La incomodidad que crece en el Socialismo Democrático por eventual candidatura de Jadue a la Cámara

Al interior del Socialismo Democrático señalan que una eventual candidatura de Daniel Jadue al Congreso podría afectar negativamente la campaña presidencial de Jeannette Jara. Por un lado, hay preocupación porque sus declaraciones polémicas desvían la atención del programa de la abanderada oficialista. Por otro, temen que su situación judicial escale justo cuando se acerquen las elecciones, generando un impacto político adverso en plena recta final de la campaña.

Todos los días de esta semana, a las 16:00 horas, los secretarios generales de los partidos de la alianza de gobierno agendaron reuniones para abordar la conformación de una lista parlamentaria única. La idea, comentan dirigentes, es que al finalizar la semana las tiendas tengan certezas sobre cuántos cupos tendrán para competir por un escaño en el Congreso.

Si bien aseguran que aún no se han mencionado nombres en estas negociaciones, lo cierto es que hay uno que ya asoma y genera incomodidad, particularmente en el Socialismo Democrático: el del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien pretende postular como candidato a diputado por el distrito 9, donde fue edil entre 2012 y 2024. Hoy, además, está en la mira del Ministerio Público, que lo investiga por presuntos delitos de corrupción en el denominado caso de las farmacias populares.

Y es que el exabanderado presidencial del Partido Comunista en las elecciones de 2021 no ha pasado desapercibido durante la campaña de Jeannette Jara. Con cada aparición que ha generado tensión en torno a la candidatura, crece el malestar entre personeros del Socialismo Democrático, quienes han cuestionado que el PC impulse la postulación de Jadue al Congreso.

En un comienzo, se comentaba la distancia entre Jara y Jadue durante la campaña, ya que llamaba la atención en el oficialismo que un dirigente relevante del PC, como el exalcalde, no hiciera gestos explícitos de respaldo a la candidata. Más aún considerando que Jara es oriunda de Conchalí, comuna vecina de Recoleta, donde Jadue fue alcalde durante 12 años.

Sin embargo, Jadue —miembro del Comité Central del PC— comenzó a incomodar aún más cuando, en su programa de streaming Sin Maquillaje, adelantó que Jara había decidido suspender su militancia como señal de apertura hacia el resto de los partidos de la coalición.

“Se ha tomado la decisión, entiendo yo, de que suspenda su militancia. ¿Y por qué? Porque hoy día todos tenemos claro que representa a una alianza más amplia, con un programa más amplio, y que efectivamente tiene que ponerse a disposición de un conglomerado”, dijo en la transmisión.

No obstante, fue la reiteración de estas intervenciones lo que terminó por incomodar más al Socialismo Democrático. La semana pasada, en el mismo espacio, Jadue sostuvo: “Desde una visión marxista, las cárceles no necesariamente son espacios de castigo, sino que son instrumentos de dominación de clase. El Estado burgués usa el aparato penal para disciplinar al proletariado y mantenerlo, de una u otra manera, a raya”.

Luego, abordó el dictamen de Contraloría que valida el no pago de remuneraciones a profesores en huelga: “Cuando el Estado no sirve para garantizar los derechos esenciales, el pueblo tiene todo el derecho y la razón para pasarse por sobre el Estado de derecho”, señaló.

El domingo, en entrevista con El País Chile, Jara abordó los dichos del excandidato y sostuvo que ” Me parecen definiciones muy inapropiadas. Y no solamente no las comparto ahora que soy candidata, sino que como persona, en general, no las comparto. Por eso competí en esta institucionalidad y logramos ganar en esta institucionalidad”.

La molestia en Socialismo Democrático

Si bien en la disputa electoral por el distrito 9 —que abarca las comunas de Cerro Navia, Conchalí, Huechuraba, Independencia, Lo Prado, Quinta Normal, Recoleta y Renca— existe un espacio para la candidatura de Daniel Jadue, dado que la actual diputada por esa zona, Karol Cariola, competirá por un escaño en el Senado por la región de Valparaíso, lo cierto es que esa vacante no ha logrado acallar las críticas del Socialismo Democrático ante una eventual postulación del exabanderado del PC.

El diputado independiente-PPD Jaime Araya comentó a The Clinic que, si bien “no son aceptables los vetos y cada partido es libre de llevar a los candidatos que quiera, uno tiene el legítimo derecho a preguntarse quién se hace responsable de una persona que está enferma de egocentrismo y que no soporta la idea de que Jeannette Jara sea la candidata y no él”.

En esa línea, el parlamentario afirmó que, una vez que “las cámaras lo dejaron de seguir por sus causas judiciales, sale a decir una frase sacada de un museo, la peor y más rancia que encuentre, precisamente para que los medios de comunicación le pregunten a la candidata por eso, y no por sus propuestas”.

Araya sostuvo que Jadue “reiteradamente puede tener un impacto muy negativo. Desde ese punto de vista, sobre todo quienes somos parlamentarios y estamos apoyando realmente a la candidata Jara, tenemos el derecho a cuestionarnos respecto de su rol”.

Desde el Partido Socialista, el diputado Leonardo Soto advirtió sobre la situación judicial que enfrenta el exalcalde de Recoleta. “Su situación procesal puede cambiar en cualquier momento, al ser acusado en un juicio oral público por los graves delitos por los cuales es imputado, y además puede ser condenado por esos mismos hechos. En consecuencia, de producirse esos eventos, él quedará impedido no solo de ejercer un cargo parlamentario”.

Para el parlamentario socialista, la situación judicial de Jadue “es una verdadera bomba de tiempo que amenaza con explotar en medio de la campaña de la propia candidata”. Por lo mismo, Soto llamó al exedil a “concentrarse exclusivamente en su situación penal y abandonar la idea de sumar su suerte electoral a la del progresismo en las elecciones de fin de año”.

De hecho, según dio a conocer La Tercera, la presentación de la acusación en su contra es inminente y, de concretarse, Jadue quedaría inhabilitado para postular a un cargo en el Congreso.