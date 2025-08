Expresidente Frei cuestiona decisión de la DC de apoyar candidatura de Jeannette Jara: “Este es un camino que no comparto y que no voy a seguir”

"Tomó una decisión que traiciona los principios que lo formaron y renuncia al espíritu del humanismo cristiano solo con fines electorales", señaló el exmandatario sobre la definición de la DC que tomó el pasado 26 de julio. Aunque dijo estar en contra, precisó que no renunciaría a la militancia del partido del que ha sido parte por casi 70 años.

Hasta el edificio Génesis, ubicado en Av. Apoquindo, en Las Condes, llegó esta mañana el expresidente Eduardo Frei (DC), para participar del seminario “Chile: Crecimiento e inversión. ¿Pensemos en grande? Medidas para recuperar la senda del crecimiento económico“.

Sin embargo, la atención por la presencia de Frei estaba dirigida, en parte, a lo que pudiera señalar a partir de la decisión que tomó su partido, la Democracia Cristiana (DC), el pasado 26 de julio en su Junta Nacional. Ese día, la DC se debatió entre presentar un candidato presidencial propio del partido o apoyar la candidatura del oficialismo de Jeannette Jara (PC). Los delegados se decantaron por la segunda opción, lo que conllevó a la renuncia de su entonces presidente a la directiva, el diputado Alberto Undurraga.

Precisamente fue ayer cuando el presidente interino, Francisco Huenchumilla, concretó el encuentro de la nueva directiva con Jara para sumarse al comando de campaña.

Jeannette Jara junto a la directiva de la Democracia Cristiana ayer martes. Foto: Comando de Jeannette Jara.

Con ese contexto detrás, Frei se refirió al asunto mediante una alocución en el seminario. “Con profunda consternación veo lo que ha pasado en mi partido, que tomó una decisión que traiciona los principios que lo formaron y renuncia al espíritu del humanismo cristiano solo con fines electorales“, afirmó.

Asimismo, continuó enfáticamente que “este es un camino que no comparto en absoluto, y que no voy a seguir”. Sin embargo, dejó claro, de inmediato, que su militancia en la DC no estaba en cuestión.

“Yo no voy a renunciar a mi partido al que he participado en él casi toda mi vida, casi 70 años de militancia“, señaló. Asimismo, recordó que ocupó “todos los cargos de representación popular. Fui presidente de mi partido, y representé a mi partido en la Presidencia de la República de Chile”.

“No voy a abandonar estos ideales fundacionales, porque somos muchos los que queremos ver a Chile haciendo lo que hicimos algunos años atrás, y volver a la senda de los acuerdos, del compromiso y de la prosperidad. Eso es lo que voy a a hacer en los próximos años“, cerró Frei, siendo aplaudido por los presentes.

