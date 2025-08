“Me llamó para ser su ayudante”: El día que Ricardo Gareca citó a Waldo Ponce a Juan Pinto Durán para ser parte del staff técnico de la selección chilena

En el tercer capítulo del podcast de The Clinic, El Gerente, el exjugador de Universidad de Chile se refirió al intento de integrar el cuerpo técnico de Ricardo Gareca, y las razones de por qué fracasó esa gestión. "Gareca necesitaba que yo estuviera en cancha y para eso tenía que tener el curso técnico. Intentamos retomar en ese tiempo. Yo me eché metodología de la enseñanza", aseguró Ponce.

En el tercer capítulo de El Gerente, el exdefensa de Universidad de Chile y de la selección chilena, Waldo Ponce, quien habló sobre el proceso de Marcelo Bielsa y los comienzos de la generación dorada, el presente del conjunto universitario en el Campeonato Nacional y el fracaso de Ricardo Gareca al mando de La Roja.

Sobre este último tema, cabe señalar que Ponce conoce de cerca al “Tigre”, ya que fue jugador de Vélez Sarsfield cuando Gareca era entrenador del conjunto argentino. Al ser consultado por su experiencia con el técnico trasandino, el exzaguero chileno comentó que “es muy diferente a ser técnico de la selección a ser el entrenador de equipo. Yo con él estaba todas las semanas.

“En cuanto a toma de decisiones, o a la relación que siento que debe tener un técnico con sus jugadores, el profe Gareca fue siempre muy derecho. Cuando me tenía que decir algo me llamaba a su oficina y me lo decía a la cara”, agregó.

“En cambio acá en Chile había un técnico que me decía: ‘Waldito’ tu vas a ser titular y a la semana me sacaba“, apuntó Ponce. “Para lo que yo necesitaba como jugador, como futbolista, me servía mucho. A mi por supuesto que me gustaba jugar. Pero él, cuando tomaba la decisión de no hacerme jugar, me lo decía, lo conversaba: ‘Usted no juega por esto’. Y eso me servía mucho, conmigo eso lo hacía”, sostuvo.

El exdefensa de La Roja señaló que es difícil ser un técnico de selección, porque en poco tiempo tiene que entregar su mensaje a los jugadores. “(Gareca) era muy de conservar los equipos. Y aquí lo vimos también, no se movía mucho de la lista que siempre convocaba. Lamentablemente no le fue bien en Chile”.

Cabe recordar que Gareca llegó a la selección nacional con el mismo cuerpo técnico que tuvo en Vélez Sarsfield, en donde ganó cuatro títulos locales y alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores. “Cuando yo estuve, con (Nestor) Bonillo y el ‘Bocha’ (Sergio Santín), su mano derecha durante toda su carrera. De repente los técnicos no tienen tantas habilidades blandas y por eso tienen que elegir muy bien a su ayudante técnico”, aseguró.

Ponce puso el ejemplo de Luis María Bonini y Eduardo Berizzo cuando pertenecían al cuerpo técnico liderado por Marcelo Bielsa. “Berizzo era papá de nosotros. Teníamos la confianza de hablar con él de muchas cosas, no solo de fútbol. Con Bonini lo mismo. Con Bielsa no hablábamos casi nada, salvo lo profesional. Yo creo que el complemento sí lo tenía el profe Gareca, pero lamentablemente ese mensaje no pudo llegar bien al equipo.

Gareca llamó a Ponce para integrar su staff técnico

A su vez, cuando el “Tigre” llegó a Perú, integró a Nolberto Solano -exfutbolista de la selección peruana- al cuerpo técnico. En ese marco, Ponce fue consultado si recibió algún llamado del técnico argentino para ser parte del staff en el nuevo ciclo de La Roja. Y reveló que Gareca sí lo quizo sumar. “Me llamó para ser ayudante, pero yo no tenía el curso técnico”.

“Estudié un año y me eché un ramo. Después me fui para afuera y no seguí estudiando“, contó el exdefensa entre risas. “Él me dijo ‘yo necesito a alguien’. Me citó a Pinto Durán, yo estuve ahí. Conversamos, le di mi opinión sobre los jugadores. Y me preguntó sobre algunos jugadores con los que fui compañero de la generación dorada”.

“Gareca necesitaba que yo estuviera en cancha. Y para eso tenía que tener el curso técnico (de la INAF). Intentamos retomar en ese tiempo. yo me eché metodología de la enseñanza”. Ponce reveló, que no pudo aprobar el ramo, y terminó con promedio 3,9, al igual que el exarquero chileno Nelson Tapia.

“Lo principal que buscaba conmigo de haberme incorporado en su cuerpo técnico es cómo pensamos los chilenos. La idiosincracia nuestra. De qué manera puede llegar. A Alexis no llegas retándolo. A Arturo le tienes que decir cinco veces. Pero eso es porque yo lo conozco. Arturo es un súper buen tipo. Todas esas cosas buscaba el profe conmigo” recalcó Waldo Ponce en un nuevo capítulo de El Gerente.