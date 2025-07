María Teresa Johns relató encuentro con Juan de Dios Larraín por serie sobre Caso Matute: “Me dijo que yo era una cobarde”

"De momento que empezaron con esto (la serie) me inquieté, me molesté. Esta baja de peso, estos insomnios se los debo a los hermanos Larraín", acusó la madre de Jorge Matute.

Fábula, la productora de los hermanos Juan de Dios y Pablo Larraín, es la encargada de llevar al streaming -de la mano de Netflix- una serie inspirada en la desaparición y asesinato del joven Jorge Matute Johns. La familia del estudiante acusó que la productora no los contactó para dar la autorización correspondiente y tras meses de pelea, se logró un acuerdo.

Finalmente, la productora decidió usar nombres ficticios en la serie. En la ficción se contará la muerte del estudiante ocurrida el 20 de noviembre de 1999 tras acudir a una fiesta en la discoteque “La Cucaracha”, a pocos metros del aeropuerto de Concepción. El cuerpo de Jorge Matute fue encontrado en 2004 por un trabajador a las orillas de la Ruta de La Madera camino a la comuna de Santa Juana.

Tras realizar una serie de pericias, el Servicio Médico Legal confirmó que la muerte de Matute fue a causa de terceras personas. Además, se detectó la presencia de pentobarbital en sus restos, un barbitúrico.

La reunión de la madre de Matute con Larraín

En conversación con el medio Sala de Prensa, María Teresa Johns recordó la reunión que tuvo con Juan de Dios Larraín. Instancia en la que también participó el arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí. “En realidad fue muy fuerte lo que me dijo. Yo le dije que por qué no había esperado que yo me muriera para hacer la serie y me dijo que yo era una cobarde. Encuentro que es una falta de respeto”, recordó la madre del estudiante de Ingeniería Forestal de la Universidad de Concepción.

María Teresa Johns también manifestó que debido al estrés que le ha generado esta situación bajó 15 kilos. “Yo me pregunto, ¿Qué final va a tener la serie?, ¿Qué serie van a hacer con eso?, ¿Con qué más van a salir ellos para dañarme?”. En ese sentido, agregó que “de momento que empezaron con esto me inquieté, me molesté. Esta baja de peso, estos insomnios se los debo a los hermanos Larraín que más puedo hacer para detener esto“.

“Dejen descansar a Coke en paz, hasta cuándo nos van a hacer daño como madre. Yo estoy agradecida de toda la gente que ha estado conmigo, pero esto ya es el colmo, no puede ser que esta gente porque tiene la plata haga lo que quiera”, pidió.