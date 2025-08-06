Farmacias Ahumada compensará a casi 34 mil consumidores por colusión de medicamentos: revisa cómo saber si te corresponde

La compensación se logró tras un acuerdo conciliatorio entre Farmacias Ahumada con el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac). El avenimiento implica un desembolso de $980 millones y beneficiará a casi 34 mil personas, quienes serán divididos en dos grupos.

Después de un largo proceso judicial, y tras llegar a un acuerdo conciliatorio en el marco de una demanda colectiva presentada por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), Farmacias Ahumada compensará a casi 34 mil consumidores. Esto, tras haber participado de la colusión de farmacias junto a Salcobrand y Cruz Verde en la venta de medicamentos. Hecho ocurrido entre diciembre de 2007 y marzo de 2008.

Tras el avenimiento firmado por el Sernac, Farmacias Ahumada y las asociaciones de consumidores, Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (Odecu) y Formadores de Organizaciones Juveniles de Consumidores y Consumidoras (FOJUCC), la empresa pagará una compensación de $980 millones.

La compensación pagada por Farmacias Ahumada

El acuerdo, alcanzado durante la tramitación de la demanda colectiva ante la Corte Suprema, fue presentado al tribunal. Se espera su aprobación durante los próximos días y establece que la compensación beneficiará a dos grupos de consumidores:

Primero, de interés colectivo : considera un universo de 17.652 personas, quienes, según los registros de Farmacias Ahumada, fueron afectados. Cada persona beneficiaria obtendrá $32.620 .

: considera un universo de 17.652 personas, quienes, según los registros de Farmacias Ahumada, fueron afectados. Cada persona beneficiaria obtendrá . Segundo, de interés difuso: corresponde a un universo amplio de personas que reciben mensualmente el bono por Control Niño Sano. Que en junio de 2025 alcanzaba a 16.249 beneficiarios. Obtendrán un monto de $20.884, dinero que será entregado a través del Instituto de Previsión Social (IPS).

Las partes involucradas en este acuerdo judicial decidieron establecer estos dos grupos de consumidores beneficiarios considerando una serie de variables. Entre ellas, el tiempo transcurrido desde el hecho (más de 17 años), pero buscando determinar de la manera más fiel posible aquellas personas que habrían sido afectadas por la colusión.

En el caso del primer grupo, denominado de “interés colectivo”, se incluyó al universo de afectados directamente por el alza de precios. De acuerdo al registro de compensación voluntaria que Farmacias Ahumada implementó en la época de la colusión. Respecto del segundo grupo, denominado de “interés difuso”, la decisión de las partes de beneficiar a quienes reciben el bono por Control Niño Sano responde a que se trata de familias vulnerables con menores de 6 años bajo su cuidado y que demuestren estar al día con el control de salud del infante, fomentando incentivar una actitud responsable.

Consultar si es beneficiario

Para saber si una persona es beneficiario, a partir del 27 de agosto se habilitará en el sitio web www.compensacionfarmacia.cl, una plataforma de consulta que otorgará la información. Para ello cada consumidor deberá ingresar su cédula de identidad y número de documento. Adicionalmente, Farmacias Ahumada enviará un correo electrónico o mensaje de texto a los celulares de los consumidores respecto de los cuales se dispone dicha información, para que ingresen los datos necesarios en el formulario disponible en el sitio web antes mencionado.

Una vez ingresada la solicitud, y siempre que los datos ingresados sean correctos y suficientes, Farmacias Ahumada realizará la transferencia del monto correspondiente a la cuenta corriente o a la cuenta vista correspondiente. Los beneficiarios que hayan llenado el “Formulario Consumidor Beneficiario”, íntegra y correctamente, recibirán el pago en un plazo de 60 días hábiles contados desde el 41° hábil desde que se haya certificado que la resolución judicial que aprueba el acuerdo conciliatorio quedó firme o ejecutoriada.

En el caso del grupo de interés difuso, el dinero será transferido directamente por el Instituto de Previsión Social (IPS), a las personas beneficiarias del bono por Control Niño Sano.