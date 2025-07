Matías Toledo, alcalde de Puente Alto: “La candidatura de Jara es más grande que los partidos y ella lo entiende, pero los partidos no”

El jefe comunal, que ha concedido escasas entrevistas, anuncia aquí que se incorporará al comando de la candidata oficialista en los próximos días. "Ella viene de El Cortijo, de barrio. No viene de una familia acomodada", dice el edil independiente. En esta conversación, Toledo no se reserva nada a la hora de cuestionar al oficialismo y a sus partidos. Del Frente Amplio, por ejemplo, cuestiona su falta de renovación de rostros: "Antes, para ser candidato, había que ser bonito y tener un proyecto social. Hoy basta ser bonito". Además, fustiga al Gobierno por visitar Puente Alto "más a sacarse la foto antes que para traer recursos". Y dice que no le pediría un consejo a los exalcaldes Codina ni Ossandón: "Lo haría si quisiera hacer las cosas mal".

Son varias las especies de plantas que decoran y destacan la oficina que Matías Toledo utiliza hace casi ocho meses como alcalde de Puente Alto.

Es en ese espacio —que tiene vista hacia la cordillera y a la línea 4 del Metro de Santiago, y que en su interior las paredes afirman cuadros varios, entre ellos uno religioso, además de un banderín de la Universidad de Chile— donde el jefe comunal independiente de 35 años, el segundo más votado a nivel nacional en la última elección municipal, después de Tomás Vodanovic, recibe a The Clinic.

Viste una parka negra acompañada de una camisa celeste, la que en su parte inferior está fajada con el pantalón beige que corta con sus zapatillas blancas. Es un atuendo similar al que usó la noche del 28 de octubre, el día que venció a Karla Rubilar en la disputa por llegar a la alcaldía de la comuna, que logró sin el apoyo de los partidos oficialistas, salvo el Partido Comunista y Acción Humanista.

Apenas unos días después de asumir fue noticia por un aumento de sueldo que hizo de un 24,5% a los funcionarios de aseo y ornato del municipio. Últimamente, en tanto, su nombre apareció en diarios y portales por una razón fuera de lo local: el apoyo que le dio a Jeannette Jara en la primaria del oficialismo, y antes de eso, por un comentado desayuno que tuvo con Gonzalo Winter.

A la candidata oficialista, a quien, anuncia, comenzará a acompañarla desde su comando, es a quien dirige sus mejores comentarios en esta entrevista. En ese sentido, para el éxito del a candidatura afirma que “ella debe apoyarse de todos y todas“, incluyendo a personas que militen en la derecha.

—¿Ser alcalde ha sido como se lo esperaba?

—La verdad es que sí. Es un trabajo arduo. Había mucho abandono en la comuna y las necesidades son tremendas. Se ha hecho harto con poco. Lo que sí, esperábamos un municipio más ordenado. Si bien no tiene tantos antecedentes en Contraloría, nos hemos topado con la sorpresa de muchos procedimientos que no se hacían. Hemos tenido que establecer protocolos que han hecho los procesos internos más lentos.

—Cuando llegó a la alcaldía comprometió la realización de sumarios. ¿Qué resultados han tenido?

—Tenemos muchos en curso sumado a auditorías. Hay un director suspendido de sus funciones, hay otra directora cuestionada por el caso licencias médicas. Hay otros antecedentes que tenemos que disponer ante el Ministerio Público.

Cuando llegamos dijimos que había un déficit en la corporación de $4.300 millones. A la fecha ha aumentado. Hemos realizado análisis y nos están comenzando a llegar las facturas. En la administración anterior había una mala costumbre de acordar servicios sin contrato. Hoy, hay empresas que llegan con facturas de 2022 y 2023 a cobrarnos. El déficit actualmente es de cerca de $11 mil millones, lo que es preocupante.

Toledo: “Si quisiera hacer las cosas mal, le pediría un consejo a Manuel José Ossandón”

El alcalde de Puente Alto no tiene una buena apreciación sobre sus predecesores de derecha. Dice que no se ha puesto en contacto con ellos desde que asumió. “¿Por qué deberíamos conversar con Codina?“, se pregunta.

—Tiene pocas apariciones en la prensa. ¿Ese es su estilo? ¿Un alcalde más en la calle antes que en los matinales?

—Lo definimos de esa manera porque queremos estar preocupados del territorio. Tenemos un modelo de gestión que nos preocupamos de hacerlo, porque veíamos que los republicanos se apropiaron del “recuperar Chile”. ¿Y cómo se recupera Chile? Para nosotros, es con pega, desde los barrios. Comenzamos a tirar servicios a la calle. Con 200 y 300 trabajadores semanales para intervenir poblaciones, hacer poda, arreglar cables, pavimentar, pintar cruces, clínicas móviles, etcétera. Ese es nuestro modelo de gestión. Es lo que queremos hacer y por eso no estamos tan preocupados de estar en la prensa.

—¿Qué piensa de los alcaldes que son más mediáticos, que aparecen más en televisión?

—Cada uno tiene sus prioridades. La nuestra, en este tiempo, son con los problemas déficits y las auditorías. Las prioridades las tenemos en Puente Alto.

—Ha cuestionado a las administraciones anteriores. ¿Por qué, si es tan crítico de ellas, conserva en cargos directivos a personas que integraron esas gestiones, como René Borgna?

—Trabajé con gestiones de distintos alcaldes, de izquierda y de derecha. Hay muchos funcionarios que son de carrera. Si uno ve el caso de René Borgna, de funcionarios que trabajaron con la DC, con el PS, con RN, generalmente se puede referenciar a un período determinado, pero son muchos más largos. Hay funcionarios de 30 o 40 años que estuvieron con Carlos Moreno, Sergio Roubillard, Manuel José Ossandón y con Germán Codina. Conocen la dinámica interna de los municipios.

Además, dijimos que seríamos un gobierno transversal. Eso lo instalamos por capacidades y no por militancia o favores políticos. No fue que le dijéramos al Frente Amplio o al PC que nos dieran nombres para elegir. En ningún momento le dijimos a la dirección nacional de ningún partido “oye, necesitamos a alguien”.

—Bajo esa perspectiva de transversalidad, ¿ha conversado con Germán Codina?

—No. No hemos conversado con él. Pero sí con Daniel Reyes, o con el alcalde de Macul, que es republicano.

—¿Por qué no con Codina?

—Porque hay una mala gestión. Tenemos varias denuncias que le van a repercutir a él. Además, ¿por qué deberíamos conversar con él?

—Uno supondría porque es el alcalde saliente.

—Sí, pero como “se me ocurrió conversar con él”, no. Nunca hemos sido cercanos tampoco. Tenemos muchas diferencias con la administración con cómo se hicieron las cosas.

—¿Y ha conversado con Manuel José Ossandón?

—Tampoco.

—Es senador de la región. ¿Por la misma razón que con Codina no ha conversado?

—No. No hemos visto ningún problema senatorial para estar en contacto con él. Nosotros tampoco hemos hablado con la senadora Campillai, pero no porque las relaciones estén cortadas. Si bien nos han solicitado venir para acá, les hemos dicho que no, porque no hay nada que conversar por el momento.

Además, sabemos la cantidad de veces que el Gobierno le ha puesto urgencia a la tramitación de seguridad que podría dar más atribuciones a los municipios. Y hemos visto cómo paralizan esa discusión en el Senado.

—Ossandón fue alcalde por 12 años. ¿Le ha pedido consejos?

—Si quisiera hacer las cosas mal, le pediría algún consejo.

Toledo: “Dijimos que seríamos un gobierno transversal. Eso lo instalamos por capacidades y no por militancia o favores políticos”.

“Recibimos a ministros, seremis, pero a veces vienen más a sacarse la foto acá antes que para traernos recursos”

Toledo ve como un valor el no militar en un partido político. A sus ojos, eso le ha permitido no tener que “pagar favores” en la municipalidad. Sobre el progresismo es crítico, en donde asegura que algunos sectores se concentraron mucho en la violación de derechos humanos sólo cuando “cuando Carabineros te pone un palo o cuando la PDI te mira feo“.

—¿Le ha costado ser alcalde independiente?

—Hasta el momento no, porque hemos gobernado con transversalidad. Eso nos ha alivianado el camino. La dificultad la tienen los partidos políticos cuando se instalan. Si bien te dan ternas para elegir personas en los cargos, siempre meten cachos, favores políticos por pagar. Y acá no tenemos que pagar un favor político a nadie. Si alguien no funciona, se cambia.

—Dijo que se juntaba mucho con el Gobierno, pero que lo escuchaban poco. Ha tenido reuniones con varios ministros que han llevado a considerarlo, incluso, como “regalón” del Ejecutivo. ¿Sigue manteniendo la idea de que el Gobierno no le oye?

—Regalones son los alcaldes que tienen proyectos multimillonarios. Me gustaría estar de regalón (sonríe). Le he escrito a ministros a ver si nos dan algunos recursos. Pero cuando analizas la cartera de proyectos de otros municipios aprobados y ejecutados, y tienen despliegue en prensa por esos proyectos, claramente ahí están los regalones. Nosotros buena onda, recibimos a los ministros, a los seremis, pero a veces vienen más a sacarse la foto para acá antes que para traernos recursos. No tenemos un polideportivo como tienen otras comunas.

Revela que Presidencia quiso celebrar los tres años de Gobierno en Puente Alto: “Querían hacer una maqueta, algo falso, y dijimos no”

—¿Ha conversado con el Presidente Boric?

—Hemos conversado.

—¿Cuándo fue la última vez?

—La semana pasada. Conversamos sobre su hija, cómo estaba él. Me preguntó cómo veía las cosas, me dijo cómo las veía él. Un feedback de cómo vemos las cosas y cómo las vemos nosotros.

—¿Y se han juntado?

—No.

—¿Esperan hacerlo?

—En un par de meses. Si nos juntamos debiese ser por pega. Si nos juntamos ahora sería para conversar de la vida y del país.

—Presidencia no ha realizado ningún evento en Puente Alto. ¿Le han pedido agendar actividades en la comuna?

—Sí, han tanteado la comuna para tres actividades. El tema es que nosotros no estamos de acuerdo en cómo el equipo de avanzada quiere hacer las actividades. Acá se iba a hacer la actividad del tercer aniversario. Pero querían hacer una maqueta, algo falso, y nosotros dijimos que no. Esas eran nuestras condiciones. Querían venir, traer a Los Vásquez, que lleváramos un número de gente, ellos otro, y se hacía una actividad prácticamente cerrada. A nosotros no nos gustan las maquetas y creo que por eso Presidencia no ha hecho actividades acá.

—¿Hubo una mirada errónea sobre seguridad en este Gobierno que afectó a lo que pudo hacer después?

—Un problema de un sector político de la izquierda y el progresismo es que siempre se asocia mucho los derechos humanos únicamente a la violencia de las instituciones del Estado hacia los ciudadanos. Y no se sale de ahí. No se ven los derechos humanos desde los derechos fundamentales, desde el derecho a la salud, a la educación, al barrio seguro, temas que se han dejado de lado por esto otro. Eso le ha hecho muy mal a la política del sector, pensar siempre en los derechos humanos cuando Carabineros te pone un palo o cuando la PDI te mira feo y no cuando no se garantiza la salud, la educación, la seguridad.

—¿Ha sido un fracaso el Plan Calles sin Violencia?

—Para mí no. Para la ciudadanía puede serlo, pero nosotros conversamos con el exsubsecretario del Interior, con Luis Cordero, y ahí definimos puntos estratégicos de intervención. En Puente Alto teníamos puntos de seguridad críticos que estaban vinculadas con casas de tortura de Estación Central y otros. Son delitos que vecinos no muchas veces ven. El Plan Calles Sin Violencia no es que dos ambulantes se agarren a combos en la Plaza de Puente Alto o una encerrona. Acá había delitos en aumento como secuestros, tortura, y el sicariato, y enfocamos el plan Calles Sin Violencia en esa línea y en base a eso hemos podido hacer varios operativos que no han salido en la prensa, pero multitudinarios.

Matías Toledo, en su oficina, conversando con parte de su equipo municipal.

Toledo y su crítica al FA: “Antes, para ser candidato, había que ser bonito y tener un proyecto social. Hoy basta ser bonito”

El alcalde de Puente Alto durante el período de campaña de primarias se reunió sólo con dos candidaturas: la de Jeannette Jara y Gonzalo Winter. A ambos miraba con buenos ojos para dar su respaldo. Sin embargo, la carta proveniente del PC fue a la que terminó anclándose. Ello a pesar de un comentado desayuno que tuvo con Winter, en el que el Frente Amplio esperaba el respaldo de Toledo al diputado, tanto así que el alcalde Tomás Vodanovic lo sumó al comando, sin que ello hubiera estado acordado.

A continuación explica su respaldo a Jara y el episodio de Winter.

—¿Por qué apoyar a Jara y no al candidato del Frente Amplio?

—Por la composición social. Jara viene de El Cortijo, de barrio. No viene de una familia acomodada. Uno puede venir de una familia acomodada, puede darle un cambio a la vida, un giro, pero cuando uno sólo se queda en una etapa de la vida de cómo ver el mundo, creo que el marco de acción es muy chico. Yo soy muy crítico del proceso estudiantil. Soy muy crítico de que hubo muchos que pasaron de ser voceros estudiantiles a ser diputados y diputadas. ¿En qué momento se levantaron a las cinco de la mañana a subirse a una micro o un metro lleno? Como diría Jeannette: ¿En qué momento agarraron la pala?

Hay grandes personas en ese grupo. Les tengo mucho cariño por lo que han dicho y hecho, pero yo apoyaría a una persona que sí ha vivido realidades. Cuando te ocurren puedes empatizar. Eso pasa con Jara.

—¿Qué pasó cuando se juntó con Gonzalo Winter? Muchos del Frente Amplio decían que usted estaba cerrado como fichaje en el comando de él.

—Hubo una confusión por parte del comando. Me junté con él para como un hito comunicacional para darle un puntapié a su campaña, pero tengo entendido que no se le hizo la bajada a Tomás Vodanovic. Cuando me tocó hablar en el lugar dije lo mismo que acabo de decir, pero Tomás, cuando habla después de mí, dice que me quiere agradecer porque me sumaba al comando. Yo quedé como “¿qué pasó aquí?”. Luego Gael Yeomans y Gonzalo me pidieron disculpas. Yo les dije: “¿Saben qué? A mí lo que me preocupa no es tanto esto, que pudo ser sin intención y que se le salió a Vodanovic, pero, ¿qué pasa si después apoyo a Jara? Quedaría como que Matías Toledo se baja del apoyo a Winter”. Esa sensación no la queríamos crear.

—Dijo escuchar a alguien del Frente Amplio tildarlo de derecha. ¿Pesó eso en su decisión?

—Eso fue porque el Frente Amplio actuó como Frente Amplio y quiso poner diputados acá en el distrito 12, a quienes nosotros no necesariamente vamos a apoyar, porque ni siquiera viven acá. Y ahí nos trataron de tildar de derecha, porque teníamos personas vinculadas a la administración anterior, porque generábamos convenios con otras municipalidades, como la de Macul o con La Florida, dirigida por Daniel Reyes, pero también estaba Jaime Escudero (PPD) o Cristóbal Labra, que no son de derecha. Veo que el Frente Amplio a veces da manotazos de ahogado y no ha tenido un buen recambio de sus rostros. Antiguamente, para ser candidato, era necesario ser bonito y haber tenido un proyecto político con vinculación social. Hoy solo basta ser bonito.

—¿Será parte del comando de Jara?

—Claro que sí. Lo más probable es que nos sumemos a los comandos territoriales. De hecho, nos invitaron a participar en la reunión de los días lunes del equipo de Jeannette. Se nos pidió que fuéramos quienes comandaran ese espacio y estamos abiertos a ponernos a disposición de un proyecto país, porque entendemos que los municipios necesitamos de una buena relación con los ministerios. Necesitamos de los recursos que nos envían para poder tener los contratos. Creemos que todo esto se podría potenciar con Jeannette a la cabeza.

—¿Ha aconsejado a Jara? ¿Le ha dicho sobre con quién debiera aliarse?

—Nos juntamos y le di consejos que creí pertinentes. Esos consejos son privados y no se dan en público. Nosotros no somos quién para decirle con quién debe aliarse. Lo único que le podemos decir es que su candidatura es mucho más grande que los partidos del oficialismo y que es algo que ella lo entiende, pero no así los partidos. Y ese es un problema histórico que han tenido los partidos grandes en Chile. Y es lo que creo que a todo el mundo independiente siempre nos hace alejarnos de los partidos.

—¿Considera que la candidatura de Jara debiera apoyarse de los partidos de la exConcertación?

—La candidatura de ella debe apoyarse de todos y todas. Inclusive de personas que hayan militado o estén militando en RN, la UDI, gente de derecha, empresarios. No nos podemos cerrar con que “este fue ministro de Piñera”. No, mientras más amplio sea el proyecto, mejor para Chile. Necesitamos un gobierno de unión nacional y no de pequeños sectores.

—La seguridad es lo que más le importa a los chilenos, y algunos mencionan que es un flanco débil en los discursos de PC. ¿Cómo observa eso?

—Los proyectos que pueda levantar Jeannette son profundamente viables. Situar una propuesta país en un partido político es un error. Ella es mucho más grande que un partido, en el sentido que ella convoca a todo el mundo, a los alcaldes independientes, a organizaciones, empresarios. Lo que el PC, como PC, alcaldes PC, o diputados PC, puedan pretender es distinto a lo que Jeannette pueda implementar.

—¿Cómo ve el alcance de una lista única?

—Si hoy no existe una candidatura de unidad, va a ser responsabilidad de los partidos políticos del oficialismo que hoy excluyen a los independientes y a los pequeños partidos de la política parlamentaria.

—¿De qué partidos?

—Me molesta que desde el PS, el Frente Amplio y el Partido Comunista no se priorice un aliado estratégico, como el que han tenido durante todo este Gobierno con Acción Humanista o la Federación Regionalista Verde, que están dispuestos a la lista única, cuando se les dice que no es prioridad su supervivencia como partidos. Qué nos queda a los independientes si ellos, como coalición de gobierno, están matando a los más pequeños.

Como en toda elección: si hoy no existe lista única, es responsabilidad de los partidos grandes. Nosotros, en la comuna más grande de Chile, y uno de los distritos más importantes, estamos por la lista única, llevaremos candidatos, pero si no hay acuerdo de lista única, nosotros no iremos con los partidos grandes.

“Kast hoy representa todo lo que está mal, pero Matthei es lo mismo. Matthei es reservada, nomás”

—Las encuestas dan por ganadora a Jara en primera vuelta, pero también entregan números favorables a José Antonio Kast y Evelyn Matthei, candidatos frente a los que Jara perdería en segunda vuelta. ¿Preferiría un gobierno de Kast o de Matthei?

—Preferiría que no fuera ninguno de los dos. Los dos le van a hacer mal a Chile. No se han hecho buenas cosas, han habido retrocesos, no se han implementado buenas políticas de Estado. No se han invertido recursos a los municipios estratégicos. Generalmente hoy la derecha está en una posición de disminuir Estado.

Yo sí creo que hay muchos funcionarios en el Estado, y de ello hubo muestra cuando en pandemia los municipios funcionaban con la mitad de sus trabajadores. Eso se da porque las plantas son inamovibles, entre otros. Pienso que en todos los municipios de Chile y en todas las reparticiones del Estado hay gente que no está haciendo nada, pero cuando personas como Kast dicen en su primera candidatura que quieren cerrar el Ministerio de la Mujer, y si uno mira índices de VIF, de femicidios, es una locura. Creo que hoy siempre que gana la derecha es un retroceso para el país.

—¿Con quién cree que sería más fácil gobernar entre Kast y Matthei?

—Con los dos sería complejo.

—¿No hay un matiz?

—Claramente Kast hoy representa todo lo que está mal, pero Matthei es lo mismo. Matthei es reservada, nomás. Peleó por la extradición de Augusto Pinochet. O sea, Matthei es igual que Kast, pero Kast dice lo que piensa. Entonces, no sé si nos da más miedo por lo mal que le puedan hacer al país una persona que está dispuesta a decir lo que piensa, aunque involucre muerte, destrucción, callar las voces de chilenos o chilenas a alguien que piensa eso y no lo dice.

—Se dice que Kast gana adherentes en zonas populares, algo de lo que seguro ha podido dar cuenta a través de consejeros regionales o cores que tiene el Partido Republicano. ¿Qué explicación le da usted a que gente que proviene del mismo lugar suyo vote por Kast?

—Son tres fenómenos. El primero: la polarización de la gente. Hay un vaivén de personas. El año 2021 fue de la Lista del Pueblo. Más adelante fue el PDG. Hay un grupo de gente que va y viene. Y hoy les tocó a los republicanos el buen momento. Pero el día de mañana los republicanos pueden caer como cayó el PDG o la Lista del Pueblo.

Lo segundo: existe mucha política digital que es como decía Jeannette ‘dato mato relata’. Cuando uno ve lo que hizo Kast en el Parlamento, no hizo nada. No presentó ningún proyecto, no tenía buena asistencia. Sin embargo, tiene grandes declaraciones, comentarios y es muy populista, pero en lo concreto nada. Los chilenos están acostumbrados a consumir ese tipo de política.

El tercer punto es que ocupan el factor de cómo conectar. Cuando equis político habla sobre las pensiones, una persona que no tiene una mala pensión, que no llega a ese punto de su vida, es algo que no le interesa. Pero cuando se habla de seguridad, toda la gente vive lo siente. Los republicanos tratan de conectar con eso, con esa inseguridad, con el miedo. Por eso la gente tiene cercanía, porque conectan con una fibra, una emoción que pienso que los otros sectores políticos no han podido dar. Ellos han podido conectar y lo han hecho bien.