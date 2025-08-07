El primer entrevistado fue Daniel Jadue: el regreso de Karina Oliva con su programa “El Silencio de los Inocentes”

El programa de Karina Oliva, a través del canal de YouTube "La Roja TV, se presenta como una instancia en donde Oliva "no teme incomodar al poder" y donde el primer entrevistado fue Daniel Jadue, quien actualmente cumple con arresto domiciliario tras ser imputado en el denominado Caso Farmacias Populares.

Oliva comenzó su programa con un monólogo en donde explicó que “la redención puede ser una liberación de una situación adversa o puede referirse a la liberación de cualquier tipo de dificultad, sufrimiento o problema”. Junto con eso, Karina Oliva recalcó que “este programa es un proceso de recuperación de aquello que fue dañado. Estar aquí no ha sido fácil”.

“Los últimos cuatro años han sido profundamente duros y dolorosos. Estar aquí delante de ustedes es una recuperación. Es una sanación al alma y la alegría de volvernos a encontrar desde un espacio distinto que aportará al debate y la reflexión”, añadió.

La entrevista de Karina Oliva a Jadue

“Exalcalde de Recoleta y hoy se encuentra privado de libertad por haberse enfrentado, entre otras cosas, a las grandes industrias farmacéuticas de Chile”. Así fue la presentación que realizó Oliva a su primer invitado: Daniel Jadue. Durante la conversación, Jadue afirmó que “a lo largo de 12 años desarrollamos una serie de iniciativas populares que, por primera vez, intervinieron el mercado”. Además, se desarrolló la idea que ambos han sido víctimas del “lawfare”, es decir, el uso estratégico de la justicia con fines políticos para desacreditar a un oponente.

Con respecto al lawfare en sí, Jadue dijo que desconocía del término hasta “un par de años atrás, cuando empecé a sentir que había una especial intencionalidad en un conjunto de medios de comunicación. Yo percibía que estaban preparando el ambiente para algo, no entendía muy bien para qué”. En ese sentido, acusó que se le ligó “con filtraciones desde Fiscalía a casos de corrupción en los cuales no tenía ninguna relación”.

“Esto se fue consolidando con una serie de acciones judiciales. Yo he tenido más de 10 denuncias directas, la mayoría de ellas querellas. Siempre desde el sector de la UDI, desde el núcleo duro que rodea a Hermosilla, a Chadwick“, acusó el exjefe comunal de Recoleta.