Luis Eduardo Escobar, asesor económico de Jara, baja el perfil de sus dichos y afirma: “Quien decide el programa es la candidata”

El economista ha generado incomodidad en parte del oficialismo, dado que ha cuestionado la factibilidad de que se logre un salario vital de $750 mil, además de la eliminación de las AFP en la ecuación del sistema de pensiones. A ello se suman sus críticas a las cifras de empleo, en circunstancias de que la candidata fue ministra del Trabajo, además de la cantidad de ministerios en el Ejecutivo, cuando recientemente el Gobierno abrió una nueva cartera, la de Seguridad. Escobar dice a The Clinic que sus recientes intervenciones en espacios, donde ha sido presentado como representante de Jara, han sido a título personal. Asimismo, enfatiza que el programa económico "está en elaboración y lo tendrá que zanjar la candidata".

Menos de una semana bastó para que Luis Eduardo Escobar, economista de la Universidad de Chile y doctor en Economía de la Universidad de Maryland y flamante incorporación al equipo económico del comando de Jeannette Jara (PC), hiciera noticias por varios temas vinculado a la candidatura de la carta del oficialismo.

Primero fue el domingo, cuando concedió una entrevista a Pulso. En dicho espacio mencionó que tuvo una conversación con Jara en la que ella le dijo que era “socialdemócrata” y que “no creía en la eliminación de clases sociales ni en la dictadura del proletariado”. La candidata no se tomó a gusto la frase y mencionó, en la semana, que prefería que no se le encasillase.

Pero no ha sido lo único que ha provocado ruido al interior del oficialismo. Escobar, con experiencia en el Fondo Monetario Internacional (FMI) —carta de presentación relevante a la hora de ficharlo— provocó emociones encontradas al poner en cuestión que se alcance un salario vital de $750 mil —una medida clave de Jara en primarias—, lo difícil que se veía durante un mandato de Jara la eliminación de las AFP —objetivo de la candidata como ministra del Trabajo—, las críticas a las cifras de empleo —cuando la candidata con la que está colaborando fue la ministra del Trabajo durante tres años—, además del alto número de ministerios en el país, en circunstancias de que en abril el Gobierno se estrenó el número 25, el de Seguridad.

Tales últimas declaraciones las dio ayer en su participación en el foro “Tres visiones: un país. Escenario económico para el Chile que viene”, en el que fue el representante económico de Jara, y compartió espacio con sus pares de la candidatura de José Antonio Kast (Partido Republicano), Jorge Quiroz, y Evelyn Matthei (UDI), Ignacio Briones.

Por lo mismo, y ante la presión que podrían generar sus dichos, Escobar señaló —consultado por The Clinic— que las opiniones “que di esta mañana sobre el sistema de pensiones y otros son mis opiniones personales”.

“El programa económico está en elaboración y lo tendrá que zanjar la candidata. Traté de enfatizar cosas en las que estamos de acuerdo dentro de la campaña. Entre ellas el crecimiento económico, resolver problemas sociales críticos como seguridad, salud y vivienda”, continuó mencionando.

Además, consideró que había que fortalecer la equidad a través de MiPymes, y también mejorar los ingresos de las familias.

“No creo que esos sean temas controversiales dentro de la campaña. Los demás comentarios son ilustrativos de algunos problemas de los que creo, a título personal, sería útil hacerse cargo, pero que no son parte de ningún programa porque hoy no hay programa”, puntualizó Escobar a este medio.

Y cerró: “Lo estamos elaborando entre personas que tenemos una diversidad de puntos de vista. Y, como dije, la que decidirá qué va en el programa y que no incluirá, será la candidata Jeanette Jara”.