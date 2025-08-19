Extinción en Teatro Mori: un videoclub de los 90′ como escenario de la desaparición humana

La obra dirigida por Eduardo Fuenzalida Astudillo y escrita junto a Nicolás González combina cine, teatro y nostalgia de los 90 para explorar la finitud y la extinción de la humanidad, con un elenco mixto de actores profesionales y amateurs.

Compartir

Es 31 de diciembre de 1999, y un grupo de trabajadores a honorarios se encuentra en su lugar de trabajo, un videoclub, en pleno auge del efecto 2000. Sin embargo, algo anda mal. Todo comienza a perder sentido, repitiéndose una y otra vez en un bucle interminable. ¿Es la vida una monotonía sin propósito o el tiempo está atrapado en un loop infinito? Como si se tratara de una película, los personajes quedan atrapados y sin salida.

Ese es el argumento de Extinción, dirigida por Eduardo Fuenzalida Astudillo y escrita junto a Nicolás González. A medida que avanza el encierro, sus relaciones comienzan a mutar, los secretos salen a la luz y las mentiras pierden significado. Ni siquiera logran explicar qué sucede dentro del videoclub. ¿Somos acaso nuestra propia némesis? ¿O eso también es parte de una película? ¿Y si este es realmente el final del que siempre nos advirtieron?

La obra, que se presenta en el Teatro Mori hasta el 29 de agosto los jueves y viernes a las 19:30 horas, cuenta con un elenco mixto de actores profesionales y amateurs, entre ellos el hermano menor del director.

“Nosotros teníamos una tesis sobre la permanencia del ser humano. Veníamos saliendo de la pandemia y nos estábamos preguntando muchas cosas sobre la muerte: cómo ese sentido de finitud del ser humano empieza a operar en nosotros, cómo nos podemos morir, nos podemos extinguir, en cualquier momento todo se puede acabar”, explica Fuenzalida sobre la génesis de la obra, puesta en escena por la compañía Implicancia Teatro.

Crédito: Valentina Castoldi Cárdenas.

La obra tiene como telón de fondo un Blockbuster, que para los guionistas representaba una analogía sobre la extinción de la especie humana. Compararon la desaparición de los dinosaurios con la de la cadena Blockbuster, que pereció debido a la misma soberbia que a menudo caracteriza a la humanidad: la creencia de ser lo mejor que existe frente a nuevas tecnologías como Netflix y otras plataformas digitales.

La analogía plantea que, al igual que Blockbuster, la humanidad podría enfrentarse a su propia extinción si sigue confiando en su invulnerabilidad. La llegada de eventos imprevistos, como una pandemia, revela este instinto de muerte y extinción, recordando que ninguna especie es invencible.

El fin de la década de los 90 también es un telón de la obra. “Lo interesante de hacer esta obra es que se pudo mezclar todo. Al ver la obra, se pueden reconocer todos los VHS de películas de los 90: Mi pobre Angelito, Jurassic Park, Atrapados sin salida —un poco más antigua—, Inocencia interrumpida, entre otras. De alguna manera, se citan estas películas en breves extractos dentro de la obra, no literalmente, pero sí donde tiene sentido”, explica el director.

Respecto a referencias teatrales, cinematográficas o musicales de los 90, por supuesto que aparecen. Por ejemplo, Volver al futuro funciona como referente en cuanto al personaje que retrocede y repite la misma escena, y cómo estas escenas van cambiando a medida que él modifica ciertos elementos. Fue muy entretenido tomar esa estructura más cinematográfica y adaptarla a la disposición de esta teatralidad.

En cuanto al elenco, el director comenta que fue una “decisión política democratizar un poco el escenario y mostrar que cualquiera puede actuar. En esta obra en particular trabajamos con mi hermano, que cuando comenzó a participar en Extinción tenía 12 años y hoy tiene 14, ya que el estreno fue hace dos años”.

Además, el elenco incluye a Fernando, de 73 años, y los tres (el hermano, Fernando y Matías) interpretan el mismo personaje en distintas etapas de la vida. Así, el elenco se distribuye entre el staff del Blockbuster, compuesto por cinco trabajadores: los cinco primeros son actores profesionales, mientras que los otros dos, el niño y el adulto mayor, son personas no profesionales.

Luego de su paso por el Teatro Mori, Extinción girará a México en el marco del FITU (Festival Internacional de Teatro Universitario) de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México), gracias al programa de internacionalización de artes escénicas EXPORT de Fundación Stgo Off y su convenio con la UNAM.

