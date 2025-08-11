“Su resultado es negativo”: Presidente Boric comparte resultados de test de droga de orina y pelo hechos en junio y acusa a oposición de generar desinformación

"Tal como hace cuatro años, ciertos sectores de la oposición persisten en generar dudas o desinformar a la ciudadanía. Por eso, comparto los resultados del examen de orina y de pelo que me realicé", afirmó el Mandatario en sus redes sociales.

Compartir

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, anunció que el Presidente Gabriel Boric se sometió a un test de drogas, o también conocido como examen de pelo, que refleja si la persona ha consumido algún tipo de estupefaciente.

Ante una pregunta de la prensa que se encontraba en el Palacio de La Moneda, la ministra vocera afirmó que “el Presidente ya se hizo un test de droga de pelo, hace meses atrás”. Además afirmó que para algunas personas no bastará que el Mandatario publique los resultados “negativos, por lo de más”.

Vallejo además apuntó a “quienes han pretendido desinformar e instalar una campaña en contra del Presidente de la República, no solo para denostar su imagen sino que instalar una sospecha. Son personas que no les interesa la transparencia, les interesa dañar a través de la mentira, del engaño y la sospecha“.

“La desinformación es un peligro para la democracia”

Más tarde, fue el propio Mandatario el que publicó el test que se realizó el 16 de junio para la detección de “anfetaminas, canabinoides, cocaína, opiáceos y fenciclidina”. El informe final fue entregado el 20 de junio e indica que “su resultado fue negativo”.

El Mandatario utilizó sus redes sociales para compartir los resultados afirmando que “tal como hace cuatro años, ciertos sectores de la oposición persisten en generar dudas o desinformar a la ciudadanía. Por eso, comparto los resultados del examen de orina y de pelo que me realicé“.

“Es importante decirlo las veces que sea necesario: la desinformación es un peligro para la democracia y es tarea de todos cuidarla. El Congreso debiera tratar con seriedad y altura de miras temas que son tan importantes para Chile. Los invito a avanzar y legislar sobre el secreto bancario para perseguir la ruta del dinero en el combate al crimen organizado“, recalcó.

Tal como hace cuatro años, ciertos sectores de la oposición persisten en generar dudas o desinformar a la ciudadanía. Por eso, comparto los resultados del examen de orina y de pelo que me realicé.



Es importante decirlo las veces que sea necesario: la desinformación es un peligro… pic.twitter.com/aB4bOA6Uwt — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) August 11, 2025

El debate donde el Presidente Gabriel Boric mostró un test de drogas

Si bien el Mandatario se realizó un test de orina cuando era candidato, en ese momento se le criticó que no optara por una muestra de pelo. Para dicho test se corta una muestra de cabello para analizar el historial de consumo de al menos 90 días y en el informe entregado por el laboratorio se especifica qué tipo de droga se detectó en caso de existir consumo de sustancias ilícitas.

Fue durante el debate presidencial de segunda vuelta organizado por Anatel, y que se realizó el 13 de diciembre de 2021, donde el ahora Mandatario sacó entre sus papeles un test de droga que sorprendió a su contrincante, el ahora candidato presidencial José Antonio Kast.

Consultado sobre si penalizaría el consumo de marihuana, Kast reiteró su iniciativa que buscaba que ambos candidatos se sometieran a un test de drogas. Fue en ese momento cuando Boric sacó el resultado de su examen durante la apelación directa que realizó el candidato del Partido Republicano.