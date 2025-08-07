En el Hospital Militar y por un accidente cerebrovascular: a los 62 años murió Manuel Contreras Valdebenito, hijo del exdirector de la DINA

Según consta en su certificado de defunción obtenido por The Clinic, el exuniformado murió en el Hospital Militar, en la comuna de La Reina. La ceremonia de sepultura se realizó este jueves en el Parque del Recuerdo de la comuna de Huechuraba.

Compartir

A las 06:40 horas del miércoles 6 de agosto se registró la muerte de Manuel Orlando Contreras Valdebenito. Se trata del hijo de María Teresa Valdebenito y Juan Manuel “Mamo” Contreras, quien era director de la DINA y además actuó como mano derecha de Augusto Pinochet durante la dictadura.

Defensor acérrimo de su padre y del golpe de Estado, Manuel Contreras hijo falleció a los 62 años producto de un accidente cerebrovascular isquémico además de un síndrome de top arteria basilar. Según consta en su certificado de defunción obtenido por The Clinic, el exuniformado murió en el Hospital Militar, en la comuna de La Reina.

El velatorio tuvo lugar en a las 11:00 horas en cementerio Parque del Recuerdo en la comuna de Huechuraba mientras que la ceremonia de sepultura se realizó a las 13:00 horas de este jueves en el templo del mismo camposanto.

Ser el hijo de Manuel Contreras

Si bien en la prensa era conocido como “Mamito”, en una entrevista con The Clinic aseguró que nadie le decía así. “A mí siempre me han dicho Manuel, o Manolito cuando son amigos. ¿Pero Mamito? Nadie. La prensa me dice así, pero no me molesta porque en la vida diaria no me llaman así. Y para qué me voy a amargar si es gente que no conozco”, contó en un reportaje publicado en enero de 2014.

Consultado sobre qué tan difícil es ser hijo de Manuel Contreras, afirmó que era “difícil, muy difícil, muy difícil. Pero no me enveneno la mente. No veo noticias. No soporto ver media hora de fútbol, media hora de noticias que no son noticias y que le den con los derechos humanos”.

“Pese a sentirme orgulloso, mi papá es un personaje de la historia de Chile que en este momento (está) muy mal y quizá más adelante muy bien. Yo me siento orgulloso de mí mismo. Pero por el hecho de llamarme Manuel Contreras no he podido conseguir trabajo. Cuesta mucho tener que decir el nombre. Generalmente, tengo que usar mi segundo nombre: Orlando. Por ejemplo, por tonteras”, recalcó.

El asesinato del exesposo de Gloria Benavides

La actriz y cantante, Gloria Benavides, dio una entrevista a CNN Chile en agosto del año pasado en donde se refirió al asesinato de su exesposo, el oficial del Ejército Joaquín Molina a manos de Manuel Contreras Valdebenito.

Benavides afirmó que cuando se enteró de la muerte de Molina sintió “angustia porque era el papá de mi hijo y era muy buen papá. Estaba mi hijo con él. Lo que contó Joaquín es que el papá lo tiró lejos porque veía que venía una metralleta. Fue espantoso porque estaba mi hijo ahí y él vio todo eso. Cambió la vida de todos. Él estuvo mucho tiempo con ayuda, con ayuda de un gran psiquiatra infantil durante un año”. Con respecto a qué sucedió, la cantante señaló que su hijo “estaba haciendo pizza con su papá en la casa, estaba con sus dos hermanos de parte del papá”, relató la actriz. También contó que no nombra a Contreras porque “recibí muchas amenazas, entonces, no puedo. No puedo”. Por lo mismo reconoció que vivió con miedo por mucho tiempo.

“Su sangre tenía un color horrible y un olor insoportable”

En el libro “Contreras” de Manuel Salazar, específicamente en su último capítulo, se detalla que el hecho ocurrió la madrugada del sábado 29 de octubre de 1988 en medio del cumpleaños de Molina. Según explica Salazar, fue en esa celebración donde Contreras “sufrió un nuevo arranque de celos. Tratando de imponer la calma, la muchacha (hija de Molina y polola de Contreras) le pidió que se fuera, decisión que acató a regañadiente, mascullando insultos en contra de algunos presentes”.

“El mayor Molina, pistola en mano, muy embriagado, salió a encararlo. El joven Contreras, al verse en riesgo, sacó una pistola automática y disparó sin dudarlo. El dueño de casa cayó herido de muerte. Contreras Valdebenito actuó en defensa propia y fue sobreseído en el proceso que le siguió el juez Adolfo Bañados”, rescata el libro.

En una extensa entrevista concedida a The Clinic en 2016, Manuel Contreras hijo afirmó: “Lo maté porque Molina estaba loco. Salió a dispararme y le mandé dos ráfagas. La primera descarga fue abajo, pero el gallo no cayó nunca. Recién ahí le mandé una segunda. Doce disparos que lo dejaron en el suelo, con el brazo roto, y agónico buscando el arma para dispararme. Su sangre tenía un color horrible y un olor insoportable”.