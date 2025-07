Los primeros aterrizajes en el comando de Jeannette Jara tras su “reseteo” de primarias

Dos parlamentarios, un alcalde y una integrante de la directiva del PC son las primeras incorporaciones en el comando de la candidatura del oficialismo. Se trata del diputado Eric Aedo (DC), el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, y la secretaria general del PC, Bárbara Figueroa. El anuncio del comando está contemplado para los próximos días, tras un encuentro de Jara con el presidente de la DC, Francisco Huenchumilla. Sin embargo, no sólo los nombres de ese grupo se esperan, sino también el de los economistas que se sumarán a la campaña, y de los que Jara dijo que ya estaban confirmados.

A solo días de que la candidata del oficialismo, Jeannette Jara (PC), presente a su comando de campaña, poco a poco han comenzado a trascender algunos nombres que, hasta ahora, se habían mantenido bajo reserva, pero que algunos incluso han sido revelados por la propia abanderada.

Así fue el caso del senador Ricardo Lagos Weber (PPD). Durante la mañana, Jara estuvo en entrevista con CNN Chile Radio. Fue en ese espacio en el que la candidata comentó la frase del parlamentario, quien había dicho que “encantado” se sumaba al comando de su candidatura.

“Habíamos estado conversando también. Si esto ha estado andando“, dijo Jara, junto con señalar que esperaba que se sumara, y que, además, fue ella quién lo invitó a sumarse.

Consultado el equipo del senador Lagos Weber sobre su incorporación al comando, señalaron que no había nada que confirmar porque ya la candidata lo había dicho.

Otra invitación que provino desde la propia Jara, según contó, fue también la del diputado Eric Aedo (DC). Tras la materialización de la Junta Nacional de la Democracia Cristiana (DC) que definió apoyar la candidatura de Jara, en menos de 48 horas el vicepresidente de la Cámara, uno de los mayores promotores de que la falange apoyase a la carta del PC, dijo en televisión que se sumaba al comando de campaña de la carta del oficialismo.

Aunque la notificación no la dio la propia candidata —cuestión que ha sido una problemática en los últimos días—, Aedo dijo contar con el permiso para decirlo.

“Yo he conversado con ella y me ha autorizado a decir que efectivamente me va a convocar a su comando. Obviamente tenemos que conversar en qué en lo específico, pero obviamente yo tengo toda la disposición con todo el trabajo de incorporarme a ese comando”, mencionó el diputado Aedo ayer en CNN Chile, anticipando que tenía pendiente conversar con el presidente de la DC, el senador Francisco Huenchumilla, para definir roles.

Ese mismo encuentro está pendiente entre Jara y Huenchumilla. Es más, la candidata ha supeditado la presentación de su comando al encuentro que sostenga con el ahora timonel de la DC, con quien debe, además de agradecer el apoyo del partido, definir el rol de la falange en el comando. Huenchumilla se encuentra por estos días en La Araucanía, la región que representa, por motivo de la semana distrital.

Bárbara Figueroa, secretaria general del PC; el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo; el diputado Eric Aedo (DC); y el senador Ricardo Lagos Weber (PPD). Fotos: Agencia UNO y The Clinic

Nombres familiares en el equipo

Aunque Aedo y Lagos Weber vienen de apoyar la candidatura de Carolina Tohá (PPD) —el senador, de hecho, viene de integrar el comando de la exministra del Interior—, otros nombres que ya se han confirmado ya estaban apoyando a Jara desde el período de campaña de la primaria oficialista.

Tal es la situación del alcalde de Puente Alto, Matías Toledo (independiente). Consultado sobre si integraría el comando de Jara próximamente —en entrevista con The Clinic—, Toledo dijo con entusiasmo que “claro que sí”.

De hecho, junto con decir que era probable que se sumaría a los comandos territoriales, también mencionó que se le invitó “a participar de la reunión de los días lunes del equipo de Jeannette”.

“Se nos pidió que fuéramos quienes comandaran ese espacio y estamos abiertos a ponernos a disposición de un proyecto país”, afirmó Toledo.

De los apoyos previos a la primaria hacia Jara, además de Toledo, también estuvo la secretaria general del PC, Bárbara Figueroa. La exdirigente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) ofició como generalísima de la campaña de primarias de Jara.

Ahora, en tanto, Figueroa figura como coordinadora política de la candidatura de la carta PC. Es decir, como mediadora entre los partidos políticos y la candidata. Su inclusión en el comando fue polémica, pero no por su nombre, sino por la forma en que se dio a conocer. Y es que fue el presidente del PC, Lautaro Carmona, quien confirmó que Figueroa se sumaba al comando y no la propia candidata, generando la molestia de Jara.

“Hay varios que están hablando de cosas que no les corresponden”, mencionó Jara en entrevista con El País, a raíz de las intervenciones —e intromisiones— de Carmona y de, además, Daniel Jadue.

¿Y el equipo económico?

Jara también dijo tener conformado a su equipo encargado de la economía en su programa. Estaba compuesto por cuatro personas, mencionó, en las cuales se incluía, además, a un exintegrante del equipo de Tohá.

Esa mención trasladó los ojos inmediatamente al coordinador económico de la excandidata de centroizquierda, el economista Álvaro García Hurtado, exministro de los mandatos de los expresidentes Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Ricardo Lagos Escobar.

No obstante, no fue el único que se ha pensado que podría ser uno de los integrantes de ese grupo. Allí también se cuenta a Heidi Berner, la actual subsecretaria de Hacienda de la administración del Presidente Gabriel Boric.

Tras la salida definitiva del economista Fernando Carmona (PC) del eje programático de Jara, los partidos que se sumaron a su candidatura, provenientes del Socialismo Democrático, han buscado instalar a nombres de su confianza para el comando, nombres que ha recibido la candidata Jara.

En ese grupo, en los cuales se encontraba Lagos Weber, García Hurtado y Berner, también se sumaron a la senadora Adriana Muñoz (PPD) y a la exministra de Desarrollo Social Jeannette Vega.