios dentro de la cancha para que los líderes de juego tomen las mejores decisiones y podamos aprovechar esas situaciones que se van a ir desarrollando“, dice Salas.

La palabra de Matías Garafulic

En conversación con The Clinic, Matías Garafulic, back de los Cóndores, afirma que el equipo pudo corregir algunos puntos a mejorar del partido de ida, y que el equipo espera con ansias el cotejo de mañana, con un CARR lleno de hinchas chilenos. “Es un proceso que hemos construido desde hace cuatro años. Es la segunda qualy para un Mundial. La casa se defiende, es importante eso. En la semana hemos trabajado muy bien, arreglamos un par de cosas que no salieron tan bien la semana pasada”.

“Creo que con nuestro juego que hacemos siempre, moviendo la pelota harto y fuerte en el contacto, vamos a sacar una victoria linda. Y con la atmósfera que va a haber, va a ser una locura. Así que muy contento por eso y ya ansioso a que sea mañana”, comenta Garafulic

“Hace algunos años no imaginábamos a más de 50 personas acá viéndonos. Ya vimos con Selknam que vinieron alrededor de dos mil personas. Y mañana tenemos un sold out, se esperan más de 4 mil o un poco más. Estoy muy contento. Quizás 4 mil personas no es tanto, pero en esta cancha se siente muchísimo. Nosotros vamos a dar lo mejor dentro de la cancha para que afuera la atmósfera sea una locura”, cierra el centro de Chile.

Los 23 elegidos por Pablo Lemoine

El entrenador uruguayo entregó la nómina para enfrentar a Brasil mañana a las 14:00 en el CARR. Destaca la vuelta de Tomás Salas al equipo chileno.

1.⁠ ⁠Salvador Lues

2.⁠ ⁠⁠Diego Escobar

3.⁠ ⁠⁠Iñaki Gurruchaga

4.⁠ ⁠⁠Santiago Pedrero

5.⁠ ⁠⁠Javier Eissmann

6.⁠ ⁠⁠Clemente Saavedra, capitán

7.⁠ ⁠⁠Raimundo Martínez

8.⁠ ⁠⁠Alfonso Escobar

9.⁠ ⁠⁠Lucas Berti

10.⁠ ⁠⁠Rodrigo Fernández

11.⁠ ⁠⁠Nicolás Saab

12.⁠ ⁠⁠Santiago Videla

13.⁠ ⁠⁠Matías Garafulic

14.⁠ ⁠⁠Nicolás Garafulic

15.⁠ ⁠⁠Iñaki Ayarza

La caballería está reforzada por:

16.⁠ ⁠Norman Aguayo

17.⁠ ⁠⁠Javier Carrasco

18.⁠ ⁠⁠Matías Dittus

19.⁠ ⁠⁠Bruno Sáez

20.⁠ ⁠⁠Ernesto Tchimino

21.⁠ ⁠⁠Juan Cruz Reyes

22.⁠ ⁠⁠Clemente Armstrong

23.⁠ ⁠⁠Tomás Salas