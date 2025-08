Natalia Ducó, a un año de su participación en los Juegos Olímpicos París 2024: “El legado que quiero dejar es transmitir mi experiencia a las futuras generaciones”

Esta semana se cumple un año desde el comienzo de la última cita olímpica, que para Natalia Ducó significó su cuarta presencia en este certamen. Con más de 20 años de carrera, la atleta sanfelipeña ve su rol dentro del deporte nacional con otros ojos, ya que, además de competir, trabaja como guía deportiva para las futuras estrellas del deporte nacional.

Por Tomás Zúñiga, DLT Sports

Compartir

En el marco de la inauguración de una tienda Sparta, Natalia Ducó, deportista chilena especializada en el lanzamiento de bala, conversó con los medios de comunicación sobre su experiencia en los Juegos Olímpicos París 2024, y sus proyecciones de cara al futuro.

En las olimpiadas, la atleta quedó en la posición número 18 en su disciplina, lejano a su mejor puesto alcanzado en Londres 2012, donde logró la 8° posición. De igual forma, esto significó la cuarta mejor participación de una chilena en esta disciplina, siendo todas las otras también obtenidas por Ducó.

La sanfelipeña hace un recuento de cómo ha sido este período tras su presencia en las olimpiadas: “Pasó un año ya de mi participación y se siente increíble. Primero, por decir: “oh, ya fui a cuatro juegos olímpicos”, y segundo, que mi hijo está un año más grande y ya está en el colegio. Esto significa que la vida avanza, estoy llena de proyectos y muy contenta por las cosas que se vienen”.

Sin embargo, después de los 21 años que han transcurrido desde su debut como profesional en el lanzamiento de bala, Ducó ahora enfoca su trabajo en el deporte nacional desde otra perspectiva. “El legado que quiero dejar es transmitir mi experiencia a las futuras generaciones, que esto siga y que no quede en mí, que todo lo que yo aprendí se lo pueda entregar a los niños, que son lo más importante”, explica.

El presente de Natalia Ducó

Actualmente, Ducó se encuentra recuperándose tras una serie de operaciones a las que tuvo que someterse, las que la han mantenido fuera de los torneos durante este último tiempo: “Primero, ya me recuperé de las dos cirugías de la mano, ahora estoy a punto de recuperarme de la cirugía de la rodilla derecha. Ya me siento más fuerte y mi idea es volver a competir el próximo año”.

Además de esto, la atleta participa en diversos proyectos escolares vinculados al deporte junto con la Municipalidad de Huechuraba, bajo el rol de embajadora de los Juegos Deportivos Escolares 2025: “Es lo que más me hace sentido y me resuena el corazón porque he viajado por todo Chile, inspirando a niños desde 4, 5, 6, 7, 8 hasta 16 años. Contando mi historia, motivándolos a hacer deporte y acompañándolos en todas las etapas de las competencias”.

Su nivel de participación en este proyecto no solo se limita a guiarlos en el ámbito deportivo, sino que también a estar en el día a día junto a estas jóvenes promesas mientras compiten: “Incluso voy a viajar con ellos en los Juegos Sudamericanos”, señala, en relación al certamen que se llevará a cabo en Paraguay durante el mes de diciembre.