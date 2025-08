Matthei busca enmendar el rumbo con RN: pone como ejemplo a Piñera y deja varios recados a Kast

Tras varias jornadas de ruido por el tema descuelgues, la abanderada de Chile Vamos asistió al consejo general de Renovación Nacional en el que expresó que "solo el camino de una derecha firme, pero al mismo tiempo convocante, amistosa, empática con las mujeres y con el mundo del futuro, es capaz de ganar la elección".

Evelyn Matthei asistió este sábado al consejo general de Renovación Nacional, tras varias jornadas en que la pauta de Chile Vamos ha estado marcada por el tema de los descuelgues.

A modo de enmendar el rumbo con RN, partido en el que ya se produjo el descuelgue del extimonel Carlos Larraín, Matthei brindó un discurso en el que puso como ejemplo el liderazgo del expresidente Sebastián Piñera y en el que dejó varios mensajes tanto a José Antonio Kast como a sus seguidores.

“Todavía recuerdo cuando el Presidente Piñera le pedía a Dios sabiduría, coraje y prudencia. Quiero hacer hoy día lo mismo: quiero pedir a todos que tengamos la sabiduría de creer en nuestro proyecto, el coraje de ofrecerle a Chile un espacio que le gane a la izquierda radical y la prudencia para sortear los ataques que seguiremos recibiendo de aquellos que no quieren dejar la polarización atrás, porque profitan de la polarización”, expresó Matthei.

“La fuerza y la clave de esta elección son ustedes. Los militantes, los dirigentes, los alcaldes, concejales, cores, gobernadores, diputados y senadores. Todos los que aman y dan todo por sus comunas, quitándole tiempo a sus familias, a sus propias actividades”, continuó.

La exalcaldesa de Providencia también manifestó que “Chile Vamos ha alcanzado dos veces la mayoría de los corazones de los chilenos, porque somos una derecha convocante, somos una derecha que cree en la diversidad y que construye con los distintos. Somos una derecha que cree que la valentía no es insultar, sino juntar. No es gritar, sino convencer”.

“Ser frontal no es lo mismo que ser confrontacional”

Evelyn Matthei subió el tono de su discurso y puso sobre la mesa temas que ya han sido fuente de críticas hacia José Antonio Kast, tanto de ella misma como de integrantes de su comando.

“Solo el camino de una derecha firme, pero al mismo tiempo convocante, amistosa, empática con las mujeres y con el mundo del futuro, es capaz de ganar la elección”, estableció.

“Entendemos que ser frontal no es lo mismo que ser confrontacional. Entendemos que ser firme no es lo mismo que agredir a los otros. Entendemos que ser valiente no es sinónimo de ser intransigente”, añadió.

Asimismo, Matthei enfatizó que “ser firme no significa ser rígido o incapaz de dialogar, muy por el contrario. Ya vimos cómo esa manera de imponer sin escuchar terminó en dos fracasos constitucionales que no solo hicieron perder tiempo, sino que profetizaron la división”.

La UDI sale a respaldar a Matthei

A propósito del tema descuelgues, la UDI salió a respaldar a Evelyn Matthei haciendo un llamado a “actuar con generosidad y altura de miras”.

“Queremos expresar públicamente y con absoluta claridad nuestro respaldo firme, unánime y sin ambigüedades a la candidatura presidencial de Evelyn Matthei, quien representa hoy con responsabilidad, liderazgo y convicción los valores y principios de nuestro sector”, plantearon en la UDI a través de un comunicado.

En ese sentido, desde la colectividad presidida por Guillermo Ramírez realizaron un llamado “amplio y sincero a todas las fuerzas de oposición a comprender la urgente necesidad de unidad. Evelyn Matthei representa la oportunidad de encabezar un proyecto político serio, confiable y mayoritario, capaz de devolverle a Chile el rumbo que merece”.

“Este es el momento de actuar con generosidad y altura de miras. Apoyar a Evelyn Matthei no es solo respaldar a una persona, sino comprometerse con un futuro de orden, progreso y esperanza para todos los chilenos”, remarcaron.