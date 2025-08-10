Diferencias por cupos, líos judiciales y conflictos por parentescos: los episodios que han marcado la negociación parlamentaria de los partidos

A pocos días de que cierre el plazo para inscribir candidaturas, los partidos están contra el tiempo para definir sus listas parlamentarias, lo que ha provocado distintos momentos de tensión, tanto en el oficialismo, como en la oposición. Los primeros se encuentran oprimidos ante la ardua labor de acomodar 183 cupos para los nueve partidos que suma la alianza de gobierno y la DC. Es por lo anterior que se han generado gallitos abiertos entre dirigentes, con fuertes disputas en Atacama —entre la DC, el PS y el FRVS, además del PC— y en Valparaíso, con roces dentro del propio Frente Amplio. “Las derechas”, en tanto, viven una intensa contienda al no acordar lista única, con roces entre Chile Vamos y republicanos. Pero, además, los parentescos entre ciertos candidatos han levantado quejas en los partidos. Así ha ocurrido, por ejemplo, en RN con Camila Flores y Percy Marín.

Por Eduardo Monrroy y Jorge Palacios

10 de Agosto de 2025

Son días complicados para los partidos políticos que están en la recta final de sus definiciones parlamentarias para alistar a sus candidatos al Congreso. Y es que la mayoría de las colectividades —salvo la “Nueva Derecha” (republicanos, libertarios y social cristianos) que inscribió su pacto “Cambio por Chile”— están afinando y ajustando tuercas para dar con una negociación que deje a todos sus integrantes conformes y presentar su planilla parlamentaria ante al Servicio Electoral (Servel), para lo cual tienen hasta el 18 de agosto.

Aunque los partidos grandes de la izquierda, como el Frente Amplio, el Partido Comunista (PC) y el Partido Socialista (PS), han dicho estar por la unidad, coro que han replicado otras colectividades del oficialismo, por detrás no son pocos los que ven difícil que ello se alcance ante la dificultad de cerrar los 183 cupos que deben nominarse en un único pacto parlamentario, junto con hacer concordar ese margen con las pretensiones de las colectividades.

La directiva del oficialismo junto a la DC en la sede del PS, donde se han llevado las negociaciones parlamentearias.

Por otro lado, en la derecha tradicional, graficada en Chile Vamos, aún no logra materializar su acuerdo con quienes son vistos como sus socios: Demócratas y Amarillos, pese a que con este último partido comparten abanderada presidencial.

Sea en el oficialismo o en la oposición, son varios los roces que no han permitido dar con un acuerdo que termine por cerrar sus respectivas listas. Entre ellas se considera la molestia por los procesos judiciales en los que se encuentran algunos candidatos —el más bullado en la izquierda ha sido el caso de Daniel Jadue (PC)—; las nuevas incorporaciones que afectan el esquema previsto —como la entrada al ruedo de Elisa Loncon con el Frente Amplio—; o el propio parentesco que incomoda internamente en las filas de algunos partidos —como ocurre con RN y Camila Flores—.

Las directivas del Partido Republicano, Libertario y Social Cristiano fueron los primeros en inscribir un pacto, llamado “Cambio por Chile”, el viernes.

Valparaíso, la apetecida región que tensiona los diálogos

En la izquierda, pese a que ha habido avances en la planilla de parlamentarios para la Región de Valparaíso, esta zona sigue generando fuertes tensiones en la alianza.

Por ejemplo, en el Frente Amplio se optó por relegar a su único senador, Juan Ignacio Latorre, a la Cámara de Diputados, luego de dar cuenta de los resultados favorables que obtendría en la elección senatorial el actual diputado Diego Ibáñez, del distrito 6, quien hace meses ha disputado internamente dicho espacio con su par Jorge Brito, del distrito 7.

No obstante, Ibáñez le ganó la pulseada tanto a Brito como a Latorre al ser medido —al interior del partido— como la mejor carta frenteamplista en la zona, en una región considerada como un bastión del partido dada las alcaldías que lideran Macarena Ripamonti (Viña del Mar) y Camila Nieto (Valparaíso).

Finalmente, en el comité central del viernes el Frente Amplio zanjó sus prioridades. Para el Senado (en orden de prioridad): Ibáñez, Latorre y Brito. Para el distrito 6: Latorre, Francisca Bello y Sebastián Farfán. Para el distrito 7: Brito, Jaime Bassa y Valeria Cárcamo.

El diputado Diego Ibáñez, el mejor medido por el Frente Amplio para mantener la presencia del partido en el Senado.

Pero el interés en el oficialismo por la circunscripción 6 no se cierra únicamente a la tienda del Presidente Gabriel Boric. Allí también mira atentamente el Partido Comunista (PC), quien espera hacer su arribo a la zona a través de la diputada Karol Cariola, primera mayoría en la elección parlamentaria de 2021 (78.719 votos), de la que resultó electa en el distrito 9, en la Región Metropolitana.

El camino para el objetivo del PC, sin embargo, no está enteramente despejado. El PPD busca mantener el cupo que tienen en la región y que dejará el senador Ricardo Lagos Weber, impedido de ir a la reelección. La candidata para suplirlo desde el partido es la diputada Carolina Marzán, segunda mayoría de la elección del distrito 7 en 2021, sólo superada por Ibáñez.

Pero además en la disputa por la senatorial del puerto aparece un viejo conocido, tanto en la zona como para los electores de izquierda, sobre todo del Frente Amplio: Jorge Sharp.

Sharp, exmilitante del Frente Amplio —cuando este era Convergencia Social—, decidió no ir a la reeleccón por la alcaldía de Valparaíso, para buscar asentarse, un año después, en el Senado a través de un cupo que fuese abierto por un partido oficialista. Quien le abrió las puertas fue la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), que ha acogido a Transformar Chile, el movimiento del exjefe comunal.

Y aunque de por sí con esos nombres la opción de cerrar la lista electoral en la zona se ve complicada, en los últimos días la aparición de otras figuras no han simplificado las cosas. Así es el caso del senador José Miguel Insulza (PS), a quien algunos anticipan que saldrá de la región de Arica dado que no alcanzaría un cupo —por el buen resultado que tendría Vlado Mirosevic (PL) en una región “binominal”— y comenzaría a instalarse en la ciudad puerto para mantenerse en el Senado. A él se suman la aparición de la propuesta de los radicales por llevar al excandidato presidencial Alejandro Guillier, quien es miembro de la Logia parlamentaria de Valparaíso.

El senador José Miguel Insulza (PS) representa a la Región de Arica. Sin embargo, sondeos internos dan un resultado favorable al diputado Vlado Mirosevic (PL), por lo que ven difícil su reelección en la zona.

En la derecha, en tanto, también ha habido alta expectación por la zona. Sin haber espacio para una lista única, en la región se terminarán enfrentando la lista de Chile Vamos con la denominada “Nueva Derecha”, de los republicanos, libertarios y socialcristianos.

Hasta ahora, los nombres confirmados por RN son Andrés Longton y Camila Flores, mientras que la UDI apuesta principalmente por María José Hoffmann. Si bien hace unos meses se había dado como confirmado que la exdiputada haría dupla con el actual diputado Andrés Celis, quien había renunciado al partido el año pasado, finalmente este último estaría optando por buscar su reelección como diputado. Para ello, volvió a militar en RN.

El diputado Andrés Longton busca escalar desde la Cámara al Senado desde RN.

Los republicanos, en tanto, llevan como principal carta al presidente de su partido, Arturo Squella, junto al vicealmirante en retiro de la Armada Alberto Soto.

La negociación, en todo caso, estuvo marcada por el fantasma de que en la región postulara Rodolfo Carter. En la oposición, por ejemplo, aseguran que Chile Vamos hizo intentos recientes por convencer al exalcalde de La Florida a competir en un cupo de ellos, de manera de asegurar retener dos cupos en la zona, pese a que Carter recientemente se sumó al equipo de seguridad de José Antonio Kast. Como aún es independiente, en la coalición hubo quienes sondearon esa posibilidad.

Los republicanos tampoco tenían considerado llevar a Carter en esta región dado que pretenden potenciar la figura de Squella, quien ya ha representado a parte de la circunscripción al haber ejercido como diputado años atrás. “En la Quinta Región sí podemos decir que (Carter) está descartado”, dijo hace unos días el timonel republicano.

En todo caso, la competencia en la oposición no se cierra sólo a la “Nueva Derecha” y Chile Vamos. El PDG también llevará una representante para integrase al Senado. Se trata de la escritora y criminóloga Marcela del Sol-Hallet, quien además es fundadora de la Asamblea Feminista de Seguridad de Chile. Y aunque la diputada Pamela Jiles, reciente incorporación al PDG, era vista como la gran novedad que podría esperarse en la contienda de Valparaíso por la Cámara Alta, finalmente se inclinó por su reelección como diputada en el distrito 12.

Atacama, la zona en que la derecha teme perder su representación

En la zona norte la izquierda pasará por una definición importante. Y es que en los intentos por sumar a la DC a la negociación parlamentaria, cabe la posibilidad de que los partidos compitan o se aúnen en la opción de Yasna Provoste (DC), actual representante en el Senado de lo que podría denominarse el pacto Unidad por Chile si es que este prospera junto a la falange.

La senadora Yanas Provoste (DC) representa a Atacama desde 2018.

De darse ese escenario en que la DC se integre por completo a la lista única, el oficialismo deberá rebatirse sobre sus cartas en la zona, las que no son menores. Sin ir más lejos, el diputado Jaime Mulet, exabanderado presidencial de la Federación Regionalista Verde Social, buscará dar el salto desde la Cámara al Senado, como algunos anticipaban que lo haría desde la primaria presidencial de la que fue parte.

Pero el PS y el PC también están interesados en disputar Atacama. El primero manifestó sus intenciones el 19 de julio pasado, cuando notificó que la diputada Daniella Cicardini, una de sus parlamentarias con mayor atención mediática, fue declarada como la carta del partido para la circunscripción.

La diputada e integrante de la directiva del PS, Daniella Cicardini.

Meses atrás la directiva del PC hizo lo propio con un exintegrante del Congreso: Hugo Gutiérrez. A través de una entrevista a un medio de la zona, el dirigente Juan Andrés Lagos informó a finales de marzo que el exdiputado y exconvencional sería la carta comunista por Atacama.

Esos cuatro nombres hacen ver con algo de temor la situación electoral de la derecha en la zona. Y es que en el sector dicen que Atacama es la única circunscripción en que la izquierda los podría doblar, es decir, conseguir representación en los dos cupos disponibles de la circunscripción. Es por eso que en el sector se han mantenido las conversaciones entre Chile Vamos y republicanos de manera de evaluar un pacto por omisión.

En esa zona el senador RN Rafael Prohens tiene intenciones de ir a la reelección, misma aspiración que tiene el exdiputado Nicolás Noman (UDI). En su partido dicen que tiene mayores credenciales debido a que en noviembre compitió en la segunda vuelta de la elección de gobernadores, perdiendo frente a Miguel Vargas (ind.-PS).

El presidente de RN, Rodrigo Galilea, y el senador Rafael Prohens.

En la zona también tiene interés en competir la diputada Sofía Cid, quien hace un tiempo comenzó a militar en el Partido Republicano tras haber adherido, antes, a Renovación Nacional. Los republicanos transmiten que Cid tendría mayores chances y han puesto sus fichas a alcanzar un acuerdo en esta región.

De hecho, han planteado en las conversaciones que si Chile Vamos se omite en esa circunscripción, podrían estar representados con candidatos independientes dentro del pacto que se presente a competir. Sin embargo, hasta ahora no se conoce un acuerdo.

José Antonio Kast y la diputada Sofía Cid.

Las “regiones binominales” que enredan a Chile Vamos y a los republicanos

Así como Atacama es una de las regiones que preocupan a la derecha, en el sector también pretenden llegar a pactos por omisión en el resto de las regiones “binominales”, como son Arica, Tarapacá y Aysén.

Para ello han liderado las conversaciones representantes de ambos bloques como Andrea Balladares (RN), Juan Antonio Coloma (UDI) y Sebastián Figueroa (republicano).

La secretaria general de RN, Andrea Balladares.

Así, otra circunscripción que ha generado roces en la derecha ha sido la de Tarapacá. Allí se enfrenta la UDI y republicanos, al tener ambos pretensiones de quedarse con un escaño. Los primeros buscan mantener a Luz Ebensperger como senadora, mientras que los republicanos quien postular a Renzo Trisotti, un ex-UDI reclutado por el partido.

En Arica, hasta ahora, es donde se señala que ha habido avances, luego de que RN levantara como opción al actual diputado Enrique Lee, quien en 2017 había sacado primera mayoría compitiendo en la Cámara Alta, pero quedó fuera al competir en solitario.

El diputado Enrique Lee entró al Congreso en cupo del extinto PRI. Ahora podría conseguirlo con cupo de RN a través del Senado Foto: Agencia UNO.

El gallito socialista entre Paulina Vodanovic y Jaime Naranjo en el Maule

Una situación incómoda se generó en el PS en noviembre pasado, por motivo de la elección parlamentaria. Y es que el diputado Jaime Naranjo, histórico militante y dirigente PS en el Congreso, decidió ponerle fin a sus 33 años de militancia. ¿La razón? La disputa electoral que se armaría en la zona en la que está interesado en disputar: la Región del Maule.

Naranjo dio cuenta de que la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, iría a la reelección en el cargo, luego de que en 2023 fuese la escogida para ocupar el escaño que dejó el entonces senador Álvaro Elizalde (PS), quien fue nombrado como ministro del Gobierno.

La senadora y timonel PS, Paulina Vodanovic, irá a la reelección en el Maule. Naranjo renunció al PS al prever que esa posibilidad no estaría para él en la tienda política.

Con ese antecedente, y en vista de que el PS llevaría a Vodanovic, Naranjo renunció a la colectividad y hoy en día es visto como una carta que podría levantar la DC, dado que se integró a su bancada parlamentaria hace unas semanas. “Él no podía tener chicha y chancho, es decir, estar en la bancada socialista y competirle al Pattido Socialista“, cuestionó Vodanovic.

Pero en la zona también aparece una contendora relevante del Frente Amplio. Se trata de su excandidata presidencial en 2017, Beatriz Sánchez.

La exembajadora de Chile en México tuvo un encuentro con parte de la directiva de su partido a comienzos de año en donde se sondeó su futuro electoral.

Tanto así que Sánchez fue vista como candidata presidencial en los momentos en que el Frente Amplio buscaba su abanderado para la primaria presidencial. No obstante, en los últimos días el comité central del partido se decantó por que fuera su representante en el Maule. Así fue ratificado en la máxima instancia el viernes.

Beatriz Sánchez también fue parte de la campaña presidencial en primarias del diputado Gonzalo Winter.

A ellos se sumaría en la disputa por ser uno de los cinco representantes del Maule el diputado Alexis Sepúlveda, proclamado desde mediados de julio por el Partido Radical.

La Araucanía: los coletazos de la negociación en la derecha y el lío que abrió el FA con Loncon

Se trata de una región donde la derecha suele sacar una gran ventaja frente a la izquierda, por lo mismo, en la oposición se han generado altas expectativas por el resultado y se han generado distintas tensiones.

Un episodio de conflicto se dio al interior de RN. “No estoy para esto, no estoy para que no valoren el esfuerzo que hecho por mi región”, les dijo Miguel Mellado, jefe de la bancada de diputados, a la secretaria del partido, Andrea Balladares, y el senador José García Ruminot (RN), en una reunión sostenida el 6 de junio. Y es que si bien obtenía positivos números para competir por un escaño por el senador, el legislador no aceptó que se planteara volver a hacer una medición en los próximos meses.

El diputado Miguel Mellado, jefe de bancada de RN en la Cámara.

Con ello, el diputado pidió sacar su nombre de la lista y anunció que una vez que deje de liderar la bancada, renunciará a Renovación Nacional. Su postura ha generado ruido en la colectividad, donde algunos consideran que debido a lo anterior ha dado declaraciones en contra de la campaña presidencial de Evelyn Matthei, como cuando señaló que se debe ser crítico si “las cosas no se dan” o cuando adelantó que algunos RN podrían no sacarse la foto con Matthei.

RN, así, estaría llevando como candidatos a Miguel Becker y Jorge Rathgeb. La UDI, en tanto, impulsa al actual diputado Henry Leal y tiene intenciones de inscribir a Jorge Luchsinger Mackay, hijo del matrimonio asesinado en 2013 en la zona, aunque él también ha reconocido conversaciones con Evópoli.

Esta última tienda, por lo demás, aún enfrenta la incógnita de lo que ocurrirá con uno de sus fundadores, como es Felipe Kast, quien aún no da a conocer si irá a la reelección. En el partido el pasado martes se comenzó a socializar una carta en la que le piden dar ese paso. “Hoy más que nunca necesitamos rostros con trayectoria”, decía parte del escrito, el cual ya ha sido suscrito por liderazgos como Luciano Cruz-Coke, Francisco Undurraga, Andrés Molina, Klaus Schmidt-Hebbel, Sacha Razmilic, Luz Poblete y Frann Barbieri.

El senador Felipe Kast no ha mostrado interés en ir a la reelección por La Araucanía.

La lista de la “Nueva Derecha”, en tanto, tiene como uno de sus principales competidores a Vanessa Kaiser, hermana del abanderado presidencial libertario, Johannes Kaiser.

Por los republicanos, en tanto, se espera que compita su secretaria general, Ruth Hurtado, mientras que el nombre de Rodolfo Carter aún es una incógnita. Él ha reconocido que el cargo parlamentario no lo obsesiona y que se imagina más bien dentro de un eventual gobierno de José Antonio Kast, aunque también ha mostrado disposición a asumir el desafío si así se lo pide el partido. Se espera que la próxima semana se defina cuál será su futuro político.

Rodolfo Carter junto al candidato presidencial José Antonio Kast.

En el lado de la izquierda, en tanto, son varios quienes reconocen la fortaleza que tiene el PPD en la región. De hecho, son el único partido de la actual coalición que tiene representación senatorial en la zona, a través del senador y presidente de la tienda, Jaime Quintana.

Sin embargo, Quintana va de salida de la circunscripción, dado que no puede ir a la reelección. Por lo mismo, quien se ha puesto como su virtual reemplazo es Ricardo Celis (PPD), exdiputado y exintendente por La Araucanía.

Pero la estrategia del Frente Amplio con Elisa Loncon, la expresidenta de la Convención Constitucional, podría alterar los planes del PPD. Y es que el partido está mirando con buenos ojos una fórmula que lleve a Loncon como candidata al Senado, mientras la diputada Ericka Ñanco disputa la reelección en el distrito 23, y Luis Penchuleo, excandidato a gobernador por La Araucanía, ingresaría al ruedo en la zona en el distrito 22.

De todas formas, en el Frente Amplio aplazaron la discusión sobre Loncon para la semana que viene, aunque, admiten, cuenta con hartas posibilidades de ser candidata. “He puesto mi nombre a disposición”, dijo Loncon esta semana a este, pasándole la pelota al Frente Amplio.

La exconvencional constituyente Elisa Loncón dijo estar disponible para una candidatura al Senado. Foto: The Clinic.

A eso habría que sumar otro antecedente: la intención de Rosa Catrileo, también exconvencional, de ser disputar el escaño del oficialismo como senadora independiente.

Los líos judiciales de Calisto, Jadue y Durán que frustran sus intentos parlamentarios

El actual Congreso Nacional tiene a tres parlamentarios desaforados. El diputado Francisco Pulgar es uno de ellos. El ex-PDG y perito forense se encuentra acusado por una presunta violación a una mayor de 14 años, evento que habría ocurrido en 2014.

A pesar de ese antecedente judicial en su contra, Pulgar se encargó de nominarse como candidato independiente al Senado, y esta semana logró reunir las poco más de dos mil firmas requeridas para presentar su candidatura por la Región del Maule.

El diputado Francisco Pulgar alcanzó las firmas para ser candidato a senador.

Con ese escenario, el parlamentario buscará cambiarse de corporación sin necesariamente implicarse en un partido político.

Una situación que no se asemeja es la del diputado Miguel Ángel Calisto, militante del Partido Demócratas, y recientemente desaforado por la Corte de Apelaciones de Coyhaique por un presunto fraude al Fisco ocurrido con asignaciones de sus colaboradores.

Sin embargo, Calisto es visto con buenos ojos por su partido para escalar hacia el Senado en la Región de Aysén.

Demócratas, de hecho, ha visto torpedeada sus negociaciones parlamentarias con Chile Vamos producto de aquello, dado que la UDI ha manifestado complicaciones en apoyar a Calisto en su cupo por la Cámara Alta. Ello porque ven que una eventual incorporación de su nombre podría afectar la candidatura presidencial de Evelyn Matthei (UDI), la abanderada del sector y de Amarillos.

El diputado Miguel Ángel Calisto fue desaforado por la Corte de Apelaciones esta semana. El parlamentario apelará el fallo en la Corte Suprema.

Quien también se ve complicado con sus opciones parlamentarias es el diputado Jorge Durán (RN). En febrero, el parlamentario vio cómo la Policía de Investigaciones (PDI) ingresaba a su casa para verificar una denuncia que recibió por abuso sexual por parte de su expareja, quien vivía en una dependencia de una propiedad de la que el parlamentario es dueño en Colina.

Por entonces, RN decidió suspender su militancia. Y, asimismo, al interior de su partido existe incomodidad por el cupo que tiene en el distrito 9, sector que representa, pero que se pone en duda su continuidad.

El diputado Jorge Durán.

En ese mismo distrito, pero fuera del Congreso, es donde está evaluando sus posibilidades el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC). Confirmado como una carta de su partido por esa zona, el exjefe comunal actualmente se encuentra con las medidas cautelares de arresto domiciliario total por la investigación de la administración de las Farmacias Populares, indagatoria que lleva adelante la Fiscalía Centro Norte.

No obstante, su nombre ha generado ruido al interior del oficialismo, donde unos partidos han sido claros en su postura: no nominarlo como candidato.

El exalcalde Daniel Jadue fue proclamado como candidato al distrito 9 por el PC.

Es así como parlamentarios del sector, como el diputado Leonardo Soto, dicen que la candidatura de Jadue “es una verdadera bomba de tiempo que amenaza con explotar en medio de la campaña de la propia candidata”.

Y otro caso del cual se desconoce su futuro electoral es el de la diputada Marcela Riquelme, acusada de abuso sexual por un integrante de su equipo parlamentario. Riquelme decidió renunciar a su partido tras el estallido del caso, y presentó una autodenuncia en la Fiscalía local de Viña del Mar.

Parentescos: la molestia en RN por la postulación del marido de Camila Flores y el quiebre entre las hermanas Labra en el Maule

Dentro de las negociaciones parlamentarias ha habido otro foco de tensión que se ha dado al interior de coaliciones o partidos. Se trata de las diferencias por la selección de nombres que son parientes de otras autoridades y que generado roces entre dirigentes.

En RN, por ejemplo, parte de la militancia de la Región de Valparaíso no vio con buenos ojos que finalmente el comisionado político Percy Marín figure en la nómina de precandidatos al distrito 6 (San Felipe), si se considera que actualmente su esposa, la diputada Camila Flores, representa a esa zona. Flores, de todos modos, buscará en noviembre un escaño por el Senado.

“Como futura senadora tengo la responsabilidad de dejar instalado a un diputado en el distrito” dijo en abril la diputada Flores, en una entrevista con El Mercurio de Valparaíso. Su par Andrés Celis, sin embargo, cuestionó esa decisión: “Nuestro sistema democrático no puede ser tratado como un bien conyugal ni como una plataforma para repartir cargos entre familiares”.

Miembros del partido siguen hasta hoy cuestionando que Percy Marín figure como precandidato.

En Chile Vamos también se han dado tensiones en la búsqueda de postulantes en el Maule. En la zona está impedido de ir a la reelección el senador Juan Antonio Coloma Correa, por lo que su lugar lo buscará tomar su hijo, el actual diputado y secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma Álamos, algo que a algunos miembros de la coalición les disgusta, pero que no genera mayor reparos.

En la zona, no obstante, en los últimos días se produjo un quiebre público entre las hermanas Paula Labra y Patricia Labra. La primera, en conversación con The Clinic, anunció que no continuará en el Congreso, pese a que RN intentó convencerla de buscar un escaño por el Senado. Pero además tomó distancia de la postulación de su hermana, la exconvencional Patricia Labra, quien competirá por la UDI, pese a que en el proceso constitucional representó a RN.

Paula Labra, diputada independiente en cupo RN, dejará el Congreso.

“No somos lo mismo, no pensamos igual y tenemos importantes diferencias ideológicas y políticas”, sostuvo Paula Labra en la entrevista con este medio.

Aquello generó un fuerte malestar en el entorno de la exconvencional, puesto que aseguran que Patricia Labra siempre esperó la definición que tomara su hermana para ir o no por un cupo en la Cámara Alta. Además, destacan que ella ha hecho trabajo territorial por la zona desde hace más de un año, al haber sido ya en octubre pasado candidata a consejera regional por la Provincia de Linares, quedando por fuera por pocos votos.

Otro caso de parentesco han marcado las negociaciones parlamentarias, aunque esta vez por el lado del oficialismo. Ello ha ocurrido ante la posibilidad de que la diputada Karol Cariola (PC) y su pareja Tomás de Rementería (PS) se enfrenten por un cupo por el Senado. Este último asumió en la Camara Alta en reemplazo de la destituida Isabel Allende, es por ello que en el partido ha sido considerado como posible carta para mantenerse en esa institución, a raíz de que la propia Allende solicitó a la directiva del PS que él la reemplazara.

Karol Cariola y Tomás de Rementería fueron padres, este año, de Borja.

Sin embargo, cercanos a De Rementería aseguran que mantiene inquietud por la señal que podría dar al enfrentar a su propia pareja en la zona. Por lo mismo es que se ha evaluado que finalmente compita como diputado dentro de la región, lo que en todo caso complica al oficialismo dado el alto interés de los distintos partidos que buscan cerrar una lista unitaria como sector y al propio PS, que está levantando a su primer vicepresidente, Arturo Barrios —reemplazo de De Rementería en la Cámara—, como candidato por la zona.