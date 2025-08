“No voy a permitir que sea un número más”: Madre de minero desaparecido en El Teniente emplaza a autoridades por falta de respuestas ante el rescate

Claudia Caroca, mamá de Gonzalo Núñez, uno de los cinco mineros que permanecen desaparecidos, entregó su relato sobre el difícil momento que viven los familiares. En sus declaraciones acusó que se han enterado de todo por la prensa, y que no han sido contactados en ningún momento formalmente por autoridades.

Autoridades continúan liderando la búsqueda de cinco mineros que permanecen atrapados en la mina El Teniente, luego de que se registrara un derrumbe durante la tarde de este jueves. A lo largo de esta jornada, funcionarios del yacimiento y familiares de los desaparecidos se han mantenido esperando afuera de la empresa esperando respuestas.

Una de las principales inquietudes que han denunciado familiares, es la falta de comunicación por parte de Codelco con ellos.

En conversación con Contigo en Directo de CHV, Claudia Caroca, madre de Gonzalo Núñez, uno de los mineros desparecidos, expuso la desesperación que viven los cercanos, por esta situación. La madre del trabajador de El Teniente comenzó acusando que “es una vergüenza recibir información igual que todos ustedes, siendo que soy la madre y su familia. Al mismo minuto que ustedes la reciben, la recibo yo. Es algo insólito”.

Esto, en vista de que los familiares, según expuso, se han ido enterando de novedades únicamente a través de la prensa. Por esto mismo, Caroca interpeló a las autoridades, principalmente de Codelco, y a la ministra de Minería, Aurora Williams, por no responder a las demanda por información que tienen todos los familiares de los atrapados.

La madre de Gonzalo Núñez recriminó a la autoridad por no responder particularmente a la pregunta sobre cuántos rescatistas estarán en la operación para rescatar a los mineros. Y acusó que todo lo que saben ha sido por comunicados, y nadie se ha contactado con ellos.

Los descargos de la familia de uno de los mineros atrapados

“Necesito saber cuánto es el avance cada cinco minutos, cuántos pasos dan. Si bien usted hizo un gran esfuerzo por decirme que hay una investigación (con tono sarcástico), que eso todo mi país lo sabe, lo que yo necesito saber es de mi hijo y de los cuatro trabajadores que están ahí aún. Estoy esperando de ayer. Codelco no se ha contactado conmigo, Fiscalía no se ha contactado conmigo y es un mínimo de respeto“, acusó Claudia Caroca.

Posteriormente, recriminó que si bien se agradece el apoyo psicológico, manifestó que “lo voy a necesitar, pero no ahora. Necesito a que me informen de mi hijo”.

Acceso de mina El Teniente. Foto: Agencia UNO.

En el diálogo con el medio citado advirtió que “no voy a permitir que mi hijo sea un número más que sirva este país. Lo que exijo ahora, señores de Codelco, señor Presidente, que no me diga que a las 8 me va a dar un comunicado, si me lo va a dar por la prensa a las 9 de la mañana. No me diga que me van a contactar, porque no lo van a hacer”.

Claudia Caroca es funcionaria pública, y afirmó que como servidora del país, necesitaba que las autoridades respondieran ahora sobre el rescate en El Teniente. “Exijo que me de una respuesta con tiempo, porque los minutos son primordiales para la vida de mi hijo. Mi hijo me necesita ahora, no mañana”, expuso tras un desagarrado descargo.

Y concluyo asegurando que “Gonzalo es fuerte, pero si ustedes se demoran va a decaer, y la responsabilidad es suya, no mía”.