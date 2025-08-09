Casa do Construtor: la multinacional brasileña que busca abrir 30 tiendas en Chile al 2030

La multinacional brasileña de arriendo de herramientas y maquinarias para la construcción busca instalarse en ciudades chilenas intermedias y desarrollo habitacional.

Por Ignacia Munita y Ronit Bortnick

Casa do Construtor es la mayor red latinoamericana de arriendo de maquinaria y herramientas para la construcción, con 800 puntos operativos en la región y una facturación que sobrepasó los $185 millones en 2024. La multinacional de origen brasileño anunció un plan para abrir un total de 30 tiendas en Chile al 2030.

De acuerdo con el director de Expansión de Casa do Construtor, Bruno Arena, la multinacional busca estar presente en todas las regiones de Chile. “Las principales ciudades chilenas se encuentran entre los focos iniciales de nuestra expansión, como Santiago, Valparaíso, Viña del Mar y San Pedro de Atacama“. A pesar de esto, Arena afirma que todavía están evaluando las ubicaciones iniciales de sus tiendas.

La compañía, con más de treinta años de trayectoria, opera bajo un modelo de franquicias que ha demostrado rentabilidad y escalabilidad. Su propuesta se dirige a inversionistas con experiencia en gestión, perfil emprendedor y visión empresarial.

La multinacional ofrece dos formatos de franquicias en Chile, con diferentes niveles de inversión.

Tiendas tradicionales desde $122 millones de pesos en comunas que tengan más de 20 mil habitantes.

desde $122 millones de pesos en comunas que tengan más de 20 mil habitantes. Conversión de negocios preexistentes desde $23 millones de pesos.

Se estiman márgenes de utilidad entre un 35 y 40%, con retornos proyectados en 24 a 30 meses, dependiendo de la localización y el formato.

Casa do Construtor ofrece el arriendo de equipos por día, semana o mes e incluye desde herramientas menores hasta maquinaria pesada. Además, incluye soporte técnico y renovación permanente del stock. “Vemos un enorme potencial en Chile, especialmente en comunas con desarrollo habitacional, industrial e infraestructura en crecimiento. Apostamos por ciudades intermedias donde crece la demanda por soluciones eficientes y de bajo riesgo”, dice Arena.

Al ser consultado por The Clinic, Arena aclaró que las tiendas estarán en unidades independientes, “con una estructura diseñada para ofrecer la mejor experiencia posible al cliente, además de facilitar las operaciones logísticas y la exhibición de productos”.