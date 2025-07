“Pensábamos que era una batalla ganada”: Vecinos del Parque O’Higgins se oponen al retorno del Lollapalooza y advierten que nuevamente no fueron consultados

Dirigentes vecinales de barrios colindantes al parque advirtieron que la municipalidad de Santiago tomó la decisión sin consultar a los residentes de sectores que se ven afectados por el evento. Entre las principales molestias de la vuelta del evento a la comuna está el daño que genera al estado del parque, y los problemas de seguridad que conlleva.

Lotus ya confirmó el retorno del Lollapalooza al Parque O’Higgins después de siete años. Según adelantó The Clinic, la productora en las últimas semanas presentó los planos a Santiago para oficializar la vuelta del festival a la comuna. Si bien la noticia fue bien recibida por el alcalde Mario Desbordes, el principal promotor de esta idea, vecinos del parque manifestaron sus molestias.

Cabe destacar que el evento se fue de la comuna tras una disputa entre la administración anterior y Lotus. En particular, hubo cuestionamientos a la ausencia de una consulta ciudadana, y a los daños en el entorno del parque que ocasionaba el evento.

Ahora que se se confirmó el retorno, representantes de barrios colindantes vuelven a recriminar lo mismo. Dirigentes vecinales advierten que el principal pulmón verde de la comuna volverá a deteriorarse tras años de recuperación, y que el Lollapalooza traerá grandes problemas de seguridad.

Paola Moreno, vocera del barrio Rondizzoni asegura que “el parque tiene un tema de seguridad terriblemente acotado a los eventos del Movistar. Adentro del parque está lleno de toldos azules, de cocinerías, de bares ambulantes y el municipio no ha tenido la capacidad de contenerlo. Ni siquiera en la entrada del parque“. Según destaca, un evento de esta magnitud va a intensificar los problemas que ya enfrentan vecinos con eventos en el Movistar Arena.

En la misma línea, el presidente de la Junta de Vecinos de República, Juan Carlos Arancibia, reclama que será muy malo para los barrios. “Por toda la congestión, la cantidad de gente que llega y los problemas que se suscitan en el entorno. Gente que bebe alrededor, que ocupa como baño varios de los lugares, etcétera. Pero lo que más lamentamos es que esto afecta en el deterioro del parque. Porque progresivamente nosotros hemos visto como el Parque O’Higgins ha ido perdiendo espacios. Deterioran mucho el lugar”, asegura el dirigente.

Los reclamos de los vecinos del Parque O’Higgins por la falta de diálogo

Una de las principales molestias de los vecinos, es que no se les consultó por el retorno del Lollapalooza. Para muchos era algo evidente, ya que el alcalde Desbordes había manifestado sus intenciones de devolver el festival a Santiago desde antes de ser electo. Y si bien lo sabían, advierten que nunca hubo una consulta.

Paola Moreno asegura que “sabíamos, por correo de brujas, que esto venía arreglado desde antes de las elecciones inclusive. Que era un acuerdo que se había tomado entre la empresa privada y el entonces candidato. Así que no nos tomó por sorpresa, sí nos preocupa como vecinos ver bajo qué términos de organización se está haciendo”.

Y acota que “se anuncia esto, que está absolutamente preparado y listo desde antes, a espaldas de los vecinos, sin saber cuáles son los contratos. Nos vamos a juntar con los vecinos, con otras organizaciones barriales y vamos a solicitar que se transparente bajo qué condiciones económicas, formales y medioambientales se ha entregado el parque nuevamente a una productora por un evento de esta envergadura, seguramente a través de transparencia, porque dudo que nos hagan llegar en forma voluntaria los contratos”.

Para el dirigente del Barrio República si fue una sorpresa, en el sentido de que no esperaban que no se consultara a ellos al respecto. “Nos pilló de sorpresa porque no hubo ninguna consulta, no hubo ninguna conversación”, afirma.

“Pensábamos que ya era una era una una guerra ganada”

Juan Carlos Arancibia remarca que, luego de que el Lollapalooza migrara a Cerrillos en 2021 tras los cuestionamientos de autoridades y vecinos, era una discusión cerrada. Su principal preocupación es el daño que genera el evento en el Parque O’Higgins.

“Es cierto que deja alguna ganancia para la para el municipio, pero nunca logran mejorar la mantención como estaba anteriormente. Se va deteriorando. Para nosotros pensábamos que ya era una era una una guerra ganada, el poder ir rescatando el al menos parcialmente parque”, señala. Y agrega que “estamos realmente decepcionados con esta noticia. Echaron atrás algo que pensaba que teníamos avanzado”.

Sobre los problemas de seguridad, manifiesta la vocera de Rondizzoni que no tienen certezas que el municipio pueda contener el comercio ambulante, principal amenaza de los mega eventos en el Parque O’Higgins. Según advierte, la semana pasada se quemaron dos patrullas al interior del recinto.

Todo orquestado, asegura, “por el comercio ilegal que opera adentro, que también debe ser algún tipo de mafia muy similar a la de Meiggs. Entonces, si no son capaces de controlar -ni siquiera estamos hablando del comercio callejero- del comercio informal adentro del parque ¿Cómo van a ser las externalidades para los vecinos?“.

Consultada si volverán a manifestar sus molestias a la administración, Paola Montero afirma que “nos vamos a seguir oponiendo, porque creemos que el parque no puede bajo ninguna circunstancia perder su vocación de parque público y abierto. Esperamos tener la conversación con la gente de la productora. Para que esto sea el mal menor dentro del gran daño que se va a hacer, porque es imposible decir de que esto es un aporte para un pulmón verde en medio de la comuna”.