Aborto legal se transforma en el primer escollo de la DC en su ingreso al comando de Jeannette Jara

El programa de gobierno de la candidata del oficialismo -rumbo a primarias- contenía la interrupción voluntaria del embarazo sin causales, agenda que es problemática al interior de la DC, quienes han estado en contra de su legislación en el Congreso. "Si aquí queremos generar un programa de gobierno integrador de la centroizquierda, no incorporaría el aborto legal o libre", dice el diputado Héctor Barría, jefe de bancada de la DC, sumándose a la idea planteada esta mañana por el timonel de la tienda, Francisco Huenchumilla. En el PC, por ahora, evitan dramatizar por esa posición.

La Democracia Cristiana (DC), a tres días de haber proclamado a Jeannette Jara (PC) como su abanderada presidencial, ya identificó uno de los temas que les serán problemáticos al interior de la candidatura oficialista: el aborto legal.

El tema no es menor ni en el Gobierno ni en el oficialismo. Este año el Ejecutivo, a través del Ministerio de la Mujer se activó en promover la discusión del aborto en el Congreso, que había prometido el Presidente Gabriel Boric en su Cuenta Pública de 2024. A su vez, el programa de gobierno de siete páginas que Jara presentó durante el curso de la primaria del sector dio cuenta de la importancia que tomaría el tema en un eventual mandato.

En la página número cinco de la “plataforma programática Justa, Segura y Próspera” de Jara —su programa de gobierno como candidata del Partido Comunista (PC) y Acción Humanista (AH)— aparecen 20 “medidas prioritarias” de su candidatura.

Una de ellas, la número ocho, bajo el título de “autonomía y derechos, sin retrocesos“, aparece el asegurar “el derecho al aborto libre, seguro y gratuito“. En ese mismo punto también se considera la autonomía económica de las mujeres y las diversidades con empleo digno e inserción laboral.

Sin embargo, el reparo histórico de la DC y vuelto a poner sobre la mesa por su presidente, el senador Francisco Huenchumilla, está en el aborto legal.

En conversación con Radio Universo el parlamentario, representante de la Región de La Araucanía, dijo que la agenda valórica, que podría incluir ya sea el aborto o la eutanasia, de por sí eran complicados para la tienda política.

“Los temas valóricos nunca están en un programa como una cuestión que tú pudieras obligar a algún partido (…). Si hubiera un tema de esa naturaleza (como el aborto), nosotros vamos a hacer reserva de que en esa parte no estamos con eso, o que en esa materia nosotros tenemos libertad de conciencia“, mencionó el legislador al respecto.

El presidente de la DC, el senador Francisco Huenchumilla. Foto: Agencia UNO.

La DC ayer y hoy: “No están los votos”

La posición de Huenchumilla no dista de la que ha tenido la bancada DC en la Cámara de Diputados. En diciembre pasado, de hecho, cuando se suponía que el Gobierno iniciaría las tratativas en el Congreso para instalar el debate, desde el grupo parlamentario se mostraron en contra de instalar la discusión.

Sin ir más lejos, el propio diputado Eric Aedo (DC), vicepresidente de la Cámara y próximo integrante del comando de Jara, dijo en diciembre que “no hay espacio en los parlamentarios de la DC, al menos en la Cámara de Diputados, para aprobar un proyecto de aborto sin causales“.

“Nosotros avanzamos en lo que nos parecía razonable, que era el aborto en tres causales, pero (el aborto legal impulsado por el Gobierno) es un proyecto que simplemente será una especie de testimonio que no contará con una mayoría en la Cámara de Diputados“, afirmó el diputado por entonces.

La posición no ha cambiado mucho en la actualidad. El jefe de bancada de la DC, el diputado Héctor Barría, dijo a The Clinic que el “voto que aprobó la DC dice que buscaremos acuerdos programáticos y parlamentarios. Si aquí queremos generar un programa de gobierno integrador de la centroizquierda, si fuera el candidato presidencial, no incorporaría el aborto legal o libre“.

Para Barría, en el Parlamento siguen sin estar los votos. A eso se suma que “desde el punto de vista valórico, ninguno de los diputados del comité DC está por votar a favor del aborto legal o libre”. Por lo mismo insiste en que la candidata Jara “no debiera poner el aborto (en el programa) si no tiene los votos. Además divide a los sectores de la sociedad chilena“.

El jefe de bancada de la DC en la Cámara de Diputados, Héctor Barría. Foto: Agencia UNO.

En tanto, si desde la candidatura de Jara se propone seguir con la discusión sobre la mesa, el jefe de bancada de la DC dijo estar de acuerdo con Huenchumilla y afirmó que se tenía el deber “de establecer con mucha claridad, desde un comienzo, nuestra reserva en ese tipo de temas que dividen y que no tienen legitimidad en nuestra sociedad“.

“La candidata junto a los partidos colocará las prioridades”

Algunos integrantes del PC, conscientes de la posición marcada por el presidente de la DC, señalan que “siempre” habrá temas en los cuales se acuerde y en otros que no. No obstante, para el diputado Boris Barrera (PC), “son muchas más las cosas que nos unen, las que tenemos en común, y que tienen que ver con el bienestar de todos nuestros compatriotas”.

Asimismo, el parlamentario, en receso legislativo producto de un infarto que sufrió hace unas semanas, dice que “la tarea aquí va a ser de nuestra candidata, que junto con los partidos va a colocar las prioridades que tienen que ir primero en las cosas que nos unen y después ver en qué nos diferenciamos para ver la urgencia con la que se coloquen”.

El diputado Boris Barrera (PC). Foto: Agencia UNO.

En el oficialismo algunos consideran “pertinente” que se muestren diferencias al interior de los partidos que apoyan a Jara. “Es natural”, mencionan, junto con recordar episodios desde el retorno a la democracia en donde había un criterio.

“Había momentos en que partidos querían ir más lejos y otros menos. En esos casos, se ponían de acuerdo en lo común, apoyado por todos, y que iba al programa. Lo que no, no aparecía y se dejaba su discusión para que la iniciaran los partidos en el Parlamento”, dice una exautoridad del sector por esos años, por lo que, anticipa, la posición de la DC no debiese ser un punto muy complicado para la campaña.