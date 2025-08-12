Vivir en un mall: así serán los 414 departamentos que construirá Parque Arauco adosados al centro comercial y que estarán listos en 2028

En abril de este año, Parque Arauco anunció su ingreso formal al negocio multifamily, con la construcción del primer edificio integrado a un centro comercial en nuestro país. La inversión está avaluada en alrededor de US$60 millones.

“Este desarrollo refleja nuestra visión y estrategia de diversificación, integrando nuevos formatos que potencien la propuesta de valor del centro comercial, consolidando un polo urbano que combine experiencias comerciales, residenciales y de servicios”, explican desde Parque Arauco a The Clinic.

Se trata de una inversión cercana a US$60 millones, que busca reafirmar el compromiso con el crecimiento sostenido y la generación de valor a largo plazo.

Los detalles del proyecto que prepara Parque Arauco

La torre contará con 414 departamentos destinados exclusivamente a arriendo, complementados con aproximadamente 1.300 metros cuadrados de áreas comunes (amenities) y un rooftop. “Este diseño no solo amplía nuestra oferta, sino que fortalece la experiencia integral que buscamos entregar, integrando espacios de calidad que conectan lo residencial y lo comercial en un mismo entorno”, dice la empresa.

Respecto de por qué, como empresa, optaron por incursionar en edificios multifamily, desde Parque Arauco plantean que “este proyecto responde a nuestra visión estratégica de diversificación y a la capacidad de anticiparnos a la evolución del mercado. La integración de formatos residenciales dentro de centros comerciales refuerza nuestra propuesta de valor, acercándonos a un formato ‘Work, Play, Live‘, generando una nueva fuente de ingresos recurrente y originando sinergia entre los distintos espacios del mall”.

“El modelo multifamily nos permite aprovechar economías de escala, ofrecer una gestión más eficiente y entregar un valor diferencial en el sector inmobiliario”, indican.

En cuanto a las tarifas de los departamentos, la firma plantea que el canon de arriendo se establecerá recién en el proceso de lanzamiento comercial. “Estos valores estarán en coherencia con la propuesta de valor del proyecto, asegurando que respondan a la calidad, ubicación y atributos que caracterizan nuestras iniciativas”, remarcan.

De acuerdo a registros de GPS Property, el valor promedio de arriendo del sector para los multifamily que hay cercanos a la zona del Parque Arauco es de $1.099.145 y el canon de arriendo por metro cuadrado es de 0,38UF