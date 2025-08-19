Carlos Chandía, “Peineta” Garcés y Vicente Almonacid, el nadador que arriesgó su vida por los Juegos Paralímpicos: las figuras del deporte que buscan llegar al Congreso

Figuras del mundo del deporte como el exbasquetbolista Patricio Briones, el exjugador de Colo Colo Rubén Martínez, y el maratonista Jonathan Barrera, serán algunos de los candidatos que postularán por primera vez a un asiento en el Congreso en noviembre de este año.

Este lunes cerró el plazo en el Servicio Electoral (Servel) para la inscribir a los candidatos parlamentarios que buscarán un escaño en el Congreso en noviembre de este año. Una de las figuras relevantes del deporte nacional es la diputada de Demócratas del distrito 9, Erika Olivera que irá por la reelección. Pero asoman nuevos rostros del mundo del deporte que postularán a un asiento en el Parlamento en las próximas elecciones.

Uno de los nombres que asoman es el de Carlos Chandía. El exarbitro del fútbol nacional buscará ser diputado por el distrito 19, en la Región de Ñuble, como militante de Renovación Nacional. Por otra parte, Rafael González, expresidente de Santiago Wanderers y afiliado al Partido Republicano, será una de las cartas a la Cámara Baja del Pacto Cambio por Chile por el distrito 7.

Además, el candidato independiente apoyado por Demócratas, Ian Mac-Niven, exfutbolista y exgerente de la selección chilena, postulará a un asiento como senador por el distrito 17, Región del Maule.

A su vez, el exentrenador Jorge “Peineta” Garcés también buscará un cupo como diputado por el distrito 7, siendo candidato de Evópoli.

En tanto, exbasquetbolista Patricio Briones postulará a la Cámara de Diputados por el distrito 20 y Rubén Martínez, exjugador de Colo Colo, competirá por el distrito 18, ambos como candidatos del Partido de la Gente.

Por último, el maratonista Jonathan Barrera, buscará un escaño parlamentario por el distrito 12. Y el joven deportista paralímpico, Vicente Almonacid, será candidato por el distrito 10. Ambos son militantes del partido Demócratas.

Una de las novedades entre los candidatos que buscan un puesto en el Parlamento es el nadador paralímpico Vicente Almonacid, que fue campeón mundial en 2022 y abanderado en los Juegos Parapanamericanos 2023. El deportista de 24 años que arriesgó su vida para competir en los Juegos Paralímpicos, buscará un cupo como diputado por Democratas por el distrito 10.

Almonacid nació con una forma agresiva de fibromatosis, una afección en la que los tejidos del cuerpo desarrollan tumores. El problema afectó su brazo izquierdo desde que nació, y a los cinco años le tuvieron que amputar uno de los dedos. En 2012 le quitaron la parte inferior del brazo y desde entonces ha perdido el resto del brazo y el omóplato. El nadador tuvo que pasar por tres quimioterapias y cinco radioterapias en ese periodo de tiempo.

En conversación con The Clinic, Almonacid señaló que “decidí postularme como candidato a diputado por el distrito 10 porque estoy convencido de que Chile necesita representantes que enfrenten con decisión y fuerza los grandes problemas que hoy nos afectan a todos, la inseguridad, los problemas en salud y la falta de oportunidades para nuestros jóvenes más aún en el deporte“.

“Como deportista paralímpico aprendí que la disciplina y la perseverancia son claves para superar cualquier obstáculo. Esa misma energía y esa misma disciplina que me permitieron salir adelante en el deporte, quiero ponerlas ahora al servicio de Chile, para que juntos construyamos un país más justo, más seguro y con más futuro para todos“, agregó el candidato a diputado.