Fuga de militantes: DC sumó 313 renuncias al partido luego de dar su apoyo a Jara y libertarios perdieron más de 800 adherentes en julio

The Clinic accedió a la cifra total de renuncias de militantes a los partidos políticos durante el mes pasado, de acuerdo a los datos del Servel. Allí se evidenció que la Democracia Cristiana acumuló más de mil salidas entre junio y julio, mientras que el partido fundado por Johannes Kaiser, el segundo con más militantes del país, sufrió la merma de casi mil adherentes. Al Frente Amplio, el partido más grande, renunciaron 639 personas.

4.502 personas dejaron de militar en partidos políticos en el último mes de julio, que contabilizó a 511.760 militantes en todo el país. Y el partido que resintió más pérdidas fue el Partido Nacional Libertario, que hoy inscribió la candidatura de su abanderado presidencial en el Servicio Electoral (Servel), Johannes Kaiser.

La tienda fundada por el parlamentario contaba hasta el 31 de julio de 2025 con 49.137 militantes (13.187 mujeres y 35.950 hombres). Y aunque siguen siendo al segunda tienda con más afiliados del país —sólo detrás del Frente Amplio—en el último mes perdieron 893 adherentes.

El partido en el que milita el Presidente Gabriel Boric fue el segundo partido que más militantes perdió en dicho mes. Con 59.143 personas identificadas con el partido (29 mil hombres y mujeres), en el último mes presentaron su renuncia ante el Servel 639 personas.

La situación de la Democracia Cristiana (DC) era esperada por varios. Y es que luego de que la falange decidiera apoyar la candidatura presidencial de Jeannette Jara (PC) el pasado 26 de julio en su junta nacional no fueron pocos las figuras del partido que dieron a conocer por diferentes vías su renuncia al partido.

La DC, con 25.520 militantes a finales de julio, perdió a 313 adherentes en el mes que coincidió con el apoyo que otorgó el partido a Jara. Anteriormente ya había sufrido una merma notable en sus militantes: en junio, mes en que se realizó la primaria oficialista de la cual la DC se restó, sufrieron la salida de 742 personas. Es decir, en dos meses, la DC vio la renuncia de 1.055 militantes.

La candidata del oficialismo, Jeannette Jara, en su encuentro con la directiva de la DC. Foto: Agencia UNO.

Partidos con más militantes retienen salidas

Luego del Frente Amplio y del Partido Nacional Libertario, la tienda política que tiene más militantes es el Partido Comunista (PC).

El partido, dirigido por Lautaro Carmona, y de cual proviene la carta presidencial del oficialismo, contaba a finales de julio con 45.083 militantes. En julio sólo vieron la renuncia de 107 militantes. Del Partido Socialista (PS), con 43.432, en tanto, salieron 170 personas.

Tras ellos se ubicó Renovación Nacional (RN), que es el quinto partido con más militantes en el país. Son 37.104 militantes con los que cuenta la tienda que dirige el senador Rodrigo Galilea, que en julio perdió a 270 adherentes.

El Partido de la Gente, en tanto, el sexto partido con más adherencia, tenía 36.571 afiliados y renunciaron al partido, sólo en julio, 271 personas.

El podio de las tiendas con más de 30 mil adherentes lo cierra la UDI, con 31.341. En julio dejaron de militar en el partido que dirige el diputado Guillermo Ramírez 193 personas.