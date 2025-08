Manuel Riesco, economista PC y la campaña de Jeannette Jara: “Lo que digan los asesores económicos no tiene ninguna importancia”

El economista Manuel Riesco se refiere a la polémica en el Partido Comunistas por los dichos del líder del equipo económico de Jeannette Jara, Luis Eduardo Escobar. "Hay que confiar en una persona que es Jeannette Jara Román, porque es en ella la que está confiando el pueblo, no en sus asesores", dice Riesco.

La presentación del equipo económico de la candidatura de Jeannette Jara ha generado ruido dentro del Partido Comunista y también en el oficialismo. Las últimas declaraciones del líder del equipo, Luis Eduardo Escobar, hicieron saltar a varias figuras del PC, ya que puso en duda el “fin a las AFP” que había prometido Jara y dijo que la candidata era socialdemócrata.

Pero también hay quienes le bajan el perfil. Uno de ellos es Manuel Riesco, economista e histórico militante del PC, quien -en conversación con The Clinic- le resta relevancia a lo que digan los asesores de Jara.

“He seguido el curso de los equipos económicos en la campaña electoral de Jeannette Jara”, dice Riesco.

—¿Ve con preocupación las declaraciones de Luis Eduardo Escobar? Habló de que no habrá fin de las AFP, que la candidata Jeannette Jara es socialdemócrata. Declaraciones que atentan contra las convicciones del partido.

—Mire, con toda franqueza, yo creo que no tienen la menor importancia.

—¿En qué sentido?

—En que el proceso que está cursando en la política en el país no es un proceso que venga de arriba hacia abajo. Es un proceso que va de abajo hacia arriba. Es decir, el giro impresionante que se produjo el 29 de junio no fue debido a un discurso importante de algún candidato, no fue debido a un gesto heroico o amenazante o que llamara a la acción. No fue porque un partido haya planteado un programa de tal manera; no fue por ninguna de esas cosas; no tuvo nada que ver con el sistema político. Y es que estábamos en un momento en el que estábamos todos en un problema mayor, al decir todos me refiero a todo el sistema político del país.

l problema mayor es que hasta el 29 de junio en la mañana no se vislumbraba por dónde podía surgir una fuerza política que diera un cauce de solución al problema que tenemos todos. Y el problema que tenemos todos se llama crisis política nacional.

—Pero por qué llevar la campaña Jara a un curso totalmente distinto. Alejarse de grandes reformas.

—Es que da lo mismo. En este momento lo que digan ellos da lo mismo, lo único que importa es lo siguiente: es que el pueblo de Chile el 29 de junio abrió un cauce democrático para resolver la crisis política nacional. ¿Sabe cómo lo hizo? De una manera que nadie imaginó: simplemente el pueblo dijo aquí hay una persona a la cual le voy a dar mi confianza.

—Pero le dieron la confianza y ahora parece que se alejan de lo que Jara manifestó.

—No, mire. Yo creo que nadie tiene idea al nivel del pueblo. ¿Eso importa a ese nivel? Nada. Son cosas que transcurren al interior de un sistema político que en este momento sigue estando en crisis nacional.

—¿No le parece que no aportan estas declaraciones? Como decir que no va a haber fin de las AFP.

—Le repito: lo que digan los asesores económicos no tiene ninguna importancia, lo único que importa es el cause por el cual todos deben cursar con decisión, sin ambages. Hay que tirarse por ahí nomás. Y confiar en una persona, que es Jeannette Jara Román, porque es en ella la que están confiando, no en sus asesores. Ni en el partido que nombra asesores, ni en los asesores que nombra ella. No. El pueblo dijo: confío en lo que esta señora diga nos va a dar un camino que cursar.

—¿Estos asesores económicos no tienen importancia en la campaña entonces?

—La menor importancia. No tienen ninguna importancia. Lo digo así. Da lo mismo lo que digan. La candidata ha dicho una cosa que importa. En el acto más importante de la campaña, en el Caupolican, ella en su discurso no entró en detalles programáticos, ni en grandes ideas, discursos encendidos. Ella dijo quién era y dijo que iba a decir la verdad. Pero al terminar puso dos puntos y dijo: ‘pero sabré gobernar’. Esa frase es lo más importante que ha dicho. Sabrá gobernar. A la confianza del pueblo ella no los va a defraudar.