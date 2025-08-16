Newsletter Poder: Frente Amplio en su peor momento

En una nueva entrega de Poder, el newsletter de The Clinic, el connotado periodista Juan Diego Montalva entrega las claves que marcaron la semana: la profunda crisis en el partido del Presidente Gabriel Boric, la estrategia del comando de Evelyn Matthei y más.

¡Hola! ¡Comienza el fin de semana largo! Y el lunes a las 23:59 horas cierra la inscripción de las candidaturas presidenciales y parlamentarias. Parte la campaña para las elecciones del próximo 16 de noviembre.

Frente Amplio en su peor momento. El movimiento que llevó al Presidente Gabriel Boric a La Moneda reciente la dura derrota que sufrió el candidato Gonzalo Winter en las primarias. Presidenta del partido viaja a México en plena negociación parlamentaria.

Chile Vamos recuerda el estallido social. Entrevista al senador Juan Antonio Coloma (UDI) coloca el tema de la gobernabilidad como la principal fortaleza de Evelyn Matthei. Estabilidad social aparece como requisito fundamental del crecimiento económico.

La Universidad de Chile celebra la reciente apertura de su Gran Sala Sinfónica Nacional en Vicuña Mackenna. Autoridades preocupadas de lograr financiamiento estable del gran centro cultural que promete revitalizar el sector de Plaza Italia. Alianza público-privada es fundamental para tener éxito.

Y, finalmente, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) descarta presentarse a diputado para extender su carrera de parlamentario, causando la molestia de senadores de izquierda y derecha. El Ministerio de Salud sorprendido con seguidilla de postergaciones en trámite de proyecto de ley sobre eutanasia en la Comisión de Salud del Senado. Y el presidente Gabriel Boric nombraría al nuevo comandante en Jefe del Ejército luego de Fiestas Patrias.

Como notable de esta semana, recomendamos una entrevista al neurocientífico chileno Francisco Varela, explicando la inteligencia artificial en 1983.

