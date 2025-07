Deportes 31 de Julio de 2025 “La U estuvo a punto de una segunda quiebra”: La confesión de Rodrigo Goldberg, exdirector deportivo de Universidad de Chile, tras la crisis que atravesó el club

El exjugador y comentarista deportivo se refirió en profundidad a la crisis que atravesó Universidad de Chile cuando era director deportivo del club. "La U estaba en un momento muy difícil. Básicamente porque se acumulaba una deuda de, si no me equivoco, $14 mil millones. Y los dueños de ese minuto habían decidido no poner más plata", aseguró Goldberg.

