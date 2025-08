La visita express de Juanes a Chile y su papel en la reivindicación de la música en español: “Me encanta el idioma, me encanta lo que genera nuestra lengua”

Este jueves fue el lanzamiento global de su nueva canción "Cuando Estamos Tu y Yo". Hace unos días sorprendió a sus fanáticos en Estados Unidos cantándola en vivo. "Ese día me puse muy feliz porque nunca la habíamos tocado, la gente no la conocía, pero la gente la recibió super bien", contó a The Clinic.

Este jueves muy temprano llegó a Chile el cantante Juan Esteban Aristizábal, globalmente conocido como Juanes. El colombiano se quedará en el país hasta el viernes promocionando su nueva canción “Cuando Estamos Tú Y Yo” y luego emprenderá rumbo hacia Argentina. Se mostró entusiasmado de volver a cantar en Chile.

“Si Dios quiere, el año entrante”, explicó a The Clinic con respecto a nuevos conciertos en Chile tras su paso por el Movistar Arena. Afirmó que le gustaría repetir la experiencia, pero no se cierra a otros recintos. “Lo que quieran. Lo que ustedes me permitan haré y seré feliz”, afirma entre risas.

Si bien participó tres veces en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar es entusiasta en sumar una cuarta oportunidad. “Por supuesto, tengo que volver, tengo que volver”, recalca. Su primera vez en el escenario de la Quinta Vergara fue en 2003 donde Antonio Vodanovic y Myriam Hernández lo presentaron ante un monstruo que quedó inmediatamente encantado con él. “La primera vez que vine fue increíble porque era la primera vez. No entendía nada. No entendía lo que estaba pasando. Después entendí. Pero creo que esa primera vez fue muy bonita”. Además contó que entendió todo lo que ocurría una vez que estaba fuera del escenario. “Cuando terminé de cantar y empecé a ver cómo repercutió eso en mi vida y en mi carrera. Pero muy hermoso“.

Sobre su paso por Viña, recalca que marcó un antes y después en su carrera “porque el festival lo ve, pues, en ese momento lo estaban viendo en todas partes. Una cosa loca”.

Juanes – Pedro Díaz, The Clinic

Juanes en español para el mundo

Al comienzo de su carrera, Juanes se encargó de reivindicar el español en un mercado global donde el inglés era el predominante. Sobre cómo fue dar ese camino, el artista asegura que “me parece muy bonito todo lo que ha pasado. Creo que ha sido un camino muy largo, que ha venido desde hace muchos años y poder ser parte de este proceso, también es bonito“.

“Yo creo que ha sido como un proceso, ¿me entiendes? Yo creo que no fue como que yo dije, ‘Ok, voy a hacer esto o aquello’, sino que simplemente las cosas se fueron dando. Creo que también… yo cuando llegué a Estados Unidos yo no sabía hablar inglés, ¿cierto? Nada, nada, nada, nada, nada. Yo sentía que cuando trataba de cantar en inglés pensaba… tenía que pensar mucho en la pronunciación de las palabras. Y no, no sé. Era algo que se me hacía muy complejo. Pero sobre todo porque también me me encanta pensar en español, me encanta el idioma, me encanta lo que genera nuestra lengua. Fue algo como que se fue dando con los años, con el tiempo“, comenta.

Su experiencia como actor

“Pimpinero: Sangre y Gasolina” fue la película en donde Juanes pasó a ser el actor Juan Esteban en el traicionero desierto a lo largo de la frontera entre Colombia y Venezuela. Donde traficantes de gasolina, los pimpineros, arriesgan su vida en el proceso de llevar el combustible de un país a otro. Dirigida por Andrés Baiz, Juan Esteban encarnó a Moisés.

“Me gustó. Me gustó. Obviamente respeto mucho la profesión y digamos que la música es lo mío y es lo que quiero seguir haciendo. Si algún día llega otra oportunidad que sea chévere, que me que me guste, pues lo intentaría, pero siempre la prioridad para mí creo que está en la música”, comenta Juanes. “Fue increíble, increíble, porque Andi Baiz que fue el director fue increíble. Lo primero que me dijo fue, ‘Necesito que estés aquí, pero no como Juanes, sino como Juan Esteban’, el actor’. Yo necesitaba eso. Me encantó. Fue como justo en el momento de mi vida en donde eso era algo que yo necesitaba. Me encantó. La pasé muy bien, aprendí muchísimo. Estuve trabajando al lado de los mejores actores, increíbles todos, y actrices y la verdad que fue muy bonito”.

El lanzamiento de su nueva canción

Este jueves fue el lanzamiento global de su nueva canción “Cuando Estamos Tú Y Yo“. Para calentar motores, Juanes cantó la canción en vivo por primera vez, y antes de su lanzamiento, en su presentación en el Hollywood Bowl en Los Ángeles, Estados Unidos.

Sobre su decisión de sorprender a sus fanáticos con la nueva canción, Juanes afirmó que “es algo muy chévere que quizás no se usa tanto hoy en día. Es difícil porque siempre tienes que estar preparando todo para el lanzamiento y en este caso es ‘toquémosla en vivo’. Entretenido, que la gente lo vaya lo vaya escuchando por las redes y fue lo que empezamos a hacer y la verdad que me gustó, me gustó mucho”.

“Ese día me puse muy feliz porque nunca la habíamos tocado, la gente no la conocía, pero la gente la recibió super bien. Es otro recibimiento, es muy loco, a mí me da más nervios. Porque vos estás como presentando una tarea, pero fue hermoso, la gente de Los Ángeles la recibió increíble y la verdad me encantó, me encantó”, reveló.