Entre la espada y la pared: Deportes Limache debe jugar 11 partidos completos con un jugador Sub 21 para evitar una sanción de la ANFP

El partido entre los dirigidos por Víctor Rivero y Coquimbo Unido pudo ser una derrota de más de tres puntos para el conjunto de la Región de Valparaíso. La expulsión de Dylan Portilla antes del segundo tiempo, complicó el minutaje Sub 21 que debe Deportes Limache para cumplir con el reglamento. Si suman menos de 18 minutos sin un juvenil, perderán tres puntos, dejándolos en puestos de descenso.

Deportes Limache cayó por 2-1 ante Coquimbo Unido en la fecha 18 del Campeonato Nacional. Con este resultado, los limachinos quedaron con 14 puntos en la tabla de posiciones, solo un punto por encima de la Unión Española, que está en zona de descenso directo. En una lucha por no bajar de categoría donde todos los puntos son importantes en esta segunda rueda, Limache no puede dejar de lado el reglamento Sub 21.

Esta regla implica que los jugadores de dicha categoría deben jugar al menos el 70% del total de minutos con sus clubes durante la temporada. En caso de no cumplir con el minutaje, los equipos pueden sufrir una resta de puntos.

Específicamente, el Artículo 31° de las Bases del Campeonato de Primera División señala que los futbolistas chilenos nacidos a partir del 1 de enero de 2004 tendrán que acumular como mínimo 1890 minutos de participación. Además, los jugadores categoría 2005 sumarán el doble de los minutos disputados.

El delicado momento de Deportes Limache por el minutaje Sub 21

En el partido ante el puntero del campeonato, el conjunto de Victor Rivero sufrió la expulsión de Dylan Portilla antes del entretiempo. El canterano albo, que está a préstamo en Limache, era el jugador elegido para cumplir con el minutaje en el encuentro.

Pese a que ingresó Bastián Silva a los 59 minutos, cada minuto en Limache cuenta. Una lesión o expulsión de Silva en el partido, hubiera significado la pérdida de 3 puntos de los limachinos con 12 fechas de anticipación, y los hubiera dejado automáticamente en puestos de descenso.

Hasta la fecha 18, Limache ha usado solo dos jugadores para cumplir el reglamento. Ambos jugadores están a préstamo desde el Cacique. Con 682 minutos, Bastián Silva ha sido el Sub 21 elegido por Victor Rivero para cumplir el minutaje en el Campeonato Nacional, mientras que Dylan Portilla ha sumado 146 minutos. Al no tener un jugador nacido antes del 2005, los limachinos no pueden sumar doble minutaje como sucede en otros clubes.

Los “tomatinos” solo han sumado 828, restándole 1.062 minutos para completar con un futbolista que cumpla con la regla Sub 21. Con esto, Limache es el equipo más complicado del torneo con el reglamento. Cabe recalcar que no es el único club al borde de la sanción de la ANFP: Colo Colo, por ejemplo, es el quinto equipo con peor minutaje, con apenas 1.075 minutos.

Así, Deportes Limache no tiene margen de error. Si supera los 18 minutos sin un jugador que cumpla la regla, sufrirá la resta de tres puntos. Con esto presente, deberán jugar 11 de los 12 partidos que restan con un juvenil durante los 90 minutos.

En otras palabras, los “tomatinos” deberán alinear en cancha a un jugador nacido a partir del 1 de enero del 2004 durante más de 88 minutos si no quiere ser el primer equipo -tras la implementación de este reglamento- que sufre la resta de tres puntos al final de la Liga de Primera.

Ante la compleja situación, una pérdida de puntos puede condenar a Deportes Limache al descenso y jugar la próxima temporada en la Primera B. Antes del cierre del mercado de fichajes, los limachinos tendrán espacio para reforzarse con un jugador que pueda sumar el doble de minutos y le permita tener más flexibilidad con respecto al minutaje Sub 21.