Tomás Hirsch, presidente de Acción Humanista, sobre comando de Jeannette Jara: “Es muy injusto catalogarlo como un equipo B”

Aunque lamenta que ningún militante de Acción Humanista fuese presentado en el equipo más estrecho de la abanderada del oficialismo, el diputado y presidente del partido dice que el grupo está compuesto por gente "muy capaz", con experiencia, y que está en construcción. Asimismo, espera que prontamente se sumen al comando el resto de candidatos presidenciales que restan para integrar el espacio, como Gonzalo Winter (Frente Amplio) y Carolina Tohá (PPD).

El diputado Tomás Hirsch es uno de los integrantes de las directivas de los partidos del oficialismo que disputará un escaño en el Congreso Nacional. Como presidente de Acción Humanista, espera disputar en noviembre próximo un escaño por el distrito 11, zona electoral que ya ha representado en dos períodos. Y aunque espera hacerlo en una lista parlamentaria única, guiada por la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, ve difícil ese escenario si es que no hay interés de los partidos grandes en la supervivencia de las colectividades pequeñas.

Sobre la carrera presidencial, afirma que el techo de la candidatura de Jara no se ha tocado, pese a que se le ha limitado a que la candidata proveniente del PC topa con la aprobación del Presidente Gabriel Boric. Y, junto con lamentar que su partido no tuviera participación en el primer equipo de campaña de la candidata, afirma que la abanderada logrará cautivar al electorado de centro, una vez que la Democracia Cristiana (DC) y los independientes ingresen en mayor magnitud al comando.

—¿Quedó conforme con el nombramiento del comando de campaña?

—Creo que es un buen equipo. Es diverso, es variado, es gente con experiencia, que proviene de distintos mundos, tanto con partidos como con independientes. Y, por lo tanto, creo que puede ser un muy buen equipo para el inicio. La candidata fue muy clara en que, por ahora, son algunos los nombres que ella ha presentado y que este es un equipo que va a seguir creciendo. De hecho, aspiramos desde Acción Humanista a tener una participación, le hemos presentado una cantidad importante de nombres que creemos que pueden colaborar.

—No hubo nadie de su partido, pese a que la apoyaron en primera vuelta.

—Sí, efectivamente no hubo nadie y quiero ser muy sincero, y decir que lo lamento. Hubiéramos esperado estar incorporados en estos primeros nombres. Prefiero ser muy transparente y muy sincero. Ana María (Gazmuri) tuvo un rol muy relevante como vocera, fuimos el primer partido en apoyar a Jeannette Jara como candidata para las primarias, aparte de su propio partido.

Hubiéramos esperado, y yo diría que eso produjo una cierta desazón y sorpresa para nuestra gente, porque hay ganas, hay motivación de apoyar con toda la energía disponible a la candidatura de Jeannette Jara. Así que yo diría que causó sorpresa en la militancia e, insisto, particularmente Ana María Gazmuri tuvo un destacado rol como vocera en la primera etapa. También el alcalde Joel Olmos, representante del pueblo evangélico. En mi caso también.

—Algunos dijeron que el comando no era de un equipo A, sino como de equipo B, como de segunda categoría. ¿Comparte esa apreciación?

—No, no. Es muy importante que sean equipos que puedan trabajar muy bien con la candidata, que ella se sienta cómoda con los hombres y mujeres que ha nombrado. Es muy injusto catalogarlo como un equipo B. Ahí hay gente muy capaz, hay gente con experiencia, hay gente que ha estado en labores de gobierno, otra gente que ha estado en labores dentro de sus mismos partidos.

No me cabe duda de que, en la medida que se vaya completando, vamos a tener un equipo muy sólido que va a poder trabajar muy bien apoyando todas las tareas de la candidata. Pero, si uno revisa, creo que, mi impresión por lo menos, es muy buena gente. Pero insisto: son equipos que están en construcción y que sin duda hay que seguir ampliando.

Hirsch junto a los otros timoneles del oficialismo tras la victoria de Jeannette Jara en la primaria del 29 de junio. Foto: Agencia UNO.

“Hoy es imposible hablar de un techo en la candidatura de Jeannette Jara”

—¿Hubo algún guiño al centro con los nombres presentados? ¿Se satisface ese electorado?

—Jeannette Jara ha manifestado que va a incorporar en las próximas semanas a gente del mundo de la Democracia Cristiana, que recién se incorporó a la campaña. También tienen que tomar sus definiciones internas y el mundo independiente también. Esa incorporación va a mostrar una campaña que va creciendo y que va abriéndose a distintos sectores. Así como espero que se incorpore gente de Acción Humanista, no me cabe duda de que también van a incorporar gente del mundo demócrata cristiano y del mundo independiente.

—Uno de los análisis que arrojan las encuestas es que Jara comparte como techo máximo de apoyo la misma aprobación con la que cuenta el Gobierno del Presidente Gabriel Boric.

—Hoy es imposible hablar de un techo. Es una campaña que está comenzando, tenemos al frente candidatos que llevan tres años o más. Esta es una campaña que está recién comenzando, que está ampliándose con la incorporación de otros partidos. La primaria se ganó hace solo un mes y tenemos hoy a una candidata única, tenemos la construcción de un programa de gobierno, tenemos una coalición. No creo que las encuestas de hoy estén reflejando un resultado final, por el contrario, han mostrado un fuerte crecimiento de Jeannette Jara desde antes de las primarias a ahora. Sin duda que nos quedan meses por delante, los cuales va a haber que trabajar muy intensamente.

—¿A quién sumaría al comando? Además de los que mencionó.

—No voy a dar nombres porque creo que no corresponde. La candidata y su equipo tienen los nombres que nosotros les hemos presentado y creo que lo correcto es que ella dé a conocer a quiénes incorpora. Y lo mismo respecto a sus partidos, creo que no corresponde y no es mi estilo estar haciendo ni recomendaciones ni anuncios que le corresponden a ella.

—Con el resultado de la primaria se habló de que muchos electores de centro y centroizquierda quedaron huérfanos con la derrota de Carolina Tohá. ¿Debiese sumarse la exministra para afirmar ese electorado en la candidatura?

—Sin duda que uno esperaría que todos los que fueron candidatos en la primaria participen activamente, apoyen y colaboren con la campaña de Jeannette Jara. Creo que cada una y cada uno puede hacer un aporte, así como lo está haciendo Jaime Mulet, que además fue incorporado él al equipo estratégico. Y por cierto que uno esperaría que lo mismo suceda con Gonzalo Winter, con Carolina Tohá.

Pero son decisiones personales que cada uno deberá tomar o en conjunto con sus propios partidos. Uno sabe que, a veces, los resultados de las elecciones son momentos fuertes, intensos para quien los vive y, desde ese punto de vista, uno tiene que respetar los tiempos. El aporte de cada uno de ellos sería muy bienvenido para fortalecer también la campaña.

—¿Jara, siendo militante del Partido Comunista, es una socialdemócrata?

—Jeannette Jara ha sido clara en decir que ha sido parte del Partido Comunista desde los 14 años. Eso no significa que esté en oposición o dialéctica con otras propuestas políticas como la socialdemocracia, muy por el contrario. Ella ha sido capaz de unir, de hacer converger esas diferentes miradas hacia un horizonte común, compartido hoy por 10 partidos y diversas organizaciones sociales.

Hoy comparte desafíos junto al humanismo, la socialdemocracia, la DC, el regionalismo y el ecologismo. Por lo mismo, está construyendo un programa que abarca estas diferentes miradas. Más allá de los rótulos que se le quieran poner, su actitud amplia, abierta, dispuesta a escuchar e incluir, es uno de sus grandes atributos.

—¿Debiese Jara seguir un estilo de campaña similar al de Kast?

—Tenemos que atender, sobre todo, a las necesidades que tiene nuestro pueblo. Allí Jeannette Jara ha planteado tres grandes ejes programáticos a los que aspiramos en un futuro gobierno: fortalecer la seguridad, a una construcción de una sociedad más segura. En segundo lugar está el desarrollo económico, una economía que crezca pero que también tenga capacidad de distribución de generar mejor vida para todos.

Y en tercer lugar: avanzar con fuerza en salud y vivienda, esta última tomada como un eje central entendiendo que hoy son casi un millón que viven aspirando y esperando una vivienda. Ahí tenemos que poner el énfasis, más que estar mirando lo que hace o no hace Kast, que creo que está con varias de sus propuestas bastante alejado de lo que son las necesidades de las familias chilenas.

“La lista única es posible exclusivamente en la medida que se respeten los espacios que requiere cada partido”

—Va por la reelección por el distrito 11. ¿Esa posibilidad no está supeditada a que Acción Humanista integre una lista única?

—Voy a la reelección en el distrito 11. Así me lo ha planteado el partido y estamos de acuerdo en tomar este desafío. Hay tareas importantes para seguir impulsando en el distrito, y eso va más allá de cómo se configure definitivamente las listas parlamentarias.

—¿Va en una lista única y también si es que fuese separada?

—Nosotros como Acción Humanista hemos estado participando de todas las negociaciones orientadas a la lista única, pero al mismo tiempo hemos dicho desde el inicio que una lista única es posible exclusivamente en la medida que se respeten los espacios que requiere cada partido para poder mantener su legalidad. Si somos una coalición de 9 partidos con la DC, tiene que haber una visión colectiva de cómo se construye la lista para que cada partido tenga esos espacios. Si eso no se produce, se imposibilita el poder tener una lista.

—El Frente Amplio tiene interés en llevar dos candidatas en ese distrito, pese a que sólo resulta electa una persona de izquierda en esa zona.

—En todas las elecciones que hemos participado en el distrito 11 ha habido competencia al interior de la lista. Con Fernando Atria competí en 2017, y en esa ocasión obtuvimos la primera mayoría. En 2021 había incluso dos listas del oficialismo, de los que apoyábamos la candidatura del actual Presidente. Parece legítimo que otros partidos quieran tener elegibilidad en este distrito. Los distritos no son propiedad privada de nadie.

—Dice que los distritos no pertenecen a nadie, pero en el oficialismo prima la frase “el que tiene mantiene”.

—Sí, pero prima “el que tiene mantiene” a nivel de el cupo, pero no la elegibilidad. Eso depende de la ciudadanía.

—¿Por qué sería mejor candidato usted que las tras cartas del Frente Amplio en el distrito 11?

—Tenemos un conocimiento profundo del distrito. Hemos hecho un trabajo muy intenso durante más de diez años, sobre todo con los comités de vivienda, las organizaciones de adultos mayores, con todo el mundo ambientalista, animalista y ecologista. Hemos trabajado también de forma permanente con los distintos sectores de la sociedad involucrados en temas de cultura y derechos humanos. Hay un trabajo realizado que pienso que la ciudadanía lo ha sabido valorar. Esperamos que eso nos permita continuar con el trabajo.

Ahora bien, en definitiva son los electores los que tienen la última palabra. En la última elección sumamos un 30% más que en 2017. Eso habla de un buen reconocimiento. Ha habido una relación histórica con este distrito. Acá tuvimos a la primera humanista en el mundo, Laura Rodríguez, que representó a Peñalolén y La Reina y por eso hemos tenido una tremenda experiencia y cariño por los territorios del distrito.