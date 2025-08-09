La realidad de los gatos en números: la mitad de los hogares en Chile tiene al menos uno y un 82% de ellos los considera parte de su familia 

A nivel de consumo en torno a la tenencia de gatos, los productos más adquiridos son la comida seca, arena sanitaria y productos como jabones, champú o talcos.

Compartir

Agosto es el mes de los gatos, uno de los animales preferidos en nuestro país. Así lo demuestra un reciente estudio que reveló que la mitad de los hogares en nuestro país tiene al menos uno de estos felinos.

El estudio citado fue elaborado por Target Group Index de Kantar Ibope Media, en el que se da cuenta que dentro dentro de estos hogares que tienen al menos en gato, un 82% los considera como parte de su familia.

En otras cifras respecto a gatos en Chile, del total que afirmaron contar con uno en casa, un 53% dijo tener solo uno, mientras que el 27% restante aseguró tener al menos dos.

Y entre la población que declaró contar con presencia felina en sus hogares, un 37% también sostuvo que también tienen al menos un perro.

Gatos y consumo

La tenencia de gatos en Chile también arrastra determinadas conductas en cuanto a consumo. En ese sentido, el producto que más adquirido por los amos de felinos es por lejos la comida seca (89%).

Otro producto ampliamente comprado por dueños de gatos es la arena sanitaria, mencionada por un 70% de los consultados.

Mientras tanto la categoría de productos de limpieza y cuidado, como los jabones, champú o talcos, alcanzó un 58% de menciones en el estudio de Kantar Ibope Media.

Otras categorías de productos con porcentajes relevantes que aparecen entre los resultados de este sondeo son “comida húmeda” con un 37% y “galletas o snacks” con un 36%.

Los nombres más inscritos

En el marco del Día Internacional del Gato, que se conmemora cada 8 de agosto, desde el Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía del Gobierno revelaron otro dato que refleja la realidad de los felinos en Chile: los nombres más registrados en 2024.

De acuerdo a los datos del Registro Nacional de Mascotas, durante el año pasado los nombres más inscritos por dueños de gatos en nuestro país fueron “Luna” y Rubio”.