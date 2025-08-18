Más de 50 micros de comunas como Santiago, Maipú, Las Condes, Peñalolén y Pudahuel se verán afectadas por paro de choferes: revisa aquí los recorridos

A las 5 AM de este martes el sindicato Elías Laferte iniciará una huelga, que afectará en la frecuencia de importantes recorridos de la empresa RBU. Entre estos, destacan el 421, 418, 425, 430, 444, ente otros.

A partir de las 5 de la mañana de este martes 19 de agosto se hará efectiva la huelga de micreros del Sindicato Elías Laferte, representado por trabajadores de la empresa de buses RBU. Los socios que se adhirieron a la paralización se reunirán afuera del metro Escuela Militar para iniciar su manifestación.

Desde mediados julio iniciaron los llamados a paro del sindicato, tras continuas manifestaciones. El 4 de agosto, adherentes de la agrupación aprobaron finalmente la huelga, y dieron inicio a un periodo de 10 días para buscar acuerdos con la empresa. Sin embargo, según explicaron desde el sindicato Elías Laferte, no se logró llegar a consenso con RBU, y a partir de mañana se hará efectiva la paralización.

Mediante un comunicado, el gremio expresó “la Huelga se hace efectiva porque nos reunimos con la empresa RBU Santiago los pasados martes 12 y jueves 14 de agosto en el contexto de la mediación obligatoria, sin lograr acuerdo. En las dos reuniones la empresa RBU Santiago nos presentó sus propuestas que fueron rechazadas por la Comisión Negociadora Sindical porque nos siguen empobreciendo por tres años más”.

Cabe destacar que la huelga solo es por parte de este sindicato, que representa a un grupo minoritario de conductores. Por lo mismo, la paralización solo afectará a recorridos operados por RBU.

Los recorridos que se verán afectados por el paro de micreros

En total, son 53 los servicios de micros que se verán afectados por la paralización. Según explican del sindicato, no habrá un paro total, sino que habrá una disminución de frecuencia en diferentes servicios. En la agrupación anticipan que otras empresas podrían apoyar en los recorridos que se verán afectados, lo que opacaría el sentido de la protesta, aunque son solo especulaciones.

Dentro de los más de 50 recorridos, hay un número importante que conectan al centro de Santiago con comunas como La Reina, Quilicura, Pudahuel, Las Condes, Lo Barnechea, etc. Dentro de estos, destacan las micros 421 (Maipú- San Carlos de Apoquindo); 418 (Pudahuel- La Florida); 425 (Quilicura-Peñalolén); 444 (Aeropuerto-La Cisterna).

Los recorridos que toma la empresa RBU se dividen en tres partes. Los 400, los B y los C.

Del primer grupo están el 401, 402, 403, 404, 412, 414e 415e, 418, 421y, 422c, 425, 428, 428e, 429, 429c, 430, 430y, 435 y 444 (aeropuerto).

En el segundo, son los servicios B05, B06, B11, B12, B15, B21, B22, B27, B31N, B35 y B43. Del tercer grupo corresponden los recorridos C02c, C03, C03C, C05, C06, C06C, C07, C09, C10e, C11, C13-17, C19, C20, C22, C27 C28, C30e, C33c, C37 y C37y.

Los alegatos del sindicato

En su petitorio, el sindicato Elías Lafertes ha expuesto diferentes demandas. Entre esto, destacan alzas salariales, aumento de bonos, reforma a los horarios de almuerzo, y respeto por días de descanso, entre otras cosas.

“La empresa tampoco nos ofreció un bono de término de conflicto. Bajos sueldos, abusos laborales, porque no respetan nuestro tiempo para almorzar, no respetan los descansos, no respetan los días libres, porque las y los padres cuidadores no tienen facilidades para cuidar y proteger los derechos de los niños o de las niñas”, reclamaron en una declaración reciente.

Y agregaron que “no nos dan nuestras vacaciones cuando el trabajador o la trabajadora lo requieren. Porque nos quitan la quincena, cuando uno se enferma y presenta una licencia médica. Porque necesitamos tener dos trabajos para poder sobrevivir. Hacer horas extras para poder sobrevivir. No tenemos tiempo para disfrutar, ni tiempo para pasar un día agradable con nuestras familias. Porque necesitamos un turno 5×2 (días libres juntos) para estar descansados y otorgar un buen servicio a la comunidad”.

Desde la madrugada iniciará el paro, y de momento no han habido aclaraciones por parte de autoridades para conocer el impacto de este.