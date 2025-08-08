Locatarios de Meiggs realizan positivo balance en la primera semana sin toldos azules, pero llaman a flexibilizar las restricciones: “Hoy nos falta flujo de gente”

A una semana de la primera etapa del operativo de la Municipalidad de Santiago que busca erradicar el comercio informal en el barrio, locatarios ya advierten que se han visto buenos resultados en términos de seguridad. De todas formas, al tener solo un acceso abierto en las calles que ahora están cerradas, ha bajado el ingreso de clientes a Meiggs, Portal Exposición, Cambpbell y Garland. Por lo mismo, anticipan que pedirán una reunión con autoridades, para flexibilizar las restricciones y evitar tener pérdidas en ventas.

Compartir

El pasado martes 29 de julio, la Municipalidad de Santiago ejecutó la primera etapa del operativo para erradicar a los toldos azules del Barrio Meiggs, que se han vuelto en una pesadilla constante de autoridades, locatarios formales y vecinos del sector. Las tres calles que se mantienen cerradas son Enrique Meiggs, Campbell y Garland, con solo un acceso por Meiggs, y una salida por Exposición.

Locatarios formales que están en las calles cerradas, ante todo, celebran el operativo. Es un consenso general de que la operación tendrá grandes ganancias a largo plazo, eliminando la competencia informal que se generaba con los toldos azules. De todas formas, estos nueve días con las calles cerradas han sido complejas para las ventas.

“Ha afectado bastante por el tema del flujo de la gente. Como hay una entrada y una salida, entonces la gente prefiere seguir yendo a los alrededores. Como todavía está el comercio ambulante para allá, la gente evita entrar acá”, comenta un locatario del Portal Exposición, que solicitó mantener el anonimato. Y agrega que “esto ha afectado en un 70-80% las bajas en las ventas. Aparte que también son otros horarios al que estábamos acostumbrados acá en el centro comercial”.

El dueño de uno de lo principales comercios de Meiggs -que también pidió el resguardo de su nombre-, afirma que es muy pronto para ver si han tenido pérdidas o ganancias. De todas formas, manifiesta que “en términos de venta no vemos cambios significativos con el cierre. Normalizando el ingreso, deberían repuntar las ventas”.

El balance de los locatarios de Meiggs

El sentimiento de tranquilidad es compartido por los locatarios. Los dos afirman que esto traerá beneficios, pero agregan que se podrían bajar algunas restricciones. Esto, considerando que la primera etapa se extenderá por cuarenta días, y el hecho de tener solo un acceso ha generado que se pierda el flujo de clientes.

“Antes teníamos el horario hasta las ocho y ahora cierran a las cinco y media los portones. Entonces ya no ingresa más gente. Y son dos horas donde pierdes venta. Se ha visto una merma considerable. Gran parte de la clientela era la gente que venía de vuelta de sus trabajos, y esos eran clientes que ya no los tenemos”, manifiesta el locatario de Exposición.

Seguridad de Santiago en el segundo día de retiro de toldos azules. Foto: The Clinic.

Y su colega de Enrique Meiggs resalta que “se debería flexibilizar el ingreso. Que por lo menos las dos puertas que están abiertas hoy día sean de entrada y salida. Quizás la puerta al lado izquierdo sea entrada, la otra salida, cosa de que de poder entrar más gente, porque el flujo principal de gente viene por Exposición. Y esa puerta está solo salida. Eso también merma bastante el flujo”.

Aún así, destaca que “se tienen que hacer algunos ajustes, el tema de los ingresos, de la carga y descarga de los camiones y ese tipo de cosas, pero totalmente positivo. Creo que también los clientes han valorado que hoy se puede comprar de forma segura”.

Sobre reuniones con autoridades, sostienen que no tienen nada agendado, pero que solicitarán una pronto. “Lo estamos pidiendo para poder hacer los ajustes y mostrarle a la autoridad cuáles son los principales indicadores que estamos teniendo. Hoy día efectivamente nos falta flujo de gente”, afirma.

El respaldo de locatarios al operativo

En la primera semana, los locatarios saben que no tendrán cambios instantáneos. Por lo extenso de este operativo, con el tiempo se irán conociendo los beneficios.

“Esperemos que después la gente igual busque el comercio establecido. Eso es lo que uno apela como comerciante establecido, que ya cuando esto se normalice la gente vuelva a retomar estos lugares. Para eso es esta intervención”, sostiene el dueño de uno de los comercios del Portal Exposición.

En la primera semana, algunos accesos en Meiggs permanecieron cerrados. Foto: The Clinic.

En la misma línea, agrega que naturalmente estos días tendrán cuentas negativas, pero que a la larga, la gente se acostumbrará y volverá a comprar a estos espacios.

Su par de Meiggs afirma, por otro lado, que se ven los primeros cambios. “Ha estado más controlado sin toldos azules, y lo que se ha visto ha sido una recuperación del espacio público. Se nota también que la gente anda mucho más tranquila en la calle uno comprando, segundo, incluso pudiendo hablar por celular en la calle”, postula.

En su opinión, la gente también podrá acostumbrarse a estas restricciones, y de a poco retornará a estos locales.