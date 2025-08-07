Jeannette Jara se baja de su primer encuentro presidencial en medio de arremetida de Kast tras acusarla de desconocer su programa

La abanderada del oficialismo definió priorizar sus actividades en la Región de Valparaíso, donde iniciará una gira durante esta jornada que contempla encuentros con estudiantes y habitantes de la zona. Jara se vio fuertemente cuestionada por Kast este jueves, quien, en otra instancia de debate, le preguntó si volverá a "faltar a la verdad", a raíz de que ayer la candidata desconoció que ella impulsara la nacionalización del cobre, tal como figura en su programa de gobierno de primarias.

Solo tres de los cuatro candidatos presidenciales que estaba previsto que participaran se presentaron esta mañana en el debate presidencial de Enatrans 2025, hospedado en un auditorio de la Sofofa en Las Condes. Quien faltó a la instancia fue la abanderada del oficialismo, Jeannette Jara (PC), que notificó su ausencia anoche a los organizadores y quien ayer se vio involucrada en otro foro presidencial del que participó junto a José Antonio Kast (Partido Republicano), Evelyn Matthei (UDI), Franco Parisi (PDG), y Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario).

Fue el primero quien ayer arremetió —en el foro que tenía por título “El futuro de la minería en Chile”— contra la candidata oficialista. Lo anterior luego de que Jara señalara en el lugar que le interesaba ser “coherente con los compromisos que hago como candidata, para cuando sea presidenta, dé cumplimiento (…). Aquí hay gente que dijo que en la primaria se habló de nacionalizar el cobre, y eso jamás se tocó“.

“Lamento cuando el debate obliga a tener que desmentir cosas que se tiran al aire, a la pasada, y un poco a la maleta también. Porque la idea de este debate, es hacer un debate de nivel, ¿no?”, siguió la abanderada de Unidad por Chile.

Sin embargo, Kast no tardó en recordar, a través de sus redes sociales y post debate, el programa de gobierno de Jara que presentó ante el Servicio Electoral (Servel) para la elección primaria, promovido por Fernando Carmona (PC), quien fue se jefe programático.

Allí un punto señalaba expresamente la promoción de una minería sustentable “y con valor agregado, nacionalizando el litio y el cobre“.

Pero la ofensiva del candidato republicano no se quedó sólo allí. Este jueves, en el debate de Enatrans, usó los primeros minutos que le dispusieron para apuntar hacia la carta proveniente del PC.

“Lamento que Jeannette Jara se haya bajado de este debate”, fue lo primero que resaltó, dado que la abanderada oficialista, según comentó la propia producción del encuentro presidencial, había confirmado su asistencia en primer lugar.

“Para este debate y para los próximos debates es muy importante hablar con la verdad. Jeannette Jara ha hecho un punto respecto de la verdad. Y uno puede equivocarse en la vida. Uno puede rectificar o corregir alguna postura en la vida. Incluso puede cambiar de opinión cuando los argumentos a uno no lo convencen. Pero lo que uno no puede hacer es mentir”, señaló Kast, recordando la situación de ayer.

“Vamos a tener que estar revisando lo que ella escribe y lo que ella dice. Y eso es más grave aún, porque me acusó de estar tergiversando la verdad. Y eso para mí es grave (…). Le dejo la pregunta a ella, ya que no la tenemos acá: ¿Va a volver a faltar a la verdad”, preguntó retóricamente.

José Antonio Kast. Foto: The Clinic.

Tropiezo de Jara y opiniones que se estaba alejando de su foco

Aunque Jara se restó del debate de esta mañana, durante la jornada sostendrá actividades en la Región de Valparaíso. De hecho, a las cuatro de la tarde se tiene considerado que la abanderada asista hasta la Universidad de Valparaíso.

En medio de lo que se ha denominado “gira” por la región, la candidata se reunirá con estudiantes de dicha casa de estudios, agenda que realizó durante la primaria presidencial en la Universidad Católica y la Universidad Alberto Hurtado, de la cual sus colaboradores estrechos vieron un buen resultado en tales encuentros por el apoyo juvenil que recibía Jara.

En tanto, dos horas y media después visitará el Sindicato de Marineros Auxiliares de Bahía, donde espera sostener un “encuentro ciudadano”, también actividad que solía realizar durante el primer periodo de su campaña.

A la espera de que se añadan nuevos nombres al comando de la candidata, en el oficialismo han visto con preocupación la performance de la candidatura en los últimos días, particularmente por las declaraciones que ha dado Luis Eduardo Escobar, integrante de su equipo económico, que ha puesto en cuestión el salario vital de $750 mil, el fin de las AFP, entre otros temas que Jara ha propiciado tanto en su antiguo rol como ministra del Trabajo así como en la campaña.

Por otro lado, desde la perspectiva de analistas, Jara, al ser parte de varias instancias de intercambio con el resto de candidatos, se estaría alejando de uno de sus activos, que algunos reconocen su cercanía con la gente visitando espacios.

Una de esas impresiones la otorgó el analista político Axel Callís. El director de la encuestadora TúInfluyes señaló que “Jara yendo a esos foros encerrados en hoteles y centros de eventos está perdiendo toda la ‘calle’ que involucraba su historia. Claramente también tiene problemas de diseño”, afirmó el sociólogo.