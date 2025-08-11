Sin estar inscrito en la región: el giro de Carter en su decisión de competir por senatorial de La Araucanía de la mano de los republicanos

El exalcalde de La Florida aseguró durante esta jornada que no estaba en sus planes aceptar una candidatura senatorial, al punto de que no había cambiado su domicilio electoral actual. En su entorno incluso señalan que tenía intención de colaborar en un eventual gobierno de Kast. Sin embargo, el candidato le pidió hacer dupla con Ruth Hurtado ante la pretensión de elegir a 4 de 5 senadores en la región, apelando a repetir el buen resultado de 2023 para en el segundo proceso constitucional. En Chile Vamos, además, trataron hasta estas últimas semanas de retener a Carter y negociar una candidatura por Valparaíso, pese a su respaldo al abanderado republicano.

“Golpearon mi puerta y al presidente Kast no le voy a decir que no”, dijo esta mañana Rodolfo Carter para explicar sus motivos para decidir postular como senador en La Araucanía.

El exalcalde de La Florida había aterrizado anoche en la región para acompañar al abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, con quien colabora desde junio en la elaboración de propuestas de su plan de seguridad.

Y la noticia la dio a conocer el propio candidato esta mañana, con una publicación en su cuenta de X en la que aparecen ambos desayunando en un sector de la zona. “Una región golpeada por el terrorismo, el narcotráfico y el abandono, necesita una voz que los represente con fuerza en el Congreso”, escribió Kast

Según señalan conocedores, se trataba de una decisión que estaba tomada hace semanas pero que quiso dar a conocer hoy, cuando Kast comenzó un despliegue por La Araucanía. De hecho, esta mañana presentó —en una actividad junto a dirigentes y futuros candidatos parlamentarios, entre ellos el mismo Carter— sus iniciativas para la protección de la infancia.

Cercanos al alcalde, de todos modos, afirman que no fue una decisión sencilla debido a que hasta hace unos meses se había convencido de que su futuro no estaba en el Parlamento. De hecho, el exalcalde observaba con un interés un eventual cargo en un posible gobierno de Kast, como podría ser el Ministerio de Seguridad.

Carter, además, no había cambiado su domicilio electoral, ubicado en La Florida, señal —dicen en su entorno— de que se estaba rehusando a competir por el Congreso. El mismo exedil lo reconoció esta mañana.

“Este es un desafío que no busqué. Ni siquiera estoy inscrito en esta región. No tenía planificado ser candidato a ser senador”, dijo Carter a los medios de la región.

“Pero cuando uno ama a alguien o algo, uno renuncia a sus principios y deseos. Vamos a dar la pelea para que en La Araucanía vuelva la paz y el progreso”, dijo, asegurando que su familia se había opuesto a dar este paso, lo que implicará que sus hijos pequeños se trasladen a la zona.

El propio Kast manifestó esta mañana que esta se trató de una medida “extraordinaria” y agradeció su paso al frente: “No es fácil trasladarse de una región a otra”.

Además, destacó que Carter “fue el primero en atreverse a enfrentar con fuerza el narcotráfico” en su alcaldía de La Florida, y recordó el derribo de las “narcocasas” durante su última administración en la comuna.

Apuesta de conseguir 4 de 5 senadores de oposición

El exalcalde, sin embargo, siempre dejó la puerta abierta a que su nombre fuera considerado para la elección parlamentaria, luego de que viera frustrados sus intentos por competir en una primaria presidencial de Chile Vamos, lo cual le puso fin a sus vínculos con la coalición, aterrizando en republicanos poco después.

Y si bien en principio Carter trató de que su nombre fuera considerado en la senatorial de Valparaíso, apelando a que nació en el Cerro Barón, en el Partido Republicano buscaron otras alternativas, debido a que en esa zona tenían una fuerte apuesta con su presidente, Arturo Squella.

Así, en la tienda exploraron la posibilidad de que su destino estuviera en La Araucanía, sobre todo ante el positivo resultado que los republicanos tuvieron en la elección de consejeros constitucionales de 2023, que era un símil a la elección senatorial, y en la que lograron escoger dos de los cinco representantes.

Ese mismo número es el que apuestan a conseguir ahora. De hecho, el propio José Antonio Kast manifestó esta mañana que esperan que la oposición logre 4 de 5 senadores en esa región, en la que actualmente la derecha cuenta con 3 representantes, mientras que el oficialismo tiene 2.

“Lo que buscamos es que en nuestra lista esté toda la potencia para ese desafío que estamos planteándole a La Araucanía entera, que es obtener cuatro senadores. Queremos repetir lo que ocurrió en el Consejo Constitucional. Y eso se logra aunando a los mejores candidatos para ese objetivo. La lista Cambio por Chile —de republicanos, libertarios y socialcristianos— va a hacer su aporte y esperamos que Chile Vamos haga lo mismo”, dijo el abanderado presidencial.

Para ellos, el pacto de Cambio por Chile lleva también como candidata a la secretaria general Ruth Hurtado, mientras que los socialcristianos postulan a Anita de Arzumendi. Los libertarios, por su parte, manejan como opción a Vanessa Kaiser, hermana del candidato a La Moneda, Johannes Kaiser.

En el Partido Republicano señalan que la candidatura de Carter tiene como argumento también su alto nivel de conocimiento y los positivos números que lograba en sondeos de la región.

Los frustrados intentos de Chile Vamos

En Chile Vamos hay quienes reconocen que se intentó hasta las últimas semanas evitar que Carter compitiera en cupo de los republicanos. De hecho, en la coalición hay quienes sostienen que se le ofreció ir al Senado por Valparaíso incluso en las semanas posteriores en que manifestara su apoyo a Kast.

En el bloque se evaluaron distintas fórmulas para incluirlo, tanto con la UDI como con Evópoli, lo cual finalmente no convenció al exalcalde de La Florida.

La semana pasada, además, se sumó a la campaña de Kast el actual alcalde de esa comuna, Daniel Reyes, quien sucedió a Carter en la alcaldía y con quien son cercanos. Ambos aparecieron en un video el día viernes apoyando al republicano, grabación que era liderada por Álvaro Carter, diputado y hermano del exedil, que busca su reelección en cupo de ese partido.