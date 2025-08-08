“Cambio por Chile”: Republicanos, libertarios y social cristianos inscriben pacto y cierran la puerta a lista única con Chile Vamos

Los integrantes de la denominada "Nueva Derecha" inscribieron su alianza para la elección parlamentaria a 8 días del plazo límite establecido por el Servicio Electoral (Servel). Lo anterior con la finalidad de desplegar desde antes a sus candidatos. El presidente republicano, Arturo Squella, dijo que ir en dos listas permitiría lograr el ansiado objetivo de la derecha de ser mayoría en la Cámara y en el Senado. Y, aunque pasaron por alto la intención de la UDI de ir unidos en la parlamentaria, se mostraron dispuestos a evaluar pactos por omisión en la elección del Senado.

Compartir

Esta mañana las directivas del Partido Republicano, el Partido Social Cristiano y el Partido Nacional Libertario, reciente alianza identificada como la “Nueva Derecha”, acudieron hasta el Servicio Electoral (Servel) para inscribir su alianza parlamentaria bajo el pacto “Cambio por Chile”.

Aunque desde la directiva de la UDI hubo intentos por que la oposición se cuadrara en una lista única de candidatos al Congreso, como es la intención del oficialismo y su sector —que está tratando de sumar hasta la Democracia Cristiana (DC)—, desde los republicanos, social cristianos y libertarios tomaron distancia de la idea. Sobre todo luego de la ofensiva de Evelyn Matthei, candidata presidencial de Chile Vamos, quien sostuvo que había una “campaña asquerosa” de desprestigio en su contra, proveniente de adherentes republicanos, quienes tienen a José Antonio Kast como su abanderado presidencial.

Pasada las 9:30 de la mañana fue cuando los presidentes de las directivas del nuevo pacto parlamentario hicieron un punto de prensa. “Hemos firmado (el pacto) mucho antes de lo presupuestado por otros partidos. Lo mismo queremos concretar con la inscripción de candidatos”, afirmó la presidenta del Partido Social Cristiano, la diputada Sara Concha. De hecho, Cambio por Chile fue inscrito 8 días antes del cierre del plazo determinado por el Servel para la inscripción de los pactos.

El motivo de adelantar la decisión la otorgó el presidente de los libertarios y abanderado de esa tienda, el diputado Johannes Kaiser. “Lo hemos hecho en tiempo y forma, de manera que nuestros candidatos tengan más tiempo para desplegarse en terreno”.

Por su parte, el timonel republicano, Arturo Squella, dijo estar contento por la oficialización del pacto. “Es fruto de un trabajo que venimos haciendo los tres partidos hace bastante tiempo, de una manera profesional, sólida, construyendo confianzas y pensando siempre en lo mejor para el país”.

Del mismo modo, el exdiputado y exmilitante de la UDI mencionó que era fundamental alcanzar una mayoría parlamentaria de la oposición en la elección de noviembre en el Congreso. Por lo mismo argumentó que el ir en “dos listas”, considerando la que integra y la de Chile Vamos, era la estrategia más fructífera para ese fin.

“Es fundamental contar con mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados como nunca antes lo habíamos podido lograr desde nuestro sector”, afirmó el republicano. En todo caso, no le cerró completamente la puerta a Chile Vamos, al afirmar que pueden existir pactos por omisión o “coordinación inteligente” para que no haya una merma en votos en, por ejemplo, las elecciones senatoriales.

Aunque algunos representantes del sector empresarial presionaron públicamente para que hubiera una oposición unida en la elección parlamentaria, Squella dijo que “los ciudadanos, independiente de cuáles sean sus actividades, tienen derecho a opinar”. Sin embargo, también quiso defender que fueron “los partidos de Chile Vamos, dos de tres, (los que) no estaban abiertos a la posibilidad siquiera de considerar un pacto entre nosotros”.

Y afirmó que nadie “tiene duda alguna de que la derecha es nuestro sector”.

Por otro lado, Kaiser dijo que de momento hay 62 candidatos a la Cámara de Diputados. Y el tema del Senado, señaló, “está por verse, en relación a las conversaciones que se están teniendo con Chile Vamos”.