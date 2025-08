“Hay que cuidar nuestro patrimonio natural”: Gobierno confirma que no se talarán araucarias por proyecto vial en La Araucanía

"La conectividad es importante pero hay que cuidar nuestro patrimonio natural y ecosistemas. Equilibrio difícil pero posible", afirmó el Mandatario, Gabriel Boric.

El Presidente de la República, Gabriel Boric, utilizó sus redes sociales para confirmar que no se talarán araucarias en el marco del proyecto que intervendrá la ruta Icalma-Melipeuco, en la región de La Araucanía.

El proyecto vial, que permitiría el perfilamiento y construcción de una carpeta asfáltica, contaba con la autorización de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) de la tala de 96 araucarias. “La conectividad es importante pero hay que cuidar nuestro patrimonio natural y ecosistemas. Equilibrio difícil pero posible. Bien la organización social que hizo presente este problema. Solucionado“, escribió el Mandatario en su cuenta de Instagram.

“No se va a tocar una sola araucaria”

El seremi de Obras Públicas, Patricio Poza, enfatizó que “no vamos a permitir que se toque una sola araucaria para construir un camino“. En ese sentido, la autoridad regional precisó que “le he instruido al director de vialidad y voy a formalizarlo en la semana, que más allá que exista una resolución de Conaf, retomemos el proyecto original, un proyecto que mejoraba las condiciones de conectividad pero que no intervenía el medio ambiente ni estas especies nativas”.

Poza añadió que “para nosotros es fundamental tener una mejor conectividad en la región, es fundamental también promover el desarrollo de los territorios. Pero no puede ser a costa del patrimonio natural de Lonquimay, de Icalma y de La Araucanía. Es por eso, que vamos a estar trabajando y dialogando con las comunidades para buscar una solución definitiva que le mejore la calidad de vida a cada habitante del territorio”.

En tanto, Dagoberto Cayuqueo, dirigente del territorio destacó que “podemos, de alguna forma poder, destrabar esta situación, esta polémica que existía y hay acuerdos hoy día con el seremi del MOP y la municipalidad de Lonquimay de trabajar en diálogo permanente dentro del territorio”. A su vez, Pablo Cayuqueo, también líder territorial señaló que, “se llegó al acuerdo de no talar las araucarias, ese es el primer objetivo para trabajar la conectividad”.

Por otra parte, también se pactó que en los próximos días se desarrolle una reunión ampliada con los diferentes dirigentes y autoridades para acelerar los trabajos para retomar un proyecto definitivo. Teniendo ya zanjado que, las araucarias no se van a intervenir.