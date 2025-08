De “Crecer, crecer, crecer” a “tirar cifras no es responsable”: el frente a frente de los asesores económicos de Matthei, Jara y Kast

Esta mañana se llevó a cabo un seminario en el que participaron los asesores económicos de los candidatos: Ignacio Briones por Matthei, Jorge Quiroz por Kast y Luis Eduardo Escobar por Jara, quienes debatieron y entregaron sus propuestas.

Uno de los temas que se abordó en el seminario en el que participaron los asesores económicos de las candidaturas de Evelyn Matthei, José Antonio Kast y Jeannette Jara -instancia organizada por el Centro de Gobierno Corporativo de la Universidad Católica y Forvis Mazars-, fue el empleo.

Esto, a raíz de la última polémica por el video que difundió la UDI en que ironiza la gestión de la abanderada del PC y la creación de 141 puestos de trabajo durante el último periodo de su gestión.

Las visiones de los asesores de Matthei, Jara y Kast

Al ser consultado sobre el tema, el economista Ignacio Briones, representante del comando de Matthei, dijo que, en caso de llegar a La Moneda, buscarán crear 800.000 empleos durante los cuatro años de gobierno.

Tras ello, valoró el diálogo que se generó entre los tres economistas, asegurando que “de eso se tratan estos diálogos, de conversar, de proponerle al país, todos con el ánimo de levantar Chile, de volver a crecer, crecer, crecer, para generar trabajo, de eso se trata. Estamos todos en la misma, tenemos, creo que, ideas y propuestas distintas, menos mal. Creemos que las del equipo Matthei, son las mejores. Tenemos la experiencia, tenemos el conocimiento. Hay que aquí no solo proponer, sino que saber hacer, y tener voluntad de acuerdo, que es como los países avanzan”.

Junto con ello, Briones apuntó que la clave está en “crecer, crecer, crecer, pero hay un desacople entre crecimiento y empleo. La economía crece, pero el empleo no”, y para ello, propuso un “pacto de adaptabilidad en todas las áreas que se pueda; acelerar la sala cuna universal; potenciar la formación técnica y un pase pyme para facilitar el inicio de actividades y la entrega de un Subsidio laboral directo para formalizar el empleo”.

Por su parte, Luis Alberto Escobar, representante de la candidatura de la centroizquierda, una vez finalizado el seminario, recordó una anécdota con el expresidente Ricardo Lagos. “Cuando Lagos era candidato presidencial, él prometió que iba a crear 450.000 empleos (…), no me acuerdo si eran 450.000 o 250.000 empleos. Y yo le escribí rápidamente una carta diciéndole, por favor, no se comprometa con una cifra de empleo porque nadie sabe lo que puede pasar”.

“Justo en ese momento, Chile estaba en una situación muy difícil porque había ocurrido la crisis asiática, la crisis rusa, la crisis de México, etcétera. Todo eso más o menos juntos hacia fines de la década del 90. Y después vino el superciclo del cobre, que hizo crecer a la economía como avión, entonces se crearon muchos más empleos de lo que prometió Ricardo Lagos”, acota.

En ese sentido, sostuvo que “lo que yo he tratado de decir es que nosotros queremos hacer cosas o queremos tomar medidas para que ocurran ciertas cosas: queremos aumentar el empleo, queremos aumentar la tasa de crecimiento. Si tú me preguntas sobre metas de crecimiento, trataríamos de llegar al 4% en el cuarto año. Eso es bien difícil. No es fácil hacerlo, como yo decía ahora en el foro. Tenemos una disociación, entre crecimiento y empleo, entonces tenemos que ver cómo se resuelven esos problemas y tirar cifras de empleo, decir vamos a crear X número de empleo no es responsable”.

Mientras que el asesor de Kast, el economista Jorge Quiroz, señaló que “el empleo se fue a cero porque hay mucha cortapisa en el camino. La Ley laboral ha distorsionado el mercado laboral y eso se debe atacar”- Si bien dice que es “difícil cambiar esas leyes” propone la aplicación de un “crédito tributario formal con riesgo de informalidad”.