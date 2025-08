El sacrificio del FA con Constanza Martínez: presidenta del partido renuncia a competir al Congreso para dar cupo a Gustavo Gatica

La líder de la colectividad dejó su vacante liberada para el distrito 8 (Tiltil, Quilicura, Colina, Estación Central, Pudahuel, Lampa , Cerrillos, Maipú), abriendo la puerta para otorgarle libertad de acción a Gatica, quien en este momento es el candidato favorito del Frente Amplio. "He decidido declinar mi candidatura parlamentaria, para facilitar las posibilidades de que Gustavo Gatica pueda ser candidato por nuestro partido", resaltó Martínez en una carta enviada al comité central. Allí se estableció que el psicólogo sería prioridad en la zona electoral que él quisiera competir. Donde se prevé que podría aparecer en la papeleta es en los distritos 8, 9 y 12.

Este fin de semana el Frente Amplio citó a su comité central para conversar sobre sus candidaturas al Congreso Nacional. A la instancia se llegaba luego de que Gustavo Gatica, el joven psicólogo que perdió la visión en el marco de las manifestaciones ocurridas durante el estallido social, enviase el día jueves una carta a la directiva nacional y al comité central del partido, en la que dio a conocer su disponibilidad y voluntad de ser candidato a diputado en la tienda que dirige Constanza Martínez.

“Les escribo para manifestarles formalmente mi disposición a ser candidato independiente a diputado de la República, solicitando un cupo del Frente Amplio dentro de la lista oficialista que encabezará la candidata Jeannette Jara“, aparecía escrito en las primeras líneas de la misiva.

Fue con ese antecedente con el que se llegaba a la mesa de definiciones, de las que hubo algunas durante el fin de semana. Ejemplo de esto último fue en las candidaturas vistas para el Senado en Valparaíso y el Maule, donde el diputado Diego Ibáñez y la exembajadora Beatriz Sánchez, serían, respectivamente, los representantes del partido en dichas zonas.

Sin embargo, lo que ocurriría en la Cámara de Diputados fue lo que captó en mayor parte la atención del encuentro. Sobre todo por lo que significaba el ingreso de Gatica a la disputa electoral.

Conocedores de la instancia señalaron que la directiva nacional definió que Gatica competiría sí o sí en un cupo del Frente Amplio. Y, es más, lo haría como prioridad en el distrito que el psicólogo definiera que se sentiría competitivo y cómodo para disputar un escaño.

Al interior del Frente Amplio señalan que las mejores opciones de Gatica se visualizan en el distrito 8 (Tiltil, Quilicura, Colina, Estación Central, Pudahuel, Lampa , Cerrillos, Maipú), el 9 (Cerro Navia, Recoleta, Renca, Conchalí, Quinta Normal, Lo Prado, Huechuraba, Independencia), y el 12 (La Florida, Pirque, La Pintana, San José de Maipo, Puente Alto).

Que se considerase el distrito 8 en los cálculos electorales levantó, de inmediato, una pregunta: ¿Qué ocurriría con Martínez, interesada en disputar esa zona electoral? La respuesta de que la timonel Frente Amplio está evaluando bajar su candidatura no tardó en llegar.

Gustavo Gatica. Foto: Agencia UNO.

En la colectividad dicen que la propia exdelegada presidencial ha puesto sobre la mesa una intención “generosa”, afirman algunos, de allanar el camino de la candidatura de Gatica. En ese sentido, su baja en la contienda se daría para dar una señal “de parte de ella de decir que aquí se necesitan gestos para abrir la cancha”.

Y la determinación de Martínez se daría independientemente de si Gatica definiese ir por el distrito 8, el 9 o el 12. Lo anterior en razón de que cada partido está “ajustado” con los cupos que tiene cada uno dispuestos para la lista única parlamentaria, el objetivo a alcanzar por parte de la mayoría de las tiendas del oficialismo.

La decisión de la timonel frenteamplista fue valorada positivamente al interior del comité central. Algunos dijeron que dio cuenta de una “altura de miras” y una visión por el “interés colectivo del partido”.

Martínez próximamente notificaría su decisión de manera formal, anticipan desde el comité central.

La carta de Martínez al comité central del Frente Amplio deponiendo su candidatura

The Clinic accedió a la carta que Martínez envió al comité central. En ella remarca el hecho de haber leído la carta de Gatica y haberse reunido con él junto a Andrés Couble, el secretario general del Frente Amplio.

“En mi calidad de presidenta de nuestro partido, las palabras de Gustavo me llenan de orgullo. El Frente Amplio nació como una herramienta de cambio al servicio de la sociedad, interpretando nuevos dolores de nuestro tiempo y buscando abrir espacios en la política a sectores que no estaban representados, por lo que constituye un honor que liderazgos como el de Gustavo reconozcan en nosotros su domicilio”, señaló Martínez en el escrito.

Tras ello, se refirió a su situación electoral. ” Desde hace un tiempo mi nombre ha sido propuesto como candidata a diputada por el distrito 8, propuesta que había acogido con la convicción de contribuir a fortalecer nuestra bancada parlamentaria”, comentó, dejando como antecedentes su rol como delegada presidencial durante el mandato del Presidente Gabriel Boric, donde, dijo, pudo conocer cada una de las comunas del distrito.

“Pero el honor que me entregaron los comunales y militantes de la Región Metropolitana, no puede nublar las oportunidades que se presentan para nuestro partido, las que como presidenta me corresponde sopesar con responsabilidad. Es por ello que he decidido declinar mi candidatura parlamentaria, para facilitar las posibilidades de que Gustavo Gatica pueda ser candidato por nuestro partido“, comentó de inmediato, anticipando la salida de su nombre de la contienda electoral.

Asimismo, cerró su mensaje invitando a aprovechar el reconocimiento de Gatica. “Construir una bancada parlamentaria robusta que contribuya al futuro gobierno de Jeannette Jara es un deber para mantener abierto el ciclo de cambios”, concluyó, señalando que el Frente Amplio “es una herramienta viva para quienes aspiran a fortalecer y ampliar la democracia, para quienes creemos en la justicia social y trabajamos por un país con derechos sociales que den certeza al pueblo de Chile”.

A pesar de la carta, la evaluación interna en el Frente Amplio sobre la líder del partido no ha sido muy positiva. Lo anterior a raíz del resultado que tuvo la candidatura presidencial del partido con Winter, quien alcanzó sólo un 9% de las preferencias en la primaria del oficialismo. Tal resultado no estaba a la altura de las expectativas de la directiva ni de los militantes, en donde responsabilizaron a Martínez por su papel en el comando.

Por otro lado, el distrito en el que guardaba intención por competir se veía complicado por el interés que hay en la zona de Tatiana Urrutia, exsecretaria general de Revolución Democrática y quien ha tratado de afirmar su candidatura en el distrito con especial trabajo en terreno en Maipú y en Estación Central, y que cuenta con un especial apoyo del alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (Frente Amplio).

Definiciones en la Cámara de Diputados

En el comité central, si bien no se otorgó certeza sobre algunas candidaturas atractivas, como la de Gonzalo Winter, quien tiene abierta su opción de disputar la reelección en el distrito 10, sí hubo otros distritos de los que se tuvo mayor definición.

Por ejemplo, en el distrito 14 fue confirmado el nombre del exconvencional Ignacio Achurra, quien hace unas semanas renunció a su cargo en la DOS en el Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob).

En el distrito 12, en tanto, el secretario ejecutivo del Frente Amplio, Simón Ramírez, fue ratificado como carta en la zona. Allí también podría ir acompañado de Marco Velarde, expresidente del extinto partido Comunes.

En el 8, en tanto, se ve con buenos ojos la candidatura de Claudia Mix, quien puede optar a la reelección. Lo mismo para el diputado Andrés Giordano, en el distrito 9.

Las diputadas Maite Orsini y Catalina Pérez quedaron fuera de la lista parlamentaria del Frente Amplio. Orsini está suspendida del partido, a raíz de las polémicas que tuvo con la Fiscalía a comienzos de año. Pérez, en tanto, renunció al partido, mismo caso que la diputada Consuelo Veloso.