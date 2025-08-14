El paso por Chile de Agustín Laje, el escritor argentino antiagenda LGBT, que se reunió con diputados republicanos y con Johannes Kaiser

El controvertido conferencista argentino estuvo en Chile para presentar su último libro en un auditorio de Pudahuel. Parlamentarios del Partido Republicano le pidieron una foto, que compartieron en sus redes sociales, y el abanderado del Partido Nacional Libertario concertó una "comida" con él, acompañado de su esposa, Ivette Avaria. "Compañeros en la batalla cultural", fue como describió esta última la relación entre ella, Kaiser y Laje.

Una visita desde el otro lado de la cordillera tuvo ayer el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, que hoy inscribió oficialmente su nombre ante el Servicio Electoral (Servel). Se trató del escritor argentino Agustín Laje, director ejecutivo de la Fundación Faro, organización libertaria trasandina, y quien en el último tiempo se ha convertido en uno de los colaboradores estrechos del mandato del presidente argentino Javier Milei.

Laje llegó a Chile en su rol de conferencista y escritor. De hecho, el motivo principal de su visita estuvo en la presentación de su último libro, Globalismo, donde hasta el auditorio Cristo es Vida, en Pudahuel, llegaron interesados en el argentino para escucharle y conseguir una firma. Laje también es autor de El libro negro de la Nueva Izquierda, La batalla cultural y Generación idiota.

La instancia era publicitada a través de una sinopsis del libro, que conversa sobre las dinámicas de poder a nivel internacional en la que se cuestiona “tendencias y agendas” que, a juicio de Laje, “amenazan la soberanía de las naciones y la libertad de expresión“.

El “controvertido” escritor, como es descrito en su país, es reconocido por su postura contraria a la agenda feminista y de las diversidades sexuales. En 2023 fue invitado a la Feria del Libro de Bogotá, por lo que visitó Colombia y una universidad agendó una firma de libros con él. Sin embargo, esta última actividad fue suspendida. “Me inclino a pensar que, de haber sido yo feminista, militante LGBT, progre o globalista, nadie habría cancelado nada“, dijo en un tweet de 2023. Su invitación a la feria se mantuvo, no sin polémica.

Ahora, de su visita a Chile, Laje dejó varios registros en su cuenta de Instagram. Entre los que compartió de varios adherentes, uno de ellos lo mostró junto a diputados del Partido Republicano, particularmente con Luis Fernando Sánchez, Cristián Araya, y el Stephan Schubert, quienes apoyan a la candidatura presidencial de José Antonio Kast, su abanderado.

“Diputados republicanos con Agustín Laje”, compartió Schubert como publicación en la red social.

Sin embargo, Laje también compartió con Kaiser y con la esposa de este, Ivette Avaria, quien dejó un registro en la misma plataforma. “Una rica comida con amigos de la vida y compañeros en la batalla cultural”, escribió Avaria, quien dijo estar “felices de vernos una vez más y ahora acá en Chile, tu casa siempre“.

Y es que la esposa de Kaiser estuvo en julio por Argentina para ser espectadora del “evento más antizurdo del mundo“, del que participó el propio presidente argentino. Allí compartió espacio con el escritor.

Asimismo, el propio Kaiser compartió esta mañana una foto junto a Laje. “Ayer cerramos la jornada disfrutando de una rica comida junto a un grande. Gracias @AgustinLaje por la compañía y la grata conversación”, publicó el diputado.

El paso televisivo de Laje

Durante su estancia en Chile, Laje tuvo la posibilidad de aparecer en televisión local. Y es que el escrito fue invitado al programa Sin Filtros, espacio en el que ofició de panelista.

Allí comentó la situación de seguridad en su país y en Chile. “El gobierno de Milei en solo un año y medio redujo la tasa de homicidios en un mínimo histórico. Neutralizó el narcotráfico”, defendió Laje.

“Yo me pregunto: ¿Cómo está la situación en Chile bajo este gobierno? Se multiplicaron los secuestros un 70% desde el año 2022 (…). Eso es lo que hoy tienen ustedes, un país muy inseguro, mientras ustedes hablan de Milei, que trajo seguridad a la Argentina, hablan mal de Bukele, que llevó seguridad al país que era más inseguro del mundo (…). Y, mientras tanto, ustedes triplican la inseguridad“, cuestionó en el espacio televisivo.