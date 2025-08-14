Gobierno arremete otra vez contra José Antonio Kast tras decir que el Congreso no era “muy relevante” y apuntar a La Moneda de no “hacer la pega”

Tanto el ministro del Interior como la vocera de Gobierno se han ido en contra del candidato presidencial republicano tras su polémica frase en el marco de estudiar atribuciones administrativas, planteamientos que ha defendido Kast. Con ello, el Ejecutivo trasladó su atención de Matthei al exdiputado.

Compartir

No solo la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo (PC), apuntó contra José Antonio Kast, candidato presidencial del Partido Republicano, luego de que afirmara una cuestionada frase que lo ha puesto bajo las luces: “El Congreso es importante, pero no es tan relevante como imaginan“. Quien también se sumó desde el Ejecutivo a cuestionar a Kast fue el ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS).

El jefe del gabinete ministerial conversó esta mañana en Radio Infinita en donde abordó la frase que Kast emitió en el último seminario presidencial —de Moneda Patria Investment— el martes pasado, y que también congregó a la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI) y a la del oficialismo, Jeannette Jara (PC).

Y sobre la frase del líder republicano, cuestionó no solo la misma, sino cómo salió a explicarla el día de ayer. “Una afirmación de esa naturaleza merece ser aclarada. Y acto seguido, bueno… El candidato Kast respondió con la agresividad que acostumbra cuando se le realiza una pequeña crítica, ni siquiera una crítica tan fuerte“, afirmó Elizalde sobre el abanderado republicano.

Los dichos del ministro del Interior se pueden sostener en el punto de prensa que hizo Kast ayer miércoles tras reunirse con la Corporación de la Producción y el Comercio (CPC). Allí el exdiputado ahondó en sus dichos.

“Jamás he dicho algo distinto a que voy a respetar la Constitución y las leyes“, mencionó Kast ayer. Y también llamó a que el ministro del Interior, Elizalde, hiciera “la pega”, luego de que el primero le pidiera una rectificación.

“Quizá habría sido más simple, en vez de salir a agredir, haber dicho ‘mire, metí las patas’ y punto. Porque de su propio sector así lo reconocen”, retrucó el secretario de Estado esta mañana. Eso sí, desde el sector de Kast no se ha hablado de un error por parte de su abanderado en la frase que emitió.

De hecho, Cristián Valenzuela, asesor estrecho del líder republicano, mencionó ayer que el mensaje que se quería dar era el que, si los republicanos llegaban a ser Gobierno, “no nos vamos a quedar sentados en La Moneda, encerrados, no haciendo las cosas que hay que hacer”.

Tal discurso se sostiene en la tesis republicana en la que el Ejecutivo puede avanzar en proyectos sin requerir, necesariamente, la venia del Congreso. Fue a raíz de eso que Kast mencionó el martes que tanto él como su equipo de campaña se encontraba revisando las potestades administrativas del gobierno central.

José Antonio Kast. Foto: The Clinic.

El dardo de Vallejo a Kast

Vallejo fue la primera en abrir los fuegos desde el palacio de Gobierno en contra de Kast. Y es que la secretaria de Estado se centró en el “ninguneo” que hizo el abanderado sobre el Legislativo.

“No sorprende que desprecie el Parlamento. Estuvo 16 años sin hacer nada muy relevante siendo diputado“, dijo Vallejo en CNN Chile. A su vez, cuestionó a la bancada del Partido Republicano, de la que afirmó que, si de ellos hubiese dependido, “no tendríamos reducción de jornada laboral; aumento del salario mínimo; el aumento de la PGU”.

Asimismo, denominó al Partido Republicano como una tienda política “que sistemáticamente ha obstaculizado o rechazado toda medida concreta en beneficio de las personas”.

El reciente cruce entre La Moneda y Kast dista de los cruces que había en en mayo y junio entre el Ejecutivo y los candidatos opositores. Y es que por esos meses, de hecho, con quien el Gobierno se enfrascaba en discusiones era con la candidata Matthei.

De hecho, un episodio que cuestionó hasta el propio Presidente Gabriel Boric fue cuando la abanderada de Chile Vamos mandó a callar a quien entonces era la ministra vocera subrogante, Aisén Etcheverry (Frente Amplio), luego de que esta última señalara, por el tema de que Punta Peuco se transformara en un recinto de reos comunes y no de violadores de derechos humanos, que Matthei planteaba “retrocesos”.

“El que cree que se las sabe todas… La arrogancia es muy mal consejero. Es parte de lo que le pasó ayer a la candidata de la UDI cuando trató de mandar a callar a la vocera de Gobierno. Es una falta de respeto. Creo que ahí la humildad es una sana consejera”, dijo Boric el 3 de junio.