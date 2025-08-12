“Se trata de algún tipo de brujería”: El inquietante misterio del centro de Santiago, cada luna llena aparecen gallinas con signos de tortura, velas y crípticos mensajes

María Cueto, rescatista de aves, lleva más de un año recogiendo gallinas con claros signos de tortura. Siempre aparecen en el mismo lugar, y las mismas condiciones: en la calle Voillier, en bolsas con comida, con sus extremidades quebradas, y rodeadas de mensajes extraños que hacen referencia a brujerías, y velas. Hace dos semanas recogió la gallina número 11, aunque no descarta que hayan más casos. "Por el estado en el que vienen, con las cuatro extremidades fracturadas, no hay mucho más que hacer", comenta sobre el rescate de las aves, de las cuales cinco han recibido eutanasia por el mal estado que las encuentran.

Compartir

Hace poco más de un año, María Cueto recibió un particular reporte. En su calidad de rescatista de aves, una persona le informó que vio una gallina viva al interior de una bolsa de basura en la calle Voillier en Santiago, cerca del Parque Bustamante. Tras recibir el llamado, logró recoger al animal, que estaba con evidentes signos de tortura.

Según relata, la gallina estaba con todas sus extremidades quebradas. Con el tiempo descubrió que la impactante escena no era un hecho aislado. Desde ese caso, casi todos los meses durante un año ha tenido que recoger una gallina con sus patas quebradas en exactamente el mismo estado.

Y también hay una tendencia: aparecen siempre en la misma calle, la mañana o días siguientes de noche de luna llena, con velas a su alrededor, en bolsas con alimentos y notas escritas a manos.

En sus redes sociales, María Cueto ha realizado semanalmente reportes sobre estos casos. A lo largo del tiempo, ha logrado identificar que se trata de una suerte de brujería, por el tipo de mensajes que aparecen. “Se trata de algún tipo de brujería. Se encuentran velas con las gallinas, notas escritas a mano, ropa, alimentos”, comenta. La idea que sea brujería no es fortuita. Por las señales es fácil atribuirla a esto, no a santería, pero algo por el estilo. De hecho, en algunos de los escritos que ha pillado cerca de aves dañadas, se lee “todas las brujerías que”, aunque no se logra identificar más.

Los mensajes hacen referencias al consumo de drogas, y maldiciones a personas con nombre y apellido. “Se vaya la droga de Chile. Que desaparezca”, dice uno de los mensajes. También apuntan a lugares específicos, como la plaza Pedro de Valdivia, y referencia a “Los Gallegos”, el brazo del Tren de Aragua que opera en Chile.

Mensajes encontrados por María Cueto. Fotos: Instagram.

Por el estado en que aparecen las gallinas, la rescatista asegura que es difícil salvarlas.

Lo que se sabe de las personas que dejan gallinas en bolsas de basura

Tras conocer los casos de gallinas con patas quebradas en Santiago, María Cueto, investigó sobre el tema. En el proceso, se enteró que casi un año antes, una veterinaria alertó de lo mismo.

“Los vecinos ya no saben que hacer con esta situación. Apoyan en lo que pueden con el bienestar de las gallinas y han pedido ayuda al municipio y a la policía pero no hay respuestas, ya que no hay culpables declarados”, comenta la rescatista.

En este periodo ha recogido 11 gallinas, cinco de estas con todas sus extremidades quebradas que han tenido que ser sometidas a eutanasia. “Por el estado en el que vienen, con las cuatro extremidades fracturadas, no hay mucho más que hacer. A otras las han llevado a fundaciones, personas particulares, e incluso me he enterado que la basura se las lleva sin discriminación”, comenta.

Así encontró María Cueto la primera gallina hace poco más de un año. Foto: @_lacueto en Instagram.

Ha hecho denuncias pertinentes, a la Municipalidad de Santiago, a la Brigada de Delitos Contra Salud Pública (Bidema) de la PDI, y otros organismos, pero no ha logrado respuestas. Esto, principalmente porque no hay culpables. En este tiempo solo ha logrado identificar una camioneta blanca que deposita las gallinas en el mismo lugar.

Otros casos similares

Hace unas semanas, María Cueto reportó “es una situación muy difícil de ver. Me están preguntando harto por interno qué es lo que se ha hecho en términos legales. Hay una denuncia en Bidema desde el año pasado, está enterada la municipalidad, PDI, intentamos hace un tiempo hacer un reportaje para que esto se difundiera porque finalmente no se puede tomar ninguna acción legal ya que no tenemos ninguna patente, ninguna dirección o ningún nombre al cual hacer investigación“.

Si bien ella ha recogido 11 gallinas, piensa que pueden ser más. Esto, ya que sabe que el personal de basura se ha llevado gallinas en estas condiciones.

Radiografía de una gallina con todas sus extremidades quebradas.

En sus historias, hizo un llamado a que “si alguien ha visto algo, va a poder hacer que este caso avance. Cuando yo llegué estaba la basura municipal intentando llevarse la gallina. Es decir, no sabemos si hay más gallinas de las que ya hay registradas, porque la basura se las está llevando. Entonces, eso, cualquier dato, cualquier pista se agradece para poder sumarla al caso. Hoy día fue la gallina número 11”.

El fin de semana pasado, hubo luna llena el 9 de agosto. No se ha registrado un nuevo caso en la calle Voillier, pero si en otros sectores. En el Cementerio General de Recoleta, apareció una gallina en condiciones similares, alertando de una posible práctica común en diversos sectores del país.