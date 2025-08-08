Especialistas alertan de posibles ciberataques tras prórroga de las tarjetas de coordenadas: “Mientras más se prolongue su uso, mayor será su exposición”

Expertos en ciberseguridad valoraron la decisión de la CMF de extender por un año el funcionamiento de estas tarjetas, ya que permite reforzar campañas de alfabetización digital, aunque advirtieron que no hay que perder de vista los riesgos de seguridad que implica.

Compartir

La decisión de ponerle fin a la tarjetas de coordenadas anunciada por la Comisión para el Mercado Financiero generó altas repercusiones, en particular por parte de la población de mayor edad, lo que llevó al organismo a revocar la medida, y postergar hasta 2026 el fin de estas.

Esta decisión fue valorada por los retractores del anuncio, y también por especialistas del mundo de la ciberseguridad, quienes de todas formas advirtieron los riesgos que conlleva prolongar su funcionamiento. Esto, ante una eventual exposición a más ciberataques.

Myriam Pérez, directora y líder de la Mesa de Ciberseguridad de la Asociación de Empresas Chilenas de Tecnología (Chiletec), advirtió sobre este anuncio que “aunque este aplazamiento entrega más tiempo para la transición, no podemos perder de vista los riesgos de seguridad que esto implica. Las tarjetas de coordenadas, al ser un método estático y físico, siguen siendo altamente vulnerables”.

Según detalló la experta, este formato puede ser susceptible a ciberataques. “Permiten que los delincuentes, mediante ingeniería social, robo o phishing, accedan a información sensible. Mientras más se prolongue su uso, mayor será su exposición, pero esta postergación también abre una oportunidad”, resaltó Pérez.

De todas formas, valoró que “ahora tenemos más tiempo para informar a los usuarios y reforzar las campañas de alfabetización digital. Esto es clave, especialmente para personas mayores o con menos experiencia tecnológica. Los bancos pueden usar este margen adicional para ajustar sus estrategias de migración, ofrecer alternativas como la biometría, los tokens digitales y los dispositivos físicos y acompañar a los usuarios en el proceso”.

Los peligros ante la extensión del funcionamiento de tarjetas de coordenadas

A modo de alerta, la jefa de la mesa de ciberseguridad de Chiletec afirmó que “más tiempo no significa menos urgencia. Este es el momento ideal para avanzar hacia una banca más segura e inclusiva para todos”.

En la misma línea, el académico de la Escuela de Tecnología de la UNIACC, Diego Cáceres, destacó que con esta prórroga, las instituciones financieras tendrán la obligación de concientizar sobre estos temas. “No se trata solo de informar, sino de educar activamente a sus usuarios sobre los riesgos asociados al uso de métodos de autenticación obsoletos. Ahí está el desafío más importante”, sentenció el especialista.

Y concluyó que “este proceso debe considerar especialmente a los grupos con menor alfabetización digital. La inclusión digital también es parte de la ciberseguridad. Insisto: esta es una responsabilidad compartida. No basta con que las entidades financieras implementen tecnologías más seguras si los usuarios no están preparados para utilizarlas correctamente”.