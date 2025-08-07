La insólita entrevista en ruso de Juan Andrés Lagos (PC) en la que arremete contra la OTAN, EE.UU, defiende los BRICS y el modelo cubano

El miembro de la comisión política del Partido Comunista y exasesor de la Subsecretaría del Interior apareció en una conversación con la periodista rusa Lara Zinder. Ahí, culpó a Estados Unidos y la OTAN por la guerra de Rusia y Ucrania. También sostuvo que en Chile existe una "hegemonía mediática que busca demostrar que la única existencia en el planeta es el estilo de vida capitalista occidental, y por eso hay tanta hostilidad hacia Chile, Rusia y los países BRICS". Allí también sostuvo que de no ser por el bloqueo "del imperialismo norteamericano" a Cuba, este "sería un país modelo en términos de salud, derechos civiles y aspectos relacionados a la supervivencia del pueblo".

Hablando un fluido idioma ruso —que pudo haber sido favorecido por el uso de la inteligencia artificial— desde la mesa de un local de comida en Santiago fue como apareció Juan Andrés Lagos, integrante de la comisión política del Partido Comunista (PC), en un video que compartió la periodista rusa Lara Zinder, en su canal de YouTube, que fue compartido por el propio Lagos en su cuenta de X.

El video, de casi 11 minutos, muestra al exasesor de Manuel Monsalve (ex PS) en la Subsecretaría del Interior conversando sobre variados temas internacionales, como la guerra entre Rusia y Ucrania, la “hegemonía” que intenta instaurar Estados Unidos y el “eurocentrismo” en el mundo, entre otros tópicos.

Sin embargo, fue allí donde fue más categórico, al hablar sobre el conflicto bélico, que se extiende desde febrero de 2022.

“Esta situación es una creación, tanto en la forma como en el fondo, de Estados Unidos y la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), que durante muchísimo años han intentado no solo interferir en la soberanía de la Federación Rusa, en todos los niveles: político, económico y cultural, sino también debilitar y cuestionar las fronteras de la Federación Rusa y de esta región del planeta“, afirmó Lagos sobre la guerra desencadenada entre Rusia y Ucrania.

El integrante de la comisión política del PC mencionó que la “verdadera y profunda guerra fue desatada por la OTAN y Estados Unidos contra la Federación Rusa. Esta es la realidad. Por eso Estados Unidos, el eurocentrismo y la OTAN, en este caso el derecho internacional, no lo reconocen, no lo aceptan”.

Hegemonía de los medios de comunicación

Otro punto que planteó Lagos —siempre en idioma ruso— lo hizo respecto a la prensa y los medios de comunicación.

En esa línea, Lagos dijo que en Chile “existen muchas corporaciones de información provenientes del campo capitalista occidental”. De hecho, identificó a una de ellas y a otras.

“Por lo tanto, el sesgo presente en Chile es simplemente colosal, ¿no? Hubo un tiempo que en el país hubo pluralismo mediático, pero hoy no existe”, selló.

Asimismo, consideró que había “una hegemonía mediática que busca demostrar que la única existencia en el planeta es el estilo de vida capitalista occidental. Y es por eso que hay tanta hostilidad hacia China, Rusia, los países BRICS. Existe cierto aislacionismo. Aún así, y esto es muy importante: las relaciones de Chile con China son cada vez más estrechas desde el punto de vista económico”.

También dijo que a la mesa ingresaban los vínculos de la región entre Asia-Pacífico en el esquema geopolítico. “Diría que hay mucha arbitrariedad por parte de diversos sectores de la élite chilena que intentan negar estos aspectos para promover sus visiones muy estrechas, las mismas visiones que Estados Unidos también intenta imponer en Chile“.

“Los experimentos socialistas en el mundo han aprendido de sus propias experiencias”

Lagos también dedicó un espacio a analizar el rumbo de los países que han seguido una doctrina socialistas.

“Creo que los experimentos socialistas en el mundo, en mi opinión, han aprendido de sus propias experiencias, han aprendido positivamente. Creo que hoy en día los ejemplos más evidentes de cómo se puede construir un país basado en la ideología y la doctrina marxistas, garantizando igualdad y los derechos, son, en primer lugar, China y Vietnam“, sostuvo el militante del PC.

Luego, se refirió al modelo cubano, señalando que ese país “está siendo cruelmente castigado por el bloqueo del imperialismo norteamericano. Porque si no fuera por este bloqueo, estoy absolutamente seguro de ello, y Estados Unidos lo sabe. Si no fuera por este bloqueo, Cuba sería un país modelo en términos de salud, derechos civiles y en muchos aspectos relacionados con la supervivencia del pueblo”.

Y cerró: “Así que el país está sufriendo cruelmente por esto. Creo que la experiencia comunista como construcción histórica pasó por comprender que, en primer lugar, el socialismo lo construyen los pueblos, no las élites. Y si no lo construyen los pueblos, es muy difícil alcanzar los niveles y estándares que Marx soñó, Lenin soñó, y los primeros revolucionarios del mundo. Y creo que esta es una de las lecciones más importantes”.