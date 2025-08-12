Críticas por “turismo electoral” reaparecen de cara a noviembre: cuáles son los candidatos que cambiarán las territorios que representan

La decisión del Partido Republicano de postular al exalcalde de La Florida Rodolfo Carter como candidato a senador por La Araucanía levantó críticas a nivel parlamentario en las que se acusó al exedil de hacer "turismo electoral", concepto que fue repudiado por el exedil. El movimiento que impulsan en la tienda de la oposición no es aislado, ya que en partidos de izquierda y de derecha pretenden mover a algunas de sus figuras de un distrito a otro, o de una región a otra.

Compartir

“¡Turismo electoral! En La Araucanía tenemos personas con experiencia, que son de la región. No necesitamos candidatos a préstamo, eso dejémoslo al fútbol”. Ese fue el mensaje que publicó ayer en sus redes sociales el diputado RN Miguel Ángel Becker, luego de que se conociera que Rodolfo Carter competirá al cargo de senador por la Región de La Araucanía, representando al Partido Republicano.

Y es que el exalcalde de La Florida se convirtió en el foco de las críticas de parte de actuales legisladores que pretenden competir por ese mismo cargo en las elecciones de noviembre. “Para algunos, La Araucanía es solo una parada en su ruta política. Para mí, es mi hogar. Yo no estoy de paso”, dijo ayer el diputado Henry Leal (UDI), representante del distrito 23.

Rodolfo Carter y José Antonio Kast, ayer en La Araucanía. Foto: X

La aspiración de Carter en La Araucanía, zona en la que reconoció no estar inscrito para votar (lo está en la Metropolitana, en la comuna de La Florida), hizo resurgir las críticas que se suelen dar camino a elecciones como las parlamentarias o municipales por el denominado “turismo electoral”. Esto es el traslado de un territorio a otro en pos de la electividad.

Para ser senador, de hecho, la Constitución no fija como requisito el tener arraigo en un territorio determinado. Sí solicita haber cursado enseñanza media y tener 35 años de edad.

En el caso de los diputados, en cambió, sí requiere tener residencia en la región a la que pertenece el distrito electoral correspondiente, además de enseñanza media completa.

Rodolfo Carter: “Lo que ocurre en La Florida no es muy distinto a lo que pasa en poblaciones de La Araucanía”

El exalcalde de La Florida Rodolfo Carter recibió más de una pregunta en un punto de prensa dado el lunes en Temuco relacionada a los motivos para competir en esa zona, pese a vivir actualmente en la Región Metropolitana.

“No soy de Santiago, de hecho, nací en el Cerro Barón (Valparaíso). Pero esta cosa excluyente de que tú eres de un lugar o de otro… Los chilenos vivimos en distintos lugares buscando un futuro mejor”, respondió Carter, quien, precisamente, a inicios de año había manifestado interés por competir como senador por Valparaíso, algo a lo que no estuvieron disponibles en el Partido Republicano, que impulsa en esa zona a su presidente, Arturo Squella.

Carter también señaló ayer: “Lo que ocurre en Los Quillayes o la Florida no es muy distinto a lo que ocurre en muchas poblaciones de esta región, donde hay niños que se tienen que esconder debajo de la cama debido a los tiroteos”.

Foto: Agencia UNO

Ese día, el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, explicó que se trató de una solicitud especial que le hizo al exalcalde, que colabora en las propuestas del área de seguridad de su programa de gobierno. “No es fácil trasladarse de una región a la otra. Pero la necesidad y urgencia que tiene Chile, hace que nosotros como Cambio por Chile, tengamos que plantearle a aquellas personas que saben enfrentar el terrorismo y la delincuencia, que hagan sacrificios”, dijo Kast.

José Miguel Insulza: “Valparaíso lo conozco, he estado muchísimas veces en Valparaíso, en el Congreso”

En medio de las intensas negociaciones parlamentarias que lleva adelante el oficialismo en su intento por inscribir una lista única, en los últimos días surgió un nombre que llamó la atención de algunos presentes en estos encuentros.

Se trata del senador socialista José Miguel Insulza, quien figura como opción de su partido para buscar su reelección en la Región de Valparaíso, pese a que actualmente representa a la circunscripción de Arica.

El parlamentario buscaría mantener el cupo que originalmente tenía Isabel Allende, que fue destituida este año por el Tribunal Constitucional en el marco de la fallida compra de la casa de Salvador Allende. El cambio de región, de todos modos, se daría luego de constatar que no obtendría resultados favorables en Arica, donde se enfrentaría al liberal Vlado Mirosevic.

Insulza se refirió al respecto en una reciente entrevista en El Mercurio de Valparaíso. Allí dijo estar “interesado” en competir en la región, recalcando de todos modos que esto dependerá de la negociación que están llevando a cabo los partidos.

Sobre los motivos para moverse a la zona, sostuvo: “Valparaíso lo conozco, he estado muchísimas veces en Valparaíso, en el Congreso. Conozco bien la región”.

José Miguel Insulza, senador PS. Foto: Agencia UNO

En la región, el diputado del Frente Amplio Jorge Brito manifestó dudas con el éxito de esa candidatura: “Eso es legítimo dentro del Partido Socialista, posiblemente no sea muy conveniente en cuanto a que en nuestra región el turismo electoral siempre ha rebotado”.

De Rancagua a Las Condes: los motivos de Diego Schalper (RN) para cambiar de distrito

Pese a estar en su segundo período legislativo representando al distrito 15 (Rancagua), el diputado Diego Schalper buscará en noviembre su segunda reelección esta vez por el distrito 11, que reúne a comunas como Las Condes, Vitacura y Peñalolén.

En RN sostienen que fue la directiva del partido —liderada por Rodrigo Galilea— la que acordó con Schalper que asuma el desafío de competir por ese territorio electoral, considerado un bastión de la derecha, debido a la alta representación que tiene el sector en ese distrito. De hecho, se espera que en noviembre se dé una elección reñida frente a la lista que compone el Partido Republicano, el Partido Nacional Libertario y el Partido Social Cristiano.

El diputado RN Diego Schalper. Foto: Agencia UNO

Para RN, además, es prioritario recuperar el escaño que tenía en la zona y que perdió (no por la vía electoral), debido a la partida de la diputada Catalina del Real, quien fue fichada por los republicanos y buscará su reelección en el mismo lugar.

En la colectividad, además, estiman que Schalper ha conseguido erigirse como un liderazgo nacional, lo cual, se asegura, le favorece para competir en un distrito que se considera politizado, en el que podría jugar un rol importante para defender los principios de RN y profundizar el trabajo que lleva adelante el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, también militante de esa colectividad.

“El futuro Congreso será decisivo para Chile y creemos que el diputado Schalper ha demostrado tener un liderazgo clave para llevar adelante los cambios que se necesitan”, señaló Rodrigo Galilea a The Clinic.

El diputado Schalper, en tanto, no se ha referido al respecto, aunque ya figura habilitado para votar en la comuna de Las Condes.

Beatriz Sánchez: “Me tocó ir al Maule varias veces. Ya lo conocía de antes”

Entre las definiciones parlamentarias que ha tomado el Frente Amplio —entre ellas, algunas que han abierto controversias, como al no dar un cupo a Gustavo Gatica como diputado—, está la de postular a Beatriz Sánchez como candidata a senadora por la Región del Maule.

La colectividad espera irrumpir en la zona con uno de sus principales liderazgos, que los representó en la elección presidencial de 2017 y que recientemente se desempeñó como embajadora de Chile en México.

Sánchez, además, fue una de las convencionales constituyentes del partido, en representación del distrito 12, que componen comunas como Puente Alto y La Florida. De hecho, ese territorio electoral fue uno de los que se consideró para que ella postulara en los comicios de noviembre.

Beatriz Sánchez, exconvencional y exembajadora en México. Foto: Agencia UNO

Sin embargo, en la colectividad también señalan que necesitan aumentar su planilla de senadores. Actualmente, solo cuentan con uno, Juan Ignacio Latorre.

Beatriz Sánchez se refirió a su postulación en una entrevista con Súbela Radio, donde enfatizó que la decisión no es solo de ella, sino que corresponde a una determinación “colectiva, que toma el partido y que toman las instancias del partido”.

Además, declaró: “Es muy lindo que te inviten, que te conviden, que te busquen. Hemos tenido harta comunicación, a propósito de que me tocó un trabajo territorial en la campaña de Gonzalo (Winter), entonces me tocó ir al Maule varias veces. Ya lo conocía de antes. De hecho, me mandan siempre fotos“.

Karol Cariola: “Valparaíso es donde estoy viviendo, donde he sentado mi vida personal y familiar”

Una de las principales apuestas del Partido Comunista para las elecciones parlamentarias de noviembre está en la Región de Valparaíso. Allí esperan conseguir un nuevo representante senatorial con la postulación de la diputada Karol Cariola, postulación que ha sido ratificada en instancias partidarias.

El paso de la legisladora —primera comunista en liderar la Cámara de Diputadas y Diputados— se dará luego de haber representado en tres ocasiones al distrito 9, que componen comunas como Recoleta y Conchalí, por lo que estaba impedida por ley de buscar la reelección.

“Sigue siendo a juicio del Comité Regional y del Comité Central, la lideresa o dirigente que tiene mejores condiciones para involucrarse en la campaña senatorial de la Región de Valparaíso, con serias posibilidades de electividad y digo serias, porque nadie tiene electividad de antemano”, declaró el presidente del PC, Lautaro Carmona, en conversación con Radio Nuevo Mundo.

La diputada PC Karol Cariola. Foto: Agencia UNO

La misma Cariola se refirió el pasado domingo en El Mercurio a su opción senatorial por Valparaíso. “Es donde estoy viviendo, en donde he sentado mi vida personal, familiar, mi pareja y, evidentemente, para mí es muy importante ese desafío que tomo con mucha humildad”, dijo.

Su postulación por la región podría coincidir con la de su pareja, el senador PS Tomás de Rementería, quien es una de las opciones que maneja la tienda socialista. Sin embargo, el mismo legislador ha reconocido incomodidad de enfrentar a Cariola y podría buscar un nuevo período como diputado.