Diego Muñoz, guionista de “Baby Bandito”, critica el final de Amores de Mercado de Mega y explica por qué Pelluco debía morir

Fueron varios los espectadores que quedaron sorprendidos, y otros enojados, por el cambio del emblemático final de Amores de Mercado en la reversión realizada por Mega. En esta nueva versión, Pelluco sobrevivió y no fue del agrado para muchos.

Todo Chile lloró la muerte de Pelluco cuando se transmitió la teleserie “Amores de Mercado” en Televisión Nacional de Chile (TVN). Uno de los personajes más queridos, interpretado por Álvaro Rudolphy moría a manos de su némesis, Ignacio (Luciano Cruz-Coke). Pasaron años y aún el parlamentario debe enfrentar la misma pregunta: “¿Por qué mataste a Pelluco?”.

Este clásico fue reversionado por Mega, pero cambiaron el icónico final.

“Tuve un gran profesor de guión que nos explicó en una clase por qué Pelluco *debía* morir. Hoy no está con nosotros, esto le habría dado muchísima rabia“, escribió esta semana en X el guionista Diego Muñoz. Uno de los nombres detrás de las teleseries Preciosas, Pacto de Sangre y de la serie Baby Bandito (que espera el estreno de su segunda temporada en Netflix).

Al igual que muchos otros espectadores chilenos, Muñoz salió a las redes sociales a expresar su sorpresa al ver que en su final, el remake de Amores de Mercado había cambiado uno de los desenlaces más icónicos de la pantalla chica chilena. Si en la original de 2001, Ignacio (Luciano Cruz-Coke) le disparaba a Pelluco (Álvaro Rudolphy), causándole la muerte. Esta vez, el personaje principal sobrevivió (interpretado por Pedro Campos).

El final de temporada de la nueva Amores de Mercado se exhibió el miércoles pasado en Mega, y tuvo una sintonía con un promedio definitivo de 1.352.255 personas por minuto con un alcance de 1.799.500, según informó el canal de Vicuña Mackenna; duplicó prácticamente a la competencia de esa noche en la pantalla chica. La adaptación fue escrita por Alejandro Cabrera y Larissa Contreras, el equipo original de la versión de 2001, quienes actualizaron la trama.

Muñoz aclara en conversación con The Clinic el por qué de su sorpresa ante el cambio, contando que fue alumno en un taller de Canal 13 de Fernando Aragón, icónico guionista nacional. Aragón -quien falleció en 2015 y, entre otros créditos históricos, trabajó en La torre 10 y creó Marta a las 8-, fue acreditado como “autor principal” de la Amores de Mercado original de TVN. Fue él mismo, recuerda Muñoz, quien justificaba el fatídico final de Pelluco frente a sus alumnos.

“Don Fernando era una eminencia de guiones y que había participado en teleseries muy clásicas. Ya estaba de retirada, no le gustaba la tele de ese momento”, recuerda Muñoz. “Él fue como creador de Amores de Mercado, pero no vio los guiones, después vio todo de lejos”.

“Nos habló mucho de la muerte de Pelluco, ilustrando el género de la teleserie vespertina, que era como su tema y lo que nos enseñaba. Era un género altamente moral, donde las transgresiones como las del Pelluco tenían que ser castigadas”.

Sobre los comentarios de su posteo en redes, Muñoz hace un hincapié. Lo que estaba hablando Aragón era exclusivamente del género del melodrama, anclado a la teleserie vespertina. “Que es bien específico, donde no calza ni la teleserie nocturna, ni las películas. Y que en algún momento fue un género muy bien cultivado”, explica el guionista. Consultado entonces si no sería un verdadero sacrilegio televisivo el cambio de final, considerando que la teleserie había sido actualizada a la pantalla chica actual, menos rígida en sus formatos, dice que “no sería un pecado tan terrible”.