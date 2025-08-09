“No existía razón para dudar”: las explicaciones tras el polémico show por el Día del Niño en Temuco que incluyó un espectáculo “inapropiado” de una bailarina

Durante un evento de magia que presenciaban estudiantes de recintos municipales de Temuco, apareció una bailarina con una performance no adecuada para el público presente. Desde el Teatro Municipal, recinto donde ocurrieron los hechos, manifestaron que reforzarán sus protocolos "para que exista una revisión previa de contenidos cuando se trate de funciones dirigidas a público infantil, a fin de prevenir situaciones similares en el futuro". Mientras tanto el "Mago Renato", encargado del show, se defendió y aseguró que su propuesta es "familiar y para los niños".

Una polémica celebración de Día del Niño tuvo lugar en el Teatro Municipal de Temuco este jueves 7 de agosto. Un show de magia que era presenciado por estudiantes de recintos municipales, incluyó una performance no apta para un público infantil.

En redes sociales se viralizaron registros de esta situación. En ellos queda en evidencia la aparición sobre el escenario de una bailarina, quien al ritmo de Thunderstruck llevó a cabo una rutina inapropiada para los niños presentes en el teatro.

La irrupción de esta bailarina se dio en el marco de un show del “Mago Renato”, al que fueron invitados alumnos de colegios municipales.

“Fuimos invitados a un evento de magia familiar, pero lamentablemente en un momento del espectáculo, una actriz hizo un número de baile con vestimenta que consideramos inapropiado para el público que llevamos”, declaró al respecto Marcelo Segura, director del DAEM de Temuco.

Según información de Radio Bío Bío, Segura envió una carta a la productora a cargo del evento, para manifestar su molestia por lo sucedido.

“Dicha coreografía no aportaba al desarrollo del espectáculo de magia y pudo haberse omitido sin afectar el contenido principal del show. Como institución responsable de velar por el bienestar y la formación de nuestros estudiantes, creemos que este tipo de presentaciones deben ser cuidadosamente evaluadas en función de su adecuación al público infantil”, es parte de lo que dice la citada misiva.

Las explicaciones del Teatro Municipal

En un comunicado firmado en conjunto por el Teatro Municipal de Temuco y la Corporación Cultural de la misma comuna, la administración del recinto donde ocurrió este polémico show entregó su versión de los hechos.

“El evento fue realizado bajo la modalidad de arriendo de sala, donde el organizador es responsable exclusivo del contenido, guion, elenco y puesta en escena de su espectáculo”, partieron manifestando.

Luego establecieron que “como parte de ese acuerdo, se contempló una función gratuita en la mañana para niños y niñas de establecimientos educacionales, coordinada con el Departamento de Educación Municipal (DAEM) de Temuco, sin que el Teatro Municipal de Temuco interviniera en la producción artística ni en la selección de los números presentados”.

“El Teatro Municipal mantiene una política permanente de apoyo y difusión a artistas regionales, confiando en la buena fe de quienes nos presentan propuestas. En este caso, el evento fue siempre presentado como una función infantil y familiar, por lo que no existía razón para dudar de su adecuación al público al que estaba dirigido”, continuaron.

Para finalizar, aseguraron que reforzarán protocolos “para que exista una revisión previa de contenidos cuando se trate de funciones dirigidas a público infantil, a fin de prevenir situaciones similares en el futuro”.

El “Mago Renato” se defiende

A través de sus redes sociales, el “Mago Renato” sacó la voz ante las críticas que ha recibido y defendió la performance de la bailarina que formaba parte de su espectáculo.

“Han sacado de contexto mi show de magia que realicé el día jueves 7 de agosto. Se menciona que una de las bailarinas de mi staff ejecutó un baile inapropiado para los niños. Mientras pensaba en esto, entonces, todos los niños tendrían que tener prohibido el acceso a los circos, porque el baile que ella realizó es un baile de contorsionismo y en este tipo de espectáculos son muy comunes”, estableció.

“Lamentablemente la vestimenta, a través de las contorsiones, se puede mover de su posición original y eso no tiene que ver con que nosotros le hayamos querido dar una connotación sexual a nuestro show. Insisto: se entiende que es un show familiar y para los niños”, agregó.