Tilo González de Congreso: “En todos los gobiernos, incluido este, la cultura siempre ha sido el hermano menor de las prioridades”

Sergio “Tilo” González, músico y fundador de Congreso, marca un nuevo hito en su extensa carrera. Por primera vez se desempeña como compositor para una obra de teatro, en el debut como dramaturga de María Gracia en Cautivo, pieza inspirada en el secuestro de Cristián Edwards en 1991.

El músico dice que al ver el guión comenzó a pensar en la composición musical. “La obra está ambientada en una época que yo viví, así que me resultó muy familiar, aunque no necesariamente más fácil”, dice González quien agrega que buscó un nexo entre ese tiempo pasado y el presente, “trabajando con la instrumentación, el espacio y la atmósfera para sumergirnos en esos años, pero usando la tecnología de hoy”.

Para hacer la composición musical obra dice que no tuvo referencias teatrales previas. “Siempre compongo desde la imagen: visualizo una situación, la sueño o la invento, y le pongo música. En este caso, la situación y los diálogos estaban muy claros, así que trabajé directamente desde ahí”. Eso si, las reuniones con la director de la obra Andreína Olivari, fueron claves en el proceso creativo.

La obra, creada a partir de “Jóvenes pistoleros” de Juan Cristóbal Peña, debuta con tintes de comedia absurda y el estreno busca reflexionar sobre un momento histórico crucial de nuestro país, lleno de contradicciones y preguntas en medio de una sociedad polarizada que regresaba a la democracia.

En este 2025, González celebra junto a Congreso cinco décadas de uno de sus trabajos más influyentes, pero también mira al futuro para seguir creando nuevas composiciones.

— Congreso también celebra 50 años con la reedición de Terra incógnita (1975). ¿Cómo ha sido volver a esa obra?

—Lo primero fue volver a escucharla y luego a tocar piezas que no interpretaba desde hace 50 años. Es emocionante y, a la vez, me recuerda el contexto en el que la hicimos: apenas dos años después del golpe, cuando decir ciertas cosas era difícil. Algunas letras eran muy arriesgadas para la época. Revisitarla hoy me hace pensar en cómo esa música fue una especie de trinchera creativa en medio de la adversidad.

— En 1996, la Asociación de Trabajadores del Rock lo reconoció como el mejor baterista de Chile. ¿Se considera uno de los mejores?

—He estado en muchos escenarios, en lugares de jazz, compartiendo con colegas. Hay muchísimos músicos buenos. Sería muy arrogante pensar que soy el mejor. Quizás sí fui, junto con Gabriel, uno de los primeros en incursionar en una batería más latinoamericana y rockera, pero eso no significa ser “el mejor”.

Además, ¿qué es “lo mejor” en música? Es algo muy subjetivo, no se mide como una competencia.

— Hablando de colegas, Los Jaivas harán su propio concierto en el Estadio Nacional a fin de año. ¿Qué le parece que esta banda legendaria logre ese espacio?

—Maravilloso. Me alegra que puedan hacerlo y no me cabe duda de que será un éxito. Me parece muy bien, y lo mismo con las bandas nuevas que están llenando estadios. Es bueno para la música en general que pueda movilizar a tanta gente.

— En cuanto a Congreso, ¿Cuáles son los próximos proyectos de la banda y los suyos como solista?

—Con Congreso estamos celebrando 50 años. Siempre estamos pensando en un nuevo álbum: nunca hemos dejado de crear o grabar porque creemos que el presente es lo que más importa. Está bien recordar trabajos de hace 50 años, pero lo esencial es seguir mirando hacia adelante y mantenernos activos con música nueva.

— Terminando el ciclo del presidente Boric, ¿cuál es su mirada respecto al momento de la cultura y la importancia que se le ha dado en este gobierno? ¿Cree que se le ha dado la relevancia necesaria? ¿Y qué espera para el próximo?

—En todos los gobiernos, incluido este, la cultura siempre ha sido el hermano menor de las prioridades. Porque siempre hay emergencias: un terremoto, crisis económicas, problemas sociales urgentes… y lo primero de donde se recortan recursos es de la cultura.

Yo pienso que, al contrario, la cultura podría ayudar a resolver muchos problemas sociales. Por lo menos yo sigo con esa idea: un pueblo que crea será siempre mejor.

— ¿Cree que en un gobierno de derecha la cultura queda aún más relegada?

—Sí. Lo hemos vivido por experiencia. No lo digo por prejuicio, sino porque ha ocurrido. Lo vemos incluso en países vecinos, donde prácticamente la cultura ha desaparecido como prioridad: se quitan recursos a teatros, compañías… Se ve la cultura de otra manera, muy distinta a como yo la entiendo.